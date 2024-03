Elképesztő bérháborút folytatnak egymással a legnagyobb boltláncok: éles a verseny az Aldi, Lidl között

Az Asda bejelentette, hogy több mint 120 000 alkalmazottja számára 8,4 százalékos béremelést hajt végre, amelynek eredményeként az órabérük 12,04 fontra nő. Eközben az Egyesült Királyságban a szupermarketek durván versengenek a munkavállalókért, egymásra ígérve az órabérek kapcsán - írja saját gyűjtésére hivatkozva az Express.

Mivel mára odáig jutottunk, hogy a közel 350 ezer angliai magyarból mintegy a felük Londonban él, ezért London gyakorlatilag az 5. legnépesebb magyar város is a világon. Ráadásul a külföldre vándorlási hullám azért nem állt teljesen földbe itthon, friss statisztikák is azt mutatják, hogy bizonyos időszakokban még mindig emelkedik a külföldre vándorló magyarok száma. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az egyik legtöbb elérhető munkát kínáló kiskereskedelemben éppen milyen fizetésekért toboroznak melósokat a szigetországban.

Most például legfrissebben az Asda jelentette be, hogy több mint 120 000 alkalmazottja számára 8,4 százalékos béremelést hajt végre, amelynek eredményeként az órabérük 12,04 fontra (kb. 5557 forint) nő. Hasonlóan döntött nemrégiben a Marks & Spencer is, ők azt jelentették be, 89 millió fontot fordítanak 40 000 alkalmazottjuk bérének a növelésére. Ami miatt különösen érdekes a két friss bejelentés, hogy ezek a döntések az Egyesült Királyságban található szupermarketláncok közötti versenyben kiemelkedőek.

Az express.co.uk elemzéséből egyébként tudni lehet, hogy a Nagy-Britanniában működő tíz szupermarketlánc közül három fizeti a legmagasabb órabért dolgozóinak. Ezek közül a Sainsbury's, az Aldi és a Lidl állnak az élmezőnyben, amelyek Londonon kívül egyformán 12 fontos (kb. 5539 forint) órabért kínálnak kezdő alkalmazottjaiknak. Sőt, a már meglévő dolgozók esetében ezeknél a láncoknál még magasabb bérek figyelhetők meg. A Lidl esetében például ez az összeg eléri a 13 fontot (kb. 6000 forint), míg az Aldinál 12,95 (kb. 5978 forint) fontot tesz ki.

Ugyanakkor például a London körüli M25-ös autópályán belül dolgozók ennél még többet is kereshetnek. Itt például az Aldi és a Lidl kezdő órabére 13,55 font (kb. 6255 forint), míg a Sainsbury's-nél ez az összeg 13,50 font (kb. 6232 forint). Ez azonban csak a jéghegy csúcs, hiszen a versenyben ott van még az Ada, a Tesco, a Morrisons, a Co-op Group, de a Waitrose is. . Ezeknél a vállalatoknál Londonon kívül változatos bérszintek figyelhetők meg: például az Asda jelenlegi órabére 11,11 font (kb. 5129 forint); Tesco esetében ez 11,02 font (kb. 5087 forint); a Morrisonsnál pedig 10,92 font (kb. 5042 forint).

Az M25-ös autópályán belül azonban itt is eltérő bérszabások vannak érvényben. Itt például az Asda órabére eléri a 12,28 fontot (kb. 5669 forint); M&S-nél ez csak minimálisan alacsonyabb 12,05 font (kb. 5563 forint); Tesco dolgozói pedig óránként 11,95 fontot (kb. 5517 forint) kapnak; míg a Waitrose fizetések itt átlagosan 11,50 fontra (kb. 5309 forint).

Hogyan alakulnak itthon a bérek?

Legutóbbi gyorskeresésünk során az itthoni béreket illetően azt találtuk, hogy a Lidlnél bolti dolgozói állásban bruttó 544 000 forintos (elérhető) kezdőbért adnak, míg az Aldinál a kezdő fizetés 35 óra esetén bruttó 438 988 forint, de a Sparban maximális bruttó 392 000 forintért toboroznak. A Tesco esetében pedig az átlagosan elérhető bruttó jövedelem pedig 493 000 forint volt mindenféle pótlékkal.