Dermesztő videó a futballpályáról: megint meccs közben esett össze a dán focista

Christian Eriksen - akit 2021-ben egy Eb-meccsen kellett újraéleszteni - ismét összeesett meccs közben, egyelőre nem tudni, mi okozta a hirtelen rosszullétet.

Christian Eriksen, a dán válogatott labdarúgója vasárnap összeesett a pályán a Dánia–Ukrajna barátságos mérkőzésen, amelyet a történtek után azonnal félbeszakítottak.

A korábban a Tottenham Hotspur és a Manchester United színeiben is futballozó dán középpályás elsőzör a mellkasához kapott, majd összeesett a pályán, a közvetítsében azonban ez nem látszott. a játékostársak és az edzők is azonnal jelezték az orvosi személyzetnek, hogy azonnal rohanjanak a pályára. A Sky Sports értesülései szerint a játékos már eszméleténél van: saját lábán hagyta el a pályát, majd felesége társaságában kórházba ment. A rendkívül ijesztő pillanatokról itt egy videó:

A rosszullét pontos okairól egyelőre nem közöltek részleteket, a dán labdarúgó-szövetség és az orvosi stáb későbbre ígért részletesebb tájékoztatást.

Az eset különösen drámai annak fényében, hogy a 34 éves labdarúgó 2021-ben, a finn válogatott elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen szívmegállást szenvedett, és a pályán kellett újraéleszteni. Eriksen ezt követően egy beültethető kardioverter-defibrillátor segítségével térhetett vissza a profi sporthoz.