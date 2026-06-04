A márciusi, vártnál nagyobb megugrás után a forgalom gyorsan visszatért a korábban tapasztalt, mérsékeltebb növekedési pályára.
Vadiúj fizetési módszert tesztel a Lidl a magyar üzletekben: hamarosan rengeteg magyar vásárolhat így
Június 4-től három hazai üzletében teszteli a Lidl az új Scan & Go szolgáltatást. A Lidl Plus alkalmazásba beépített funkció lehetővé teszi, hogy a vásárlók már a polcok között járva, a saját okostelefonjukkal olvassák be a termékek vonalkódját, ami jelentősen felgyorsítja a bevásárlást és a fizetést - közölte az üzletlánc.
A megoldás lényege, hogy a vásárlók a boltban sétálva maguk szkennelik be a kiválasztott árukat, amelyeket így közvetlenül a saját bevásárlótáskájukba helyezhetnek el.
A vásárlás végén nem kell kipakolniuk a termékeket a kasszaszalagra, és a sorban állást is elkerülhetik, hiszen elegendő az önkiszolgáló pénztáraknál beolvasni az alkalmazás által generált QR-kódot, majd rendezni a végösszeget. A távozáshoz mindössze a fizetést igazoló bizonylatot kell a kijárati kapu leolvasójához érinteni.
Az időmegtakarítás mellett a rendszer nagy előnye, hogy a felhasználók valós időben követhetik kosaruk tartalmát és annak aktuális értékét, a termékek árait, valamint a kuponokkal elérhető kedvezményeket. A funkció használatához csupán a mobilalkalmazásra és egy gyors regisztrációra van szükség.
A diszkontlánc ráadásul egy 5 százalékos kedvezménykuponnal ösztönzi az első Scan & Go vásárlást. Azok számára, akik nem szeretnének élni a digitális lehetőséggel, a hagyományos pénztárak természetesen továbbra is a megszokott módon állnak rendelkezésre.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A tesztidőszak a budapesti, III. kerületi Huszti úti, a budaörsi Károly király úti, valamint a monori Gém utcai áruházban veszi kezdetét. Az induló szakaszban a boltok munkatársai személyesen is segítik a vásárlókat a rendszer használatának elsajátításában.
A korhatáros termékek, például az alkoholos italok esetében továbbra is a személyzet ellenőrzi a vásárlók életkorát, emellett a rendszer biztonsági okokból szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is elrendelhet. A szolgáltatás esetleges országos kiterjesztéséről a mostani próbaüzem tapasztalatai alapján dönt majd az áruházlánc.
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