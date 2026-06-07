Volt olyan, aki 50 helyett 129 km/h-val ment, reppent is a csaknem félmilliós bírság.
Döbbenetes, hogy kilőttek a fagyiárak: már egy csavaros is 1800 forint ezen a népszerű helyen
A TikTok-videóban panaszkodó vásárló szerint az ár még egy dolog, de ki sem volt rakva az árusítóhelynél, hogy mennyi az annyi.
Videóban fakadt ki egy magyar tiktokker a budapesti állatkertben tapasztalt árak miatt: állítása szerint egy darab csavaros fagyiért 1800 forintot kellett fizetnie, így két fagylalt összesen 3600 forintba került.
A videóban arról beszél, hogy különösen azért lepődött meg az összegen, mert elmondása szerint az ár nem volt előre kiírva a pultnál. A felvételen azt mondja, csak fizetéskor szembesült vele, mennyibe kerül a két adag fagylalt - ha előtte szembesül vele, akkor semmiképp nem fizet érte ennyit.
A TikTokon gyorsan terjedni kezdett a videó, a kommentelők között pedig komoly vitát indított el az állatkerti és turisztikai helyszíneken tapasztalható árakról: többen írták például, hogy az elmúlt években jelentősen megdrágultak a büfék és vendéglátóhelyek árai a népszerű budapesti helyszíneken. Persze olyan is volt, aki azt kifogásolta, hogy miért is nem volt jól láthatóan kiírva a fagylalt ára, és olyan vélemények is voltak, hogy "nem kötelező megvásárolni" a fagyit ennyiért.
@rabloczkyszilvi♬ eredeti hang - Rabloczky Szilvi
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nem csak a fagyi, hanem a lángos ára is elég durva drágulásnak idnult: éppen ma írtunk arról, hogy a lángos öt évtized alatt több mint ezerszeresére drágult a Balatonnál - eközben viszont az az átlagbér, amibpl ezt megvásároljuk, nem látott ekkora ütemű növekedést ugyanezen időszak alatt. A cikket itt olvashatod el:
Történelmi mérföldkő Magyarországon: már egymilliárd felett jár a visszaváltott palackok száma az ismert diszkontláncnál
Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a műanyag palackok, alumínium dobozok, illetve üvegek visszaváltása
Korlátozta a versenyt az egyik legnagyobb hazai üdítőgyártó – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Mérföldkő Magyarországon: először fizettek így egy online vásárlás során, rengetegen csaphatnak le a technológiára
A technológia az online vásárlás és a fizetések működését is alapjaiban alakíthatja át a következő években.
Meg is kezdődött az Easybox csomagautomaták leszerelése és külföldre szállítása, ami a hazai átvételi pontok mintegy tizedének megszűnését jelenti.
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
Vannak olyan méregdrága háztartási eszközök, amelyeket évente egyszer vennénk elő, mégis százezres kiadást jelentenének
Rendszerfejlesztések miatt június első felében három éjszaka is átmenetileg szünetelnek az OTP Bank egyes szolgáltatásai.
Hatalmas változás élesedik a hazai webshopokban: teljesen átalakul az online vásárlás Magyarországon
Az év első felében több olyan változás is hatályba lépett, amelyek a kis- és középvállalkozásokat bevonták a fogyasztó kategóriájába.
Hatalmas bővítést jelentett be a Kifli: újabb településeken indul el a házhozszállítás a magyar tengernél
Június 8-tól újabb balatoni településeken válik elérhetővé a Kifli.hu szolgáltatása.
Néhány hónapon belül eltűnhetnek az országból az Easybox automaták, miután a román tulajdonos a kivonulás mellett döntött.
Vadiúj fizetési módszert tesztel a Lidl a magyar üzletekben: hamarosan rengeteg magyar vásárolhat így
Az időmegtakarítás mellett a rendszer nagy előnye, hogy a felhasználók valós időben követhetik kosaruk tartalmát és annak aktuális értékét.
A márciusi, vártnál nagyobb megugrás után a forgalom gyorsan visszatért a korábban tapasztalt, mérsékeltebb növekedési pályára.
A Lidl-nél június 4. és 7. között lehet előrendelni a Silvercrest jégkásakészítő gépét 79 999 forintért.
határidős piacon jelenleg fontonként 2,54 dollár körül alakul a kávé jegyzése.
Alig néhány hónappal az első hazai nyitás után máris új egységgel terjeszkedik a népszerű amerikai csirkés gyorsétteremlánc.
Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba
A június 4-től induló Lidl-akciós kínálat a „Sport & Szabadidő” kategóriában a kerti medencékre, strandfelszerelésekre és a vízkezeléshez szükséges karbantartó termékekre épül.
Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon.
Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
Tényleg ennyit lehet spórolni a hűségkártyákkal? És miért ragaszkodik még mindig ennyi magyar a plasztikkártyákhoz a mobilappok helyett? Mutatjuk!
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.