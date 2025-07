Most indul az igazi árrobbanás: Trump vámjai lassan beérnek, jön a horror drágulás

Donald Trump kereskedelmi politikája, amely magas vámokat vet ki az Amerikába érkező árukra, várhatóan áremelkedéshez vezet, bár ennek hatásai csak fokozatosan jelentkeznek a gazdaságban- írja a CNN.

Bár a Trump-adminisztráció a pozitív gazdasági jelentésekre hivatkozva a vámok sikerességét hangsúlyozza, a közgazdászok szerint az áremelkedések csak most kezdenek megjelenni a piacon. A vámok hatásainak lassú megjelenését több tényező magyarázza. Egyrészt a vámokat fokozatosan vezették be, a legkorábbiak 2024 februárjában és márciusában léptek életbe, de a többséget csak áprilistól alkalmazták. Másrészt a kereskedelempolitika folyamatosan változik, a bejelentett vámokat gyakran elhalasztják vagy módosítják.

A szállítási idő is jelentős tényező: a tengeri szállítmányok hetekig, akár több mint egy hónapig is utazhatnak, mielőtt elérnék az Egyesült Államokat. Emellett a belföldi ellátási láncok is időt igényelnek, hiszen az importált termékek gyakran csak alkatrészek vagy alapanyagok, amelyeket még fel kell dolgozni.

A vállalkozások előre felkészültek a vámokra, és jelentős készleteket halmoztak fel, különösen amikor a vámok bevezetését elhalasztották. A Goldman Sachs elemzése szerint a külföldi exportőrök a megnövekedett költségek mintegy 20%-át nyelik le, a fennmaradó 80%-ot pedig az amerikai vállalkozások és fogyasztók között osztják meg.

A cégek egyelőre vonakodnak teljes mértékben áthárítani a magasabb költségeket a fogyasztókra, mivel a vásárlók az évekig tartó magas infláció után nem rendelkeznek elegendő megtakarítással vagy hajlandósággal a magasabb árak elfogadására. "A cégek árképzési ereje gyengül, mivel a fogyasztói kiadások kezdenek mérséklődni" - nyilatkozta Nicole Cervi, a Wells Fargo közgazdásza.

Az áremelkedések már most is megfigyelhetők bizonyos vámokkal érintett termékkategóriákban. A DataWeave elemzése szerint, amely 200 000 terméket vizsgált 13 nagy amerikai e-kereskedelmi oldalon, 2024 januárja óta a lakberendezési és bútorárak 1,9%-kal, a játékárak 0,4%-kal, a ruházati cikkek és lábbelik árai pedig 0,7%-kal emelkedtek.

A Wells Fargo előrejelzése szerint a júniusi fogyasztói árindex (CPI) jelentés, amely a jövő héten jelenik meg, fordulópontot jelenthet, amikor a magasabb vámtételek már nagyobb hatást gyakorolnak az általános inflációra. A bank szerint az általános CPI az év későbbi szakaszában 2,9%-os csúcsot érhet el.

Tyler Schipper, a St. Thomas Egyetem közgazdásza szerint még ha az inflációs hatások "szerények" is, a következmények mélyebben érinthetik az amerikaiakat, különösen azokat, akik már most is pénzügyi nehézségekkel küzdenek.