Az ötödik, E-jelű csoportot mutatjuk ma be, melyben az egyik esélyesnek számító, bivalyerős európai válogatott, a német is szerepel.
F1 Spanyol Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az időmérő és a spanyol nagydíj kezdési ideje
A jövő héten következik a szezon hatodik futama, a Forma 1-es Spanyol Nagydíj Barcelonában. A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a szabadedzés, az időmérő és maga a nagydíj Spanyolországban.
Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság hatodik futama, az F1 Spanyol Nagydíj helyszíne Barcelona, Spanyolország. A pálya hossza 5.451 km, a versenytáv 58 kör, összesen 305.066 km. A versenyt 2025-ben a McLarenben versenyző Oscar Piastri nyerte csapattársa, Lando Norris és és a Mercedes brit pilótája, George Russell előtt.
F1 menetrend: Formula-1 spanyol nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja
A Barcelona, Katalónia. Spanyolország helyszínen rendezett F1 spanyol nagydíj dátuma: 2026. június 12-13-14. (péntek, szombat és vasárnap). Itt a Forma 1 menetrendje:
- Péntek, június 12.
1. szabadedzés: 13:30-14:30
2. szabadedzés: 17:00-18:00
- Szombat, június 13.
3. szabadedzés: 12:30-13:30
F1 időmérő edzés: 16:00-17:00
- Vasárnap, június 14.
F1 Spanyol Nagydíj: 15:00
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F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2026-os szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:
- F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
- F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
- F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
- F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
- F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
- F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
- F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
- F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
- F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
- F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
- F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
- F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
- F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
- F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
- F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
- F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
- F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
- F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
- F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
- F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
- F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
- F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.
Újonc pilóta, átrendeződés a mezőnyben: ők a Forma 1 2026-os világbajnokság versenyzői
Érdemes tudni, hogy a 2026-os Forma 1-es világbajnokságon két új csapatot is köszönthetünk a rajtrácson. Az Audi a Sauber csapat "licencével" indul, de új belépő a Cadillac-gyár is.
A versenyzők száma így a korábbi húszról 22-re emelkedett.
Az egyetlen teljesen újonc pilóta a Racing Bulls ülését elnyerő Arvid Lindblad, aki nagy reményekkel vág neki első F1-es szezonjának. A már említett Cadillac, mely most debütál az F1-ben csapatként, két igen tapasztalt pilótát szerződtetett autóiba: Valterri Bottas és Sergio Pérez vágnak neki a 2026-os F1-világbajnokságnak.
A Forma 1 teljes pilótalistája 2026-ban:
- McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
- Red Bull: Max Verstappen – Isack Hadjar
- Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli
- Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
- Williams: Alex Albon – Carlos Sainz
- Racing Bulls: Liam Lawson – Arvid Lindblad
- Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
- Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
- Haas: Esteban Ocon – Ollie Bearman
- Audi: Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto
- Cadillac: Valtteri Bottas – Sergio Pérez
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