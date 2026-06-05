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Ezért fizethettünk többet a boltokban a kedvenc üdítőinkért: lecsapott a hatóság a hazai óriáscégre

Pénzcentrum
2026. június 5. 16:32

Korlátozta a versenyt az egyik legnagyobb hazai üdítőgyártó – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A lengyel Maspex csoport magyarországi leányvállalata, a Maspex Olympos Kft. előírta nagykereskedő partnereinek, hogy milyen minimum-áron árulhatják termékeit. A tiltott ármegkötés következményeként a GVH Versenytanácsa mintegy 336 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amely az eljárás során együttműködött a hatósággal és elismerte a jogsértést.

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A nemzeti versenyhatóság 2022 legvégén indított rajtaütéssel kezdődő versenyfelügyeleti eljárást az egyik legnagyobb hazai üdítőital-gyártóval, a Maspex Olympos Kft.-vel (Maspex Kft.) szemben, amely többek között az Olympos, Kubu, Apenta, Figo, Topjoy, Nestea, Tiger márkák, illetve több alkoholos italmárka magyarországi forgalmazója.

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A lengyel Maspex-csoport magyarországi leányvállalata egy ágazati vizsgálat során került a versenyhatóság látókörébe, amely az italforgalmazásban szokásos kedvezményrendszerek hatásait, illetve a kereskedelmi szabályozásnak való megfelelést elemezte – többek között egyes italszállítói szerződések áttekintésével. A GVH ekkor figyelt fel arra, hogy az egyik jelentős szereplő partnereivel kötött szerződéseiben vélhetően meghatározta az általa forgalmazott termékek legkisebb viszonteladási árait, korlátozva ezzel a piaci árversenyt.

A GVH feltárta, hogy a Maspex Kft. az általa gyártott vagy forgalmazott alkoholos és alkoholmentes italtermékek esetében a nagykereskedelmi partnerei számára a szerződésben előírta, hogy kötelesek az általa meghatározott ajánlott minimum árakat alkalmazni. Emellett az alkoholmentes italokra rendszeresen akciós árlistákat hirdetett meg és küldött partnereinek, amelyekben ugyancsak felhívta a figyelmet arra, hogy az abban szereplő ajánlott minimum árnál alacsonyabb áron nem értékesíthetnek, vagy ha mégis alacsonyabb árat alkalmaznának, akkor azt az akciós újságjaikban ne a tényleges árak feltüntetésével, hanem a hangzatos „TOP ÁR” vagy „BOMBA ÁR” jelzővel hirdessék.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy ezzel a Maspex Kft. egységes, folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértést valósított meg, amivel a magyar és európai uniós jogszabályi előírásokat is megsértette. A cég az eljárás során együttműködött a GVH-val és egyezségi eljárás keretében elismerte a jogsértést. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa 335 millió 950 ezer forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a vállalkozásra, amely további két évig köteles működtetni az eljárás megindulását követően bevezetetett megfelelési programját is.

Az ármegkötés (más néven viszonteladási ármegkötés, angolul Resale Price Maintenance vagy RPM) a gyártók és a kereskedők közötti olyan megállapodás, amelyben a gyártó meghatározza a termékeinek fix vagy minimális eladási árát a fogyasztók felé. Az ármegkötés korlátozza a kereskedők közötti árversenyt, megakadályozza, hogy a boltok egymás alá ígérjenek, ami végső soron mesterségesen magasan tartja az árakat a fogyasztók számára.

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Ez a gyakorlat az Európai Unióban és Magyarországon is súlyos versenyjogi jogsértésnek minősül. A forgalmazók árképzési szabadságának korlátozása akkor is jogsértő, ha az – mint ahogyan egyes termékkörök esetében jelen ügyben is – „csak” a szerződéses rendelkezésekben jelenik meg, de a gyakorlatban tényleges minimum árak nem kerülnek meghatározásra.

Az ilyen gyakorlatok is alkalmasak ugyanis arra, hogy a forgalmazók árcsökkentésre való ösztönzöttségét csökkentsék, akár az esetleges szerződésszegés elkerülése érdekében, akár azért, mert arra számíthatnak, hogy hasonló szerződéses feltételek miatt a versenytársaik sem fognak árakat csökkenteni.

Az ügyhöz kapcsolódóan további versenyfelügyeleti eljárás is folyamatban van, amelyekben a Maspex Kft. mellett hazai kiskereskedelmi láncok (Aldi, Auchan, CBA, Coop, Spar, Tesco) is érintettek.
Címlapkép: Getty Images
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