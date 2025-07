Rengeteg magyar fizetéséről hullott le hirtelen a lepel: ez aztán meglepő eredmény

A nyári szünet sok fiatal számára nemcsak a pihenésről szól, hanem az első munkaélményről is. Legyen szó kötelező gyakorlatról vagy nyári munkáról, az első kereset megszerzése a felnőtté válás egyik emlékezetes állomása. Egyben kiváló alkalom a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, ami nemcsak a fizetés beosztását jelenti, hanem annak megértését is, hogyan kezdhetünk el a megtakarítani.

Játékkonzol, robogó, nyári utazás vagy egy régóta vágyott ruhadarab – ki ne emlékezne arra, mire költötte élete első fizetését? És mire gyűjtenek a mai fiatalok? A nyári szünetben sok kamasz és fiatal találkozik először a munka világával, így most különösen aktuális a kérdés.

Az OTP Bank megbízásából készített kutatásból kiderül: a nappali tagozatos tanulók kétharmada (67%) dolgozik. Sokan csak eseti jelleggel, például a nyári szünetben (27%), mások részmunkaidőben (21%) vagy teljes állásban (8%). 11 százalékuk pedig rendszeresen végez alkalmi munkát, például hétvégente.

A munkavégzéssel kapcsolatos első benyomások mellett a legerősebb hatása minden fiatalra az első megkeresett fizetésnek van. A kutatás szerint egyre többen gondolnak a jövőre is: a válaszadók 59 százaléka gyűjt valamire – legtöbben lakáscélokra (41%), műszaki cikkekre (31%) vagy általános tartalékot képeznek (29%). A megtakarítási hajlam ráadásul nem függ az életkortól: a legfiatalabbak is takarékoskodnak, bár a célok nem ugyanazok, mint az idősebb korosztály esetében: a 16-17 évesek fele nagyobb értékű ruhára, cipőre, kiegészítőre gyűjt.

Az OTP Bank saját adatai is ráerősítenek a kutatás megállapításaira, hiszen az OTP Junior ügyfelek körében népszerű Persely funkció megtakarítási céljai között leggyakrabban a váratlan kiadások, az utazás, a tanulmányok, a jogosítvány vagy az esküvő szerepel.

A pénzügyi tudatosság korai kialakulása nemcsak a jelenlegi megtakarítási szokásokat befolyásolja, hanem hosszútávon is meghatározó. Az első fizetés, az első célzott megtakarítás vagy akár az online banki eszközök használata mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok magabiztosabban és tudatosabban kezeljék pénzügyeiket felnőttként is. A nyári munka tehát nemcsak az első kereset örömét jelenti, hanem egy olyan tanulási folyamat kezdetét is, amely megalapozhatja a pénzügyi önállóságot egy egész életre.

„A pénzügyi tudatosság fejlesztését már fiatal korban érdemes elkezdeni, és egyre több eszköz segíti is ezt. Az OTP Bank az olyan, 14 éves kortól elérhető mobilbanki funkciókkal, mint a Kiadásfigyelő, a Persely vagy a napi limit beállításának lehetősége támogatja az önállóság kialakulását a pénzügyekben is, amellett, hogy a szülői kontroll segítségével a nálunk bankoló szülők is rálátnak gyermekük számlájára. Érdemes azonban megtalálni az egyensúlyt kontroll és önállóság között: fontos, hogy legyen rálátásunk arra, mire mennyit költ a gyermek, ugyanakkor az is, hogy hagyjunk teret és lehetőséget neki kísérletezni, döntéseket meghozni, és adott esetben hibázni – hiszen ezekből is tanul” – mondta Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője.

Jól látszik, hogy a fiatalok előnyben részesítik a digitális megoldásokat. A kutatás szerint a 16-30 évesek 83 százaléka legalább havonta használja a mobilbankot, míg 73 százalékuk az internetbankot (is) rendszeresen igénybe veszi.