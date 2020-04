Sokan emiatt nullázzák most le magukat: a család anyagi biztonsága a tét

Több százezer magyar dolgozó lassan egy hónapja dolgozik otthonról, és már most megmutatkoznak ennek a hátulütői. Többek között az, hogy mivel túl sok időt töltünk képernyők előtt, online, sokkal nagyobb a kísértés, hogy az ember a neten vásárolgasson, mint valaha. Te már rendeltél valamit a karantén alatt, (amit megbántál)? Még nem vásároltad fel a fél internetet, de már csak egy hajszál választ el ettől? Éppen most is unalmadban böngészel? Akkor a Pénzcentrum tanácsai most neked szólnak!

Sokaknak, mivel hirtelen érte őket a kényszer home office, nincs kialakított munkaállomásuk otthon, emiatt például már napok, hetek óta küzdhetnek hátfájással. Másokat a rengeteg rájuk szakadt munka miatt a kiégés fenyeget, és rengeteg embernek jelent mentálisan kihívást az izoláció, főként hogy nem tudjuk hol a vége.

Azonban nem csak a fenti problémákat veti fel a home office: akár azért, mert ez eltereli a figyelmüket, akár azért, mert szeretnék megjutalmazni magukat, vagy egyszerűen csak unatkoznak, sokan vásárolgatnak a neten. Ez önmagában még nem lenne gond, csakhogy az emberek nemcsak szükséges dolgokat, nemcsak 1-2 régen kinézett holmit vesznek, amit egyébként is megérdemelnek most, hanem ésszerűtlenül, indokolatlanul, sőt felelőtlenül rendelnek.

Ez persze összefüggésben van a jelenlegi helyzettel: persze, vannak felelőtlen emberek, akik nem zavartatják magukat a járványtól sem, de a többség inkább szorongás és feszültség oldás miatt vásárolgat. Nem is olyan nehéz vásárlásfüggő válni, mint gondolná az ember - viszont a két hete tartó kijárási korlátozás alatt még nem váltak az emberek webbolt-kórossá.

Egyszerűen csak túl sokat vagyunk online. Túl sok hirdetést látunk. Rengeteg leárazás van a koronavírus és a tavasz miatt. Nem tudunk mit csinálni, böngészünk.

Most pedig nincs helye az ítélkezésnek - a karantén túlélési kézikönyv szerint mindenek előtt önmagunkkal kell megbocsátónak lenni, és mások felé is sokkal nagyobb empátiát tanúsítani a mostani helyzetben, hogy ne roppanjunk bele a bezártságba. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szőnyeg alá kell söpörni a problémát.

Úgy érzed, sokkal nehezebben állsz ellen az online shoppingolásnak? Már rendeltél is vmit amit megbántál? Még nem vásároltad fel a fél internetet, de már csak egy hajszál választ el ettől? Akkor a Pénzcentrum tippjei neked szólnak!

Állíts fel időkorlátokat

Ahelyett, hogy órákat töltenél böngészéssel a napodból, vagy minden órában rákukkantanál az online piacterekre mi került fel, szabj meg egy vásárlási időt magadnak. Mivel most sokan szinte 0/24-ben online vannak, sokkal nagyobb a csábítás is. Viszont ha kijelölsz egy idősávot, amikor intézed, és intézheted a vásárlásokat, sokkal könnyebb a vágyakat, és az unaloműző shoppingolást is kordában tartani.

Hogyha neked úgy könnyebb, akár napokra is beoszthatod, mikor vásárolsz, és mikor tabu a shoppingolás, vagy akár csak a böngészés is. Mondjuk heti egyre korlátozd le, mikor rendelhetsz, és mondjuk a böngészés is csak pl. keddi és csütörtöki program legyen. A többi napon foglald le máshogy magad - játssz valamivel, takaríts ki, tornázz, olvass, nézz filmeket, stb.

Hogyha nehezen veszed rá magad, hogy ne böngéssz - sokszor önkéntelenül is odatéved az ember egy cipőbolt, lakberendezési bolt, sportszer bolt, horgászbolt, minden-amit-csak-a-Földön-venni-lehet-és-még-olcsó-is bolt honlapjára - akkor végső esetben le is tilthatod az oldalt. Ez olyan önkorlátozás, amely később bármikor feloldható, de könnyedén vissza lehet vele szorítani a kialakulóban lévő boltkórosságot.

Várj 24 órát, mielőtt rányomsz a rendelés gombra

Az online boltok éppen úgy vannak kialakítva, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban jusson el a vásárló a fizetésig. Ha valami már a kosaradban van, a felület próbálja úgy alakítani, hogy a Megveszem gomb egy hatalmas figyelemfelkeltő, általában színes, hívogató külsőt kapjon, a pici ikszet pedig minél jobban elrejteni, amivel ki lehet törölni tételeket a kosárból.

Ez van, így működik az online marketing. Ha viszont tudatosabbak szeretnénk lenni, és nem összevásárolni a fél internetet heteken belül, akkor érdemes betartani egy egyszerű szabályt: sose vegyél meg valamit azonnal. Hogyha valóban vágysz rá, kell neked, akkor még holnap is kelleni fog, tehát nem nagy áldozat várni. Viszont ezzel a módszerrel elkerülheted az impulzusvásárlást, mikor olyasmit veszel, ami ott és akkor tetszik, aztán rájössz, hogy

kellett a fenének még egy unikornisos zokni, egy Jean-Claude Van Damme DVD, a túlárazott teaválogatás, az újabb kertiszerszám (csak le kéne szedni a régiről a rozsdát), az a kerámia bevonatú sütőforma, amit megint egy évig nem veszel elő. Valld be, te is tudnál hasonlót mondani.

Ezt az utólagos kellemetlen érzést, hogy feleslegesen költöttük a pénzt, és most bűntudatunk van miatta, plusz nem is tudunk örülni a rendelésünknek... rém egyszerű elkerülni. Annyit kell csak tenned, hogy semmit sem veszel meg azonnal. Ne dőlj be a marketing trükköknek. Várj. Egy napot. Gyorsan eltelik.

Találd meg a legjobb ajánlatot, keress, kutass

Ez a tanács talán ellentétesnek tűnhet az elsővel, hogy korlátozd le a böngészési idődet, de valójában nem az. Hiszen ez a tanács akkor érvényes, ha kinéztél már valamilyen konkrét terméket. Szembejött egy hirdetésben éppen az a csodálatos turmixgép, amire ezeréve vágytál, és éppen türkizben, a kedvenc színed. Esetleg egy hihetetlenül menő gamer-billentyűzetbe botlottál, ami hét nyelven beszél és még ördögien vörösben világít is...

Sose felejtsd el megnézni máshol is. Egyrészt mert lehet, hogy megtalálod olcsóbban ugyanazt a terméket máshol, és akkor ugye mennyit spóroltál. Másrészt egy konkrét célzott hirdetésnek mindig könnyebb bedőlni, mintha megnézed az egész kínálatot. Lehet, hogy az a turmix pont illene a konyhádba, de a legtöbb boltban még három csillagos értékelést sem kapott. Lehet, hogy nagyon menőnek néz ki a gamer-billentyűzet, de valójában végtelenül idegesítő a vörös fény, ahogy játék közben a szemedbe világít. Aztán nem is használnád - ez derül ki a kommentekből.

Még az is lehet, hogy valami még nagyobb kincsre bukkansz, miközben utána nézel A Dolognak, Amit Meg Kell Venni. Valójában mindegyik tanács egy irányba mutat - állj tudatosabban a vásárlásaidhoz.

Mielőtt rányomsz a Megrendelés, Fizetés, Shut up and take my money gombokra, állj meg egy percre.

Mielőtt a fél napot online shoppingolással töltenéd el, állj meg egy percre, és gondolj bele. Kell ez nekem? Nem azok a dolgok, amiket megrendelnél, hanem maga a tevékenység. Jobban érzed tőle magad? Kevésbé szorong? Tényleg nem unatkozol közben? Tetszik amit látsz, vagy sehol nem jön szembe egy jó ajánlat sem? Akkor hagyd abba, tedd le a telefont, csukd le a laptopot, kapcsold ki a gépet. Takard el a szemed. Teljesen mindegy, hogyan, de zárd ki a shoppingolást.

Fontos, hogy nem azt ajánljuk, hogy egyáltalán ne vásárolj a karanténban. Vásárolj nyugodtan, csak ésszerűen. Viszont ismerd fel a káros mechanizmusokat, ne dőlj be a trükkös hirdetéseknek, ne válj zombivá, aki órákon át csak böngészik, miután hazaesett a munkából. Szabadítsd fel magad, és csinálj ehelyett olyasmit, ami tényleg oldja a karanténszorongást.

Címlapkép: Getty Images