Karanténkönyvtár: ez az 50 legolvasottabb kötet most Magyarországon - itt a lista

Jó két hete tart már a kijárási korlátozás Magyarországon. Úgyhogy emberek tömegeinek kell most valahogy elütniük az idejüket odahaza. Öröm az ürömben, hogy most például rengeteg olyan könyvet elolvashat az ember, amit egyébként a mindennapi tevés-vevésben nem igazán tud. És bár a legnagyobb hazai könyvértékesítő-láncok fizikálisan bezártak, interneten azért még lehet rendelni. Mutatjuk, hogy a szakértők szerint milyen könyveket érdemes most keresgélni, mik voltak a magyar vásárlók kedvencei márciusban, illetve azt is, hogy mennyire tépázta meg a hazai könyvbizniszt a koronavírus-világjárvány.

Immáron két hete kijárási korlátozás van érvényben Magyarországon, és egyelőre még nem látni a végét. A jó idő beköszöntével ráadásul még nehezebb otthon maradni, és megfelelni a szigorú korlátozásoknak. Nincs mit tenni tehát, odahaza kell elütni valahogy az időt. Ennek pedig a legjobb módja a főzőcskén, az online kurzusokon, a film/sorozatnézésen, illetve a videojátékozáson túl az olvasás.

Igen ám, de a legnagyobb magyarországi könyvesbolthálózatok fizikailag bezártak, a mindennapi grasszálás során tehát nem csurran-cseppen egy könyv sem az ember kosarába. Ellenben az online felületek továbbra is működnek, van kiszállítás. De vajon az emberek veszik a könyveket? Ha igen, mik azok, amik most nagyon pörögnek a járvány időszakban, és egyáltalán hogyan érintette a legnagyobb magyar könyvterjesztőket a koronavírus okozta válság? Ennek jártunk utána a hazai piac két legnagyobb szereplőjével.

Gépközelben az olvasók

Márciusban a Libri weboldalának látogatottsága majd 20 százalékkal nőtt az előző ugyanezen időszakához képest. Viszont az idei január és február hónapok kiemelkedő látogatottságot mutattak, így ehhez képest némileg, de nem jelentősen, elmaradt a márciusi látogatószám

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Kovács Péter, a Libri-Bookline vezérigazgatója, aki ezen felül beszámolt arról is, hogy

a megrendelések száma márciusban több mint 25 százalékos emelkedést mutatott, és azt is látjuk, hogy nemcsak a megrendelések száma, de a kosárérték is jelentősen nőtt, sőt az év első és második hónapjához képest is több vásárlás valósult meg a Libri online felületén.

A márciusi adatokkal kapcsolatban megkerestük a Líra Könyv Zrt.-t is, náluk miként alakult a helyzet a magyar veszélyhelyzet beiktatása óta:

Az már biztos, hogy a boltok ideiglenes bezárása drasztikus lépés volt, és az online forgalom a bolti vásárlások forgalom kiesését egyáltalán nem képes pótolni. A forgalmunk csökkenése mintegy 400 munkatársunk mindennapi megélhetését veszélyezteti

- mondta el a Pénzcentrumnak a Líra Könyv Zrt. Ezzel szemben a könyvterjesztő-lánc lapunknak hozzátette azt is, hogy állandó kapcsolatban vannak a szállítókkal, és hogy szerencsére a logisztikai partnereiknél jelenleg fennakadások nincsenek, de ezt sajnos külső hatások, így a veszélyhelyzet elhúzódása, valamint jövőbeni keményebb kijárási korlátozások befolyásolhatják.

A raktározási feladatokról, illetve a szállítások menetrendjéről a Libri-Bookline arról tájékoztatta lapunkat, hogy a raktárra ilyen helyzetben sokkal nagyobb feladat hárul, hiszen a boltok bezárásával ők maradtak egyedül, mint kiszolgáló személyzet. Éppen ezért

vállalat mindent elkövet annak érdekében, hogy a raktári dolgozóink számára biztosítsuk a megfelelő munkakörnyezetet. Ezért az eddigi egy műszak helyett, két műszakban dolgoznak, ami természetesen azzal is jár, hogy ha nem is jelentős mértékben, de lassabb a kiszállítás, az ügyfélszolgálatunkhoz több kérdés, kérés érkezik. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden felmerülő kérdést megválaszoljunk, mihamarabb kiszállíthassuk a megrendelt könyveket és kezeljük a kialakult helyzetet

- mondta el Kovács Péter, a Libri-Bookline vezérigazgatója.

Karantén-bestsellerek

A keresési, rendelési, illetve szállítási statisztikákon túl kíváncsiak voltunk arra is, hogy mire utaznak leginkább a magyar vásárlók a világjárvány kellős közepén. Ez alapján a Libri-Bookline márciusi sikerlistája a következőképpen alakult:

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt Sors

Andrzej Sapkowski: Vaják III. - The Withcer - Tündevér

Jodi Ellen Malpas: Ki ez a férfi?

Anne L. Green: Joyce csapdájában

Fábián Janka: A könyvárus lány

Khuc Cay: Amigurmi tarka forgatag

Lakatos Péter: Kortalanul!

Andrzej Sapkowski: Vaják II. - The Witcher - A végzet kardja

Bartos Erika: Bogyó és Babóca - Hónapok meséi

Andrzej Sapkowski: Vaják I. - The Witcher - Az utolsó kíván

A könyvkereskedő-lánc vezérigazgatója kérdésünkre elmondta továbbá azt is, hogy bár érdekes, de

nem látunk változást a keresett és megvásárolt könyvek tekintetében. Jelen pillanatig nem változtak meg az olvasási szokások, úgy tűnik, ugyanazokat a könyveket olvassák az emberek, mint eddig. De persze elképzelhető, de ez csak feltételezés természetesen, hogy a vírus okozta helyzet hatása később lesz látható.

Mindez azt is jelenti, hogy a keresési, illetve a vásárlási statisztikák fedik egymást. Érdekes kivétel azonban Dean R. Koontz A sötétség szeme című regényére, amiben egy Wuhan-vírus okozta világjárványról írt, de ez a könyv jelenleg nem kapható, magyarul 2007-ben jelent meg, ez eredi könyv egyébként 1981-es. Sokan kerestek rá ezen felül Romy Hausmann Drága gyermek című thrillerére is, de ezeken kívül semmi más kiugró tendencia nem volt eddig.

Ugyanígy nem volt semmilyen, az eddigiektől eltérő kiugró keresletnövekedés a Líránál sem. Náluk a következőképpen alakult március hónap legnépszerűbb könyves listája:

Beatrix Potter: Nyúl Péter és barátai

Orvos Tóth Noémi: Örökölt sors

Andrzej Sapowski: Vaják - The Witcher 3. - Tündérvár

Eugenia Victoria Henao: Mrs. Escobar - Életem Pabloval

Bereményi Géza: Magyar Copperfield

Albert Barillé: Egyszer volt - Az emberi test titkainak enciklopédiája

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

David Baldacci: Bukottak

Lee Child: Sohanapján

Eddy de Wind: Auschwitz, végállomás

Az tehát jól látszik a könyvterítő-láncok adataiból, hogy egyelőre Magyarországon nincs olyan karantén-regény, mint például Franciaországban Camus Pestise, amire a járvány óta bődületesen megnőtt a kereslet.

Ezeket érdemes forgatni

Ennek ellenére kíváncsiak voltunk arra, hogy a könyvkereskedő-láncok szakértői milyen könyveket ajánlanak olvasóiknak e nehéz időkben. A Lírának van egy külön összeállítása a hivatalos oldalán az #otthonolvasok fül alatt. Ebből a listából azonban öt könyvet kiemeltek a Pénzcentrum kérdésére, ezek a következők:

Bereményi Géza: Magyar Copperfield

Grecsó Krisztián: Magamról többet

Nádasdy Ádám: Milyen nyelv a magyar?

Vámos Miklós: Hetvenkedő

Balázsy Panna: Csendháborítás

Van itt más is

A kialakult helyzetben, amikor mindannyian otthon vagyunk, bízunk benne, hogy többet olvasnak majd az emberek. És ha igen, akkor azt látjuk, hogy elsősorban pszichológiai tanácsokat, izgalmas történeteket, elvarázsoló meséket esetleg kipróbálandó recepteket bemutató szakácskönyveket forgatnak. Ezért egy olyan listát állítottunk össze, ami ajánl pszichológiai, gasztronómiai, szórakoztató és kortárs irodalmi tematikájú műveket egyaránt

- mondta el a Pénzcentrumnak a Libri-Bookline vezérigazgatója, aki a következő könyvcsomagot ajánlja az otthoni karantén-időszakra:

Szórakoztató irodalom:

Fábián Janka: A könyvárus lány

Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek

Sara Collins: Frannie Langton vallomásai

Hiro Arikawa: Az utazó macska krónikája

Pszichológia:

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Edith Eva Eger: A döntés

Gyerekkönyvek:

Művészetről gyerekeknek

Benedek Elek: Gyémánt mesekönyv

Sophie Collins: Kahlo, Infografika

Gasztronómia:

Lakatos Márk: Márk konyhája

Náray Tamás: Utolsó reggeli Párizsban

Tóthné Libor Mária - Limara Péksége - Házi Pékek Alapkönyve

Kortárs magyar irodalom:

Babarczy Eszter: A mérgezett nő

Barnás Ferenc: Életünk végéig

Bodor Ádám: Sehol

Darvasi László: Magyar sellő

Grecsó Krisztán: Vera

Láng Zsolt: Bolyai

Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt

Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint

Tóth Krisztina: Fehér farkas

Závada Pál: Hajó a ködben

Címlapkép: Getty Images