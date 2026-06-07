Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről

Nincsenek házak, nincsenek utcák, és első ránézésre mintha a föld nyelte volna el. Az erdő visszavette az osztrák–magyar határsávba zárt falucskát, és amit nem bontott el az idő, azt benőtte a gaz – no és a kockásliliom, ami miatt ma is sokan túráznak errefelé. Orbán Róberttel és Bálint Sándorral egy titokzatos, mára teljesen eltűnt magyar falu nyomába eredtünk. A bokrok között lassan kirajzolódnak az egykori házhelyek, a régi temető, a malom lábazata, és ami még megmaradt Magyarbüksből…

Krisztus-torzó egy szétmálló kereszten, egy lyukas zománcos tál és egy mohával benőtt betonkoszorú. Ennyi maradt abból a hajdan virágzó, svábok lakta magyar kis faluból, amelynek ma már a neve is hiányzik a térképekről. A közelben halad a Vasfüggöny kerékpárút egyik szakasza, amelyet tavasszal sokan a páratlan szépségű kockásliliomok miatt keresnek fel. Kevesen tudják azonban, hogy a virágzó rétek és a vadregényes erdő mélyén, itt az ország legnyugatibb határán egy titokzatos magyar falu nyomaira bukkanhatunk.

Kevés hely mutatja meg annyira kézzelfoghatóbban a 20. század viharos történelmét, mint éppen Magyarbüks. Az egykor német nemzetiségűek lakta falu házainak mára szinte nyoma veszett, lakói szétszóródtak. A Vasfüggöny évtizedei alatt a lezárt határsávban a természet visszahódította a területet. Az pedig, hogy ma egyáltalán még tudunk erről a helyről, Vas megyében és a szomszédos Ausztriában élő civilnek köszönhető. Orbán Róbert helytörténész és Bálint Sándor, a csákánydoroszlói egyesület vezetője is évtizedek óta azon dolgoznak, hogy az idetúrázók és a kerékpárosok azt megtudják: itt valaha egy virágzó kis közösség élte mindennapi életét. Velük indultunk hát útnak, hogy felkeressük az egykori Magyarbüks nyomait.

Orbán Róberttel és Bálint Sándorral Magyarbüks nyomait keressük (Fotó: M.A.D. - Studio)

Különös érzés itt sétálni: az évtizedeken át lezárt határsáv miatt a természet szinte érintetlen

Az erdőben sétálva nehéz elképzelni, hogy a domboldalakon egykor takaros kis házak álltak, a környező réteken állatok legeltek… Ahogy Orbán Róbert helytörténész mesélte, a településnek megvoltak a maga intézményei és közösségi terei. Volt bizony temetője, kocsmája, malma, a lakók pedig a közeli Karácsfa templomába jártak misére. A gyerekek egy ideig szintén a határ túloldalán, Karácsfára jártak iskolába, hiszen az közelebb volt hozzájuk, mint a magyarországi települések. Nem is igen tudtak magyarul, itt leginkább mindenki németül beszélt. De mi történt ezzel a faluval? Mi lett Magyarbükssel, ahonnan 80 éve, egyik napról a másikra eltűntek a lakók?

Pár lépés, át a fahídon, és már Ausztria legelőin járunk

Ennél nyugatabbra Magyarországon nem igen mehetünk, Magyarbüks (vagy Magyarbükkös, német nevén Ungarisch Bieling) Körmend járásban, Csákánydoroszló és Nemesmedves között állt.

Már a középkorban is létezett itt település, először 1375-ben is említik az oklevelek. Akkor még két településrészként, Felső- és Alsóbükkösként szerepelt a forrásokban. A falu azonban minvégig apró, szórványjellegű falvacska maradt: néhány tucat ember lakta, a porták nagy távolságra álltak egymástól, a lakosság pedig szinte teljes egészében német anyanyelvű volt. 1921-ben, a trianoni határmegvonások idején ez a mindössze nagyjából 40 lelket számláló Magyarbüks épphogy, de végül Magyarországhoz került.

Vasfüggöny helyett - híd az osztrák-magyar határnál Fotó: M.A.D. - Studio

Nem maradt utánuk egy tehén sem

1945-ben, szinte az ország egyik utolsó nyugati pontjaként, itt is véget ért a háború: a nyugati végeket védő úgynevezett alpesi erőd, az Alpenfestung összeomlása után a térség 1945. április 11-én a szovjet csapatok kezére került. A falu életének sorsfordító dátuma azonban nem ez lett, hanem egy évvel későbbre, 1946. május 27-re tehető. Az egyik utolsó fennmaradt hivatalos jelentés szerint a csákányi jegyző a népgondozási hivatalnak így írt:

Tisztelettel értesítem, hogy a Csákánydoroszló határában, az úgynevezett Magyarbükköspusztán lakó svábok mind átszöktek a határon, nem maradt utánuk egyetlen tehén sem.

Ekkor már javában zajlottak a második világháború utáni kitelepítések. A kollektív felelősség elvére hivatkozva 1946 és 1948 között ugyanis mintegy 185 ezer német nemzetiségű embert fosztottak meg magyar állampolgárságától és vagyonától, majd Németországba telepítették őket. A nyugati határ közelében fekvő, szinte teljesen német ajkú Magyarbüks – német nevén Ungarisch Bieling – sem kerülhette el a sorsát. A helyiek azonban nem várják meg, mi történik velük. Egyetlen éjszaka alatt összepakolták hát, amit tudtak, és jószágaikkal együtt átlépték a közeli osztrák határt, elindultak Deutsch Bieling felé. Maguk mögött hagyták a házaikat, kertjeiket, a malmot és a vendéglőt – egy teljes addigi életet. A falucska pár magyar lakója a közeli Csákánydoroszlóra költözött – egy családot kivéve, de őróluk is mindjárt külön is szó lesz.

Egykor Magyarbüksön élő Beslanovics család (Fotó: Bálint Sándor)

Innen se ki, se be: a határzár éveiben a terület gyakorlatilag megközelíthetetlenné vált

Ahogy Orbán Róbert helytörténész felidézte, 1946 májusa után a kiürült házakba új lakók, úgynevezett telepesek érkeztek, többnyire a környező majorokból. Ők még néhány évig itt éltek, de később nekik is el kellett hagyniuk a falut. Végül az épületek lebontását is elrendelték.

1948 után a térségben egyre szigorodtak a határ menti korlátozások, a Rákosi-korszakban pedig fokozatosan kiépült a rettegett határsáv és az aknazár. A mozgás erősen korlátozott lett, évtizedeken át csak a határőrök járőröztek itt, a határvidék elzárt területté vált. Ezzel Magyarbüks végleg elnéptelenedett – és nem ez volt az egyetlen ilyen falu a környéken. A Rönök fölötti szórványtelepülések is hasonló sorsra jutottak.

Térképen az egykori magyarbüksiek házai (Fotó: Bálint Sándor)

A legendás Büksi Rózsi: a falucska utolsó lakója

Bálint Sándor, a csákánydoroszlói egyesület vezetője, gyerekkori emlékeiből is ismerte Magyarbüks történetét. Mint mondja, már akkor is beszéltek egy asszonyról, aki a kiürült faluban maradt, miközben mindenki más elköltözött. Ő volt Büksi Rózsi, aki férjével, Gutmann Jánossal hosszú ideig még itt élt.

„Mindig láttuk, hogy kijár ide. Sokáig itt éltek a gyerekeikkel együtt, és innen járt dolgozni Körmendre, biciklivel” – idézte fel Bálint Sándor. Hogy pontosan mikor költözött be Csákánydoroszlóra végleg, arra már senki nem emlékszik pontosan.

Archív felvételen az utolsó magyarbüksi ház (Fotó: Bálint Sándor)

Még a 80-as években is csak külön engedéllyel lehetett ide belépni

Orbán Róbert elmondása szerint ő maga is szinte véletlenül akadt rá Magyarbüks nyomaira. Az 1980-as évek végén már foglalkoztatta, mi lehetett a határsávba került településrészek sorsa. Végignézte a térképeket és a földrajzi névjegyzéket, és ekkor bukkant rá egy egykori településre. A régi térképeken házakat látott a környéken, ezért először túrát szervezett ide – még a határzár idején, külön engedéllyel.

„A határőr kíséretében jöttünk be, vagy kicsit tovább is. Akkor még Bükksi Rózsi háza is állt, ugyan üresen, de még állt. Nagyon romos volt, de a padok még ott voltak. Emlékszem, benéztünk az ablakon, talán be is mentünk: az edények ott voltak a szekrényben, az asztalon egy tányér és kanál, a sifonérban pedig a ruhák is megmaradtak.” – mesélte. Aztán később is visszajött többször, hogy megnézze az egyre fogyatkozó, düledező házak helyét.

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A falu temetőjére is csak évtizedekkel később, véletlenül találtak rá

2011 telén, egy határ menti túra során fedezték fel az elburjánzott, addig szinte teljesen elzárt sírkertet – meséli Bálint Sándor. „Akkor még mindent benőtt a növényzet, nem lehetett közlekedni. Akkor jöttünk rá, hogy itt temető van” – idézte fel. Ezután kezdtek el foglalkozni a terület feltárásával és rendbetételével. A helyiek és az osztrák oldalról érkező önkéntesek közösen dolgoztak azon, hogy a temető újra látogatható legyen.

2013 májusában állították fel az emlékhelyet jelző kopjafát, amelyen három évszám szerepel: 1375, a település első írásos említése; 1946, a kitelepítések éve; és 2013, az emlékhely kialakításának ideje. A megemlékezésre akkor még olyanok is visszatértek, akik egykor itt éltek. Volt, aki a faluban született, és évtizedek után először látogathatott vissza Magyarbüksre. Időközben egy emlékoszlop is készült a temetőben, amelyen azok nevei szerepelnek, akiket itt helyeztek végső nyugalomra. Az utolsó temetés 1945. május 27-én történt.

Magyarbüks utolsó nyomai - a megtalált temető Fotó: M.A.D. - Studio

„Az egykori településből ma már fantázia kell ahhoz, hogy elképzeljük, mi volt itt”

A faluról ma már főként csak emlékek és visszaemlékezések maradtak. „Hát amennyit én tudok róla hallomásból: itt nagyon sok gyümölcsfa volt, és a környező falvakból is jártak ide gyümölcsért. Egy kollégám mesélte, hogy szekerekkel is átjöttek, mert olyan jó termés volt, hogy vitték tovább is” – mesélte Bálint Sándor.

A település kicsi volt: mindössze hét ház, egy malom, és a mindennapi megélhetést adó földek. A malomban gabonát őröltek, a lakók állatokat tartottak, és a gyümölcsösök jelentették az egyik legfontosabb erőforrást. Szőlő is volt a domboldalakon, bár mára ennek nyoma is alig maradt. „Nem voltak nagy gazdák, inkább szerény körülmények között éltek, de takarosan” – fogalmaz Sándor.

Ma már mindebből semmi sem látszik. Elvadult szőlőtőkék, kidőlt fák között kell keresni a nyomokat, és még a kút helye is felismerhető: pár éve bele is esett valaki, és csak nehezen tudott kikászálódni, szóval érdemes azért vigyázni. A terület az elmúlt évtizedekben teljesen visszaerdősült – részben természetes módon, részben erdőtelepítések miatt.

Fotó: M.A.D. - Studio

Az egykori malom környéke még őrzi a múlt nyomait

Itt nemcsak gabonát őröltek, hanem közösségi tér is volt: kocsmaszoba, találkozóhely, munkahely egyszerre. A környéken ma is felbukkan egy-egy tárgy – egy elhagyott zománcos lavór, egy elrozsdásodott eszköz a fák alatt. Az idő azonban lassan mindent beborított, az erdő fokozatosan visszavette a területet. Ma már itt állva az embernek inkább fantázia kell ahhoz, hogy elképzelje, hol álltak egykor a házak.

Néhány éve emléktáblát is avattak a területen, de azt is megtépázta az idő

A Csákánydoroszlói Civil Szervezet tagjai j pár éve megritkították a növényzetet, hogy egyáltalán megközelíthető legyen a terület. Az egykori temetőhöz így ma már járható út vezet. Az egykori magyarbüksiek rokonainak köszönhetően pedig a túraút mellett információs táblák is jelzik – olykor kidőlve –, hol álltak egykor a családi házak. A kijelölt házhelyeket mutató táblák azonban mára részben eltűntek, vagy olvashatatlanná váltak.

A cél az lenne – teszi hozzá utunk végén Bálint Sándor –, hogy ezeket újra felújítsák, rendbe tegyék, kicseréljék, hogy aki a Vasfüggöny túraútvonalon erre jár, pontosan értse, mi mellett halad el – és meg is álljon egy pillanatra. Mert Magyarbüks ma már nem település, jóval inkább egy erdei emlékhely – ahol a természet és a történelem különös, szomorú mementóként rétegződik egymásra.

Megfakult információs tábla (Fotó: M.A.D. - Studio )

Éppen ez adja a Vasfüggöny kerékpárút egyik legnagyobb különlegességét is: biciklivel vagy gyalog járva az ember nemcsak tájakat fedez fel, hanem közvetlen kapcsolatba kerül azokkal az emberekkel, történetekkel és helyi értékekkel is, amelyek igazán egyedivé teszik ezt a vidéket.

A magyar kezdeményezésű és vezetésű, széles közép-európai partnerségre épülő uniós projektből született Danube Story Portal a hasznos turisztikai térképek mellett még több, Magyarbükshöz hasonló izgalmas határmenti történetet is összegyűjtött, amelyek a térség kevésbé ismert arcát mutatják be, a helyi közösségek bevonásával. Ez volt a segítségünkre is, amikor legutóbb a Vendvidéken, Apátistvánfalván indultunk útnak – és most is, amikor Körmend környékén, az osztrák–magyar határnál barangoltunk.

Fotó: M.A.D. - Studio