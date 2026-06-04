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Eltűnik Magyarországról a népszerű csomagautomata-hálózat, ez vár most a vásárlókra
Kivonul a magyar piacról a román eMAG-csoporthoz tartozó Sameday csomagszállító vállalat. A döntés hátterében az áll, hogy a kormány megakadályozta a cég hazai leányvállalatának felvásárlását. A társaság elbocsátja magyarországi munkavállalóit, az Easybox csomagautomata-hálózatot pedig felszámolja, írja a 24.hu.
Kivonul Magyarországról a román eMAG-csoporthoz tartozó Sameday csomagszállító vállalat, miután meghiúsult a cég hazai érdekeltségének értékesítése.
Az Osztrák Posta magyarországi leányvállalata, az Express One megvásárolta volna a Sameday hazai cégét, a Delivery Solutions Zrt.-t, az ügyletet azonban a kormány a közvetlen külföldi tőkebefektetések ellenőrzésére vonatkozó szabályokra hivatkozva megvétózta.
A román tulajdonos ezt követően úgy döntött, nem vár tovább az esetleges jogszabályi változásokra, hanem teljesen kivonul a magyar piacról.
A folyamat már megkezdődött: a társaság magyarországi munkavállalóit elbocsátják, az Easybox csomagautomata-hálózatot pedig felszámolják. Az ezernél is több automatából álló rendszert a tervek szerint visszaszállítják Romániába.
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A jelenlegi információk szerint a Sameday csomagszállítási szolgáltatásai és az Easybox automaták még három-négy hónapig működhetnek Magyarországon, ezt követően azonban a vállalat végleg megszünteti hazai tevékenységét.
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