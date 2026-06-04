2026. június 4. csütörtök Bulcsú
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nowy Sacz, Lengyelország - 2019. március 20.: A Lidl áruház külső nézete. A Lidl egy nagy német globális diszkont szupermarketlánc, melynek székhelye Neckarsulmban található.
Vásárlás

Vadiúj fizetési módszert tesztel a Lidl a magyar üzletekben: hamarosan rengeteg magyar vásárolhat így

Pénzcentrum
2026. június 4. 12:03

Június 4-től három hazai üzletében teszteli a Lidl az új Scan & Go szolgáltatást. A Lidl Plus alkalmazásba beépített funkció lehetővé teszi, hogy a vásárlók már a polcok között járva, a saját okostelefonjukkal olvassák be a termékek vonalkódját, ami jelentősen felgyorsítja a bevásárlást és a fizetést - közölte az üzletlánc.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A megoldás lényege, hogy a vásárlók a boltban sétálva maguk szkennelik be a kiválasztott árukat, amelyeket így közvetlenül a saját bevásárlótáskájukba helyezhetnek el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vásárlás végén nem kell kipakolniuk a termékeket a kasszaszalagra, és a sorban állást is elkerülhetik, hiszen elegendő az önkiszolgáló pénztáraknál beolvasni az alkalmazás által generált QR-kódot, majd rendezni a végösszeget. A távozáshoz mindössze a fizetést igazoló bizonylatot kell a kijárati kapu leolvasójához érinteni.

Az időmegtakarítás mellett a rendszer nagy előnye, hogy a felhasználók valós időben követhetik kosaruk tartalmát és annak aktuális értékét, a termékek árait, valamint a kuponokkal elérhető kedvezményeket. A funkció használatához csupán a mobilalkalmazásra és egy gyors regisztrációra van szükség.

A diszkontlánc ráadásul egy 5 százalékos kedvezménykuponnal ösztönzi az első Scan & Go vásárlást. Azok számára, akik nem szeretnének élni a digitális lehetőséggel, a hagyományos pénztárak természetesen továbbra is a megszokott módon állnak rendelkezésre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tesztidőszak a budapesti, III. kerületi Huszti úti, a budaörsi Károly király úti, valamint a monori Gém utcai áruházban veszi kezdetét. Az induló szakaszban a boltok munkatársai személyesen is segítik a vásárlókat a rendszer használatának elsajátításában.

A korhatáros termékek, például az alkoholos italok esetében továbbra is a személyzet ellenőrzi a vásárlók életkorát, emellett a rendszer biztonsági okokból szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is elrendelhet. A szolgáltatás esetleges országos kiterjesztéséről a mostani próbaüzem tapasztalatai alapján dönt majd az áruházlánc.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #okostelefon #fizetés #kupon #lidl #mobilalkalmazás #teszt #bevásárlás #alkalmazás #önkiszolgáló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:18
12:03
11:49
11:31
11:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 4.
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
2026. június 3.
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
2026. június 4.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
2026. június 3.
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
2026. június 3.
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
NAPTÁR
Tovább
2026. június 4. csütörtök
Bulcsú
23. hét
Június 4.
Az erőszak gyermekáldozatainak világnapja
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
3 napja
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
3
1 hete
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
4
4 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
5
4 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szponzor bank
olyan bank, mely egy másik bank bankkártya szolgáltatása mögött áll Jellemzően kis bankok szokták igénybe venni ezt a szolgáltatást akkor, ha nem kívánnak költséges fejlesztésekbe bonyolódni, helyette rábízzák a kártyarendszer működtetését egy másik bankra és ők csupán a nevüket adják hozzá

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 11:23
Ilyenre évtizedek óta nem volt példa Magyarországon: tovább erősödhet a forint, tényleg fordulóponthoz érhet a gazdaság
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 10:02
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
Agrárszektor  |  2026. június 4. 11:34
Most érkezett a hír: bejutott a sertéspestis egy magyar telepre