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csavaros fagyi, fagylalt, édesség, nyár
Vásárlás

Döbbenetes, hogy kilőttek a fagyiárak: már egy csavaros is 1800 forint ezen a népszerű helyen

Pénzcentrum
2026. június 7. 14:30

A TikTok-videóban panaszkodó vásárló szerint az ár még egy dolog, de ki sem volt rakva az árusítóhelynél, hogy mennyi az annyi.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Videóban fakadt ki egy magyar tiktokker a budapesti állatkertben tapasztalt árak miatt: állítása szerint egy darab csavaros fagyiért 1800 forintot kellett fizetnie, így két fagylalt összesen 3600 forintba került. 

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A videóban arról beszél, hogy különösen azért lepődött meg az összegen, mert elmondása szerint az ár nem volt előre kiírva a pultnál. A felvételen azt mondja, csak fizetéskor szembesült vele, mennyibe kerül a két adag fagylalt - ha előtte szembesül vele, akkor semmiképp nem fizet érte ennyit.

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A TikTokon gyorsan terjedni kezdett a videó, a kommentelők között pedig komoly vitát indított el az állatkerti és turisztikai helyszíneken tapasztalható árakról: többen írták például, hogy az elmúlt években jelentősen megdrágultak a büfék és vendéglátóhelyek árai a népszerű budapesti helyszíneken. Persze olyan is volt, aki azt kifogásolta, hogy miért is nem volt jól láthatóan kiírva a fagylalt ára, és olyan vélemények is voltak, hogy "nem kötelező megvásárolni" a fagyit ennyiért.

@rabloczkyszilvi

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♬ eredeti hang - Rabloczky Szilvi

Nem csak a fagyi, hanem a lángos ára is elég durva drágulásnak idnult: éppen ma írtunk arról, hogy a lángos öt évtized alatt több mint ezerszeresére drágult a Balatonnál - eközben viszont az az átlagbér, amibpl ezt megvásároljuk, nem látott ekkora ütemű növekedést ugyanezen időszak alatt. A cikket itt olvashatod el:

Döbbenetes számítás a magyar tengerről: ezerszeresére drágult a lángos, de mi a helyzet a fizetésekkel?
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Döbbenetes számítás a magyar tengerről: ezerszeresére drágult a lángos, de mi a helyzet a fizetésekkel?
A balatoni lángos árai alig ötven év alatt több mint ezerszeresére emelkedtek, az átlagbér viszont, amiből ezt megvehetjük, a közelében nincs ennek az ütemnek.
Címlapkép: Getty Images
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