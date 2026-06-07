Döbbenetes, hogy kilőttek a fagyiárak: már egy csavaros is 1800 forint ezen a népszerű helyen

A TikTok-videóban panaszkodó vásárló szerint az ár még egy dolog, de ki sem volt rakva az árusítóhelynél, hogy mennyi az annyi.

Videóban fakadt ki egy magyar tiktokker a budapesti állatkertben tapasztalt árak miatt: állítása szerint egy darab csavaros fagyiért 1800 forintot kellett fizetnie, így két fagylalt összesen 3600 forintba került.

A videóban arról beszél, hogy különösen azért lepődött meg az összegen, mert elmondása szerint az ár nem volt előre kiírva a pultnál. A felvételen azt mondja, csak fizetéskor szembesült vele, mennyibe kerül a két adag fagylalt - ha előtte szembesül vele, akkor semmiképp nem fizet érte ennyit.

A TikTokon gyorsan terjedni kezdett a videó, a kommentelők között pedig komoly vitát indított el az állatkerti és turisztikai helyszíneken tapasztalható árakról: többen írták például, hogy az elmúlt években jelentősen megdrágultak a büfék és vendéglátóhelyek árai a népszerű budapesti helyszíneken. Persze olyan is volt, aki azt kifogásolta, hogy miért is nem volt jól láthatóan kiírva a fagylalt ára, és olyan vélemények is voltak, hogy "nem kötelező megvásárolni" a fagyit ennyiért.

Nem csak a fagyi, hanem a lángos ára is elég durva drágulásnak idnult: éppen ma írtunk arról, hogy a lángos öt évtized alatt több mint ezerszeresére drágult a Balatonnál - eközben viszont az az átlagbér, amibpl ezt megvásároljuk, nem látott ekkora ütemű növekedést ugyanezen időszak alatt. A cikket itt olvashatod el: