2025. december 21. vasárnap
5 °C Budapest
Tőzsdei piac kijelző táblája az utcán, amely zöld színben mutatja a részvények emelkedését
Megtakarítás

Óriási vágta a magyar tőzsdén: ha valaki jól taktikázott, komoly pénzeket zsebelhetett be

MTI
2025. december 21. 19:30

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 110 405,74 ponton zárt, 0,73 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A heti forgalom 185,23 milliárd forint volt az előző heti 83,09 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek a héten, az OTP pénteken új történelmi csúcsra emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Equilor Befektetési Zrt. összefoglalójában kiemelte: jó hír a Richter számára, hogy a blockbuster gyógyszerük, a Vraylar szabadalmi védelme az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) döntése alapján 6 hónappal kitolódott, ezzel több időt biztosítva a társaság számára, hogy új készítményt tudjanak a piacra dobni. A döntés alapján a Richter további, mintegy 450 millió dollárnyi royalty bevételt tud elérni, ami részvényenként mintegy 450 forintos értéket jelent.

Tőzsdén kívül folytatódik a Telekom-részvények kereskedése az Amerikai Egyesült Államokban. A Magyar Telekom bejelentette, hogy 2026. január 20-i hatállyal megszünteti a szponzorált I. szintű Amerikai Letéti Igazolás (Sponsored Level I ADR) programját. Az ADR-ek továbbra is kereskedhetőek lesznek az Amerikai Egyesült Államokban a JPMorgan által biztosított nem-szponzorált program keretében. Az Equilor szerint ez a döntés a Magyar Telekom törekvését tükrözi az adminisztratív folyamatok egyszerűsítésére és a nem alapvető költségek csökkentésére, ugyanakkor a társaság továbbra is biztosítja az amerikai befektetők számára a részvényeihez való hozzáférés lehetőségét.

A hét eseményei között az Equilor megemlítette, hogy a Mol tájékoztatása szerint előreláthatólag 2026 harmadik negyedévében fejeződnek be a Dunai Finomító javítási munkálatai. A kárfelmérés alapján a tüzet műszaki meghibásodás és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta, súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás kizárható a lehetséges kiváltó okok közül. A Mol átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizál a felújítás időtartama alatt, ami időszakonként eltérő lehet.

Jelezték azt is, hogy az OPUS gyorsjelentése szerint harmadik negyedéves bevétele 26,6 milliárd forinttal 121,5 milliárd forintra csökkent, ugyanakkor az EBIT (9,8 milliárd forint) és az EBITDA (21,9 milliárd forint) is növekedni tudott. A vállalat harmadik negyedéves adózott eredménye 9,6 milliárd forint volt, minimális mértékben maradt el a tavalyi év azonos időszakától.

Kitért az Equilor arra is, hogy az OPUS kivásárolja egy kisebbségi tulajdonosát. A vállalat november 5-én 2025. december 15-i határidővel kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújtott be MFB Invest Zrt. részére a KALL Ingredients Kft.-ben fennálló, a KALL jegyzett tőkéjének 15,22 százalékát megtestesítő üzletrészének megvásárlására. Az ajánlattételt követő egyeztetések eredményeként december 19-ével megvalósult a tranzakció, amelynek eredményeként a társaság közvetlen részesedése a KALL-ban 74,33 százalékról 89,55 százalékra nőtt.

Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével. A pályázat célja a lakossági, vállalati, intézményi szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tétele.

A heti összefoglalóban kiemelték, hogy az MBH Bank tájékoztatása szerint kimagasló befektetői részvétel mellett zárult a társaság közel 3 hétig tartó nyilvános részvényértékesítése. A bank a tulajdonában lévő, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő, összesen 22 577 074 részvényt számláló sajátrészvény-állományt bocsátotta értékesítésre. A tranzakciós folyamat végén a lakossági befektetőknek 20 320 846 részvényt értékesítettek, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 részvényhez jutnak, így a bank sikeresen értékesítette a felajánlott részvényállomány egészét. Az MBH Bank közkézhányada a tranzakciót követően 20 százalék fölé nőtt. Összesítve a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot.

  • A héten a vezető részvények közül az OTP árfolyama 2,62 százalékkal erősödött, pénteken a részvény 35 300 forinton, új történelmi csúcson zárt, heti forgalma meghaladta a 77,46 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom ára 2,60 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 1816 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 4,25 milliárd forintot tett ki.
  • A Richter árfolyama a héten 0,26 százalékkal erősödött, pénteki záróára 9735 forint volt, heti forgalma meghaladta a 12,96 milliárd forintot.
  • A héten a Mol árfolyama 3,95 százalékkal csökkent, a papír 2824 forinton zárt pénteken, heti forgalma 9,74 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 018,22 ponton zárt, 26,13 ponttal, 0,26 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

