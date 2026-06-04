Hatalmas bővítést jelentett be a Kifli: újabb településeken indul el a házhozszállítás a magyar tengernél

Június 8-tól újabb balatoni településeken válik elérhetővé a Kifli.hu szolgáltatása. Az online szupermarket a teljes déli parton, valamint a nyugati medence több népszerű üdülőhelyén is megkezdi a kiszállítást, így már 65 Balaton környéki települést fed le. A bővítéssel mintegy 70 ezer állandó lakos és közel 100 ezer nyaraló számára válik elérhetővé az online bevásárlás.

Jelentősen bővíti balatoni kiszállítási hálózatát a Kifli.hu. Június 8-tól a teljes déli part több településén, valamint a nyugati medence térségében is elérhetővé válik az online szupermarket szolgáltatása. Az előrendelések leadására már június 5-től lehetőség nyílik.

A vállalat 2020-ban jelent meg a Balaton térségében, az új bővítéssel pedig már összesen 65 településen szolgálja ki a helyi lakosokat és a nyaralókat. A fejlesztés mintegy 70 ezer állandó lakost és közel 100 ezer szezonális vendéget érint.

A június 8-i indulással a nyugat-balatoni régióban Keszthely, Gyenesdiás, Hévíz, Cserszegtomaj, Alsópáhok, Felsőpáhok és Vonyarcvashegy csatlakozik a kiszállítási hálózathoz.

A déli parton és környékén Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonlelle, Vörs, Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő és Ordacsehi lakói rendelhetnek majd házhozszállítással.

Az érintett településeken a Kifli.hu naponta két idősávban, 8 és 12 óra, valamint 16 és 20 óra között szállítja ki a megrendeléseket.

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A vállalat korábban már jelen volt több balatoni településen, köztük Siófokon, Zamárdiban, Balatonfüreden, Tihanyban és Veszprém térségében. A mostani fejlesztéssel a Balaton déli partjának és nyugati medencéjének jelentős része is bekerül a kiszállítási körzetbe.

A Balaton a nyári időszakban kiemelt piacnak számít a Kifli.hu számára. A cég adatai szerint a térségből érkező rendelések száma tavaly nyáron háromszorosára emelkedett az év többi részéhez képest. A legnépszerűbb termékek közé a grillezéshez kapcsolódó áruk, az üdítőitalok, az alkoholos italok, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a gyorsan elkészíthető élelmiszerek tartoznak. A kínálatban több ismert fagylaltmárka és budapesti fagylaltozó termékei is megtalálhatók, amelyeket a vállalat hűtési lánca a megfelelő hőmérsékleten juttat el a megrendelőkhöz.