2026. június 7. vasárnap Róbert
29 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: M.A.D. - Studio
HelloVidék

Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről

Pais-Horváth Szilvia
2026. június 7. 15:01

Nincsenek házak, nincsenek utcák, és első ránézésre mintha a föld nyelte volna el. Az erdő visszavette az osztrák–magyar határsávba zárt falucskát, és amit nem bontott el az idő, azt benőtte a gaz – no és a kockásliliom, ami miatt ma is sokan túráznak errefelé. Orbán Róberttel és Bálint Sándorral egy titokzatos, mára teljesen eltűnt magyar falu nyomába eredtünk. A bokrok között lassan kirajzolódnak az egykori házhelyek, a régi temető, a malom lábazata, és ami még megmaradt Magyarbüksből…

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Krisztus-torzó egy szétmálló kereszten, egy lyukas zománcos tál és egy mohával benőtt betonkoszorú. Ennyi maradt abból a hajdan virágzó, svábok lakta magyar kis faluból, amelynek ma már a neve is hiányzik a térképekről. A közelben halad a Vasfüggöny kerékpárút egyik szakasza, amelyet tavasszal sokan a páratlan szépségű kockásliliomok miatt keresnek fel. Kevesen tudják azonban, hogy a virágzó rétek és a vadregényes erdő mélyén, itt az ország legnyugatibb határán egy titokzatos magyar falu nyomaira bukkanhatunk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kevés hely mutatja meg annyira kézzelfoghatóbban a 20. század viharos történelmét, mint éppen Magyarbüks. Az egykor német nemzetiségűek lakta falu házainak mára szinte nyoma veszett, lakói szétszóródtak. A Vasfüggöny évtizedei alatt a lezárt határsávban a természet visszahódította a területet. Az pedig, hogy ma egyáltalán még tudunk erről a helyről, Vas megyében és a szomszédos Ausztriában élő civilnek köszönhető. Orbán Róbert helytörténész és Bálint Sándor, a csákánydoroszlói egyesület vezetője is évtizedek óta azon dolgoznak, hogy az idetúrázók és a kerékpárosok azt megtudják: itt valaha egy virágzó kis közösség élte mindennapi életét. Velük indultunk hát útnak, hogy felkeressük az egykori Magyarbüks nyomait.

Fotó: M.A.D. - Studio Orbán Róberttel és Bálint Sándorral Magyarbüks nyomait keressük (Fotó: M.A.D. - Studio)

Különös érzés itt sétálni: az évtizedeken át lezárt határsáv miatt a természet szinte érintetlen

Az erdőben sétálva nehéz elképzelni, hogy a domboldalakon egykor takaros kis házak álltak, a környező réteken állatok legeltek… Ahogy Orbán Róbert helytörténész mesélte, a településnek megvoltak a maga intézményei és közösségi terei. Volt bizony temetője, kocsmája, malma, a lakók pedig a közeli Karácsfa templomába jártak misére. A gyerekek egy ideig szintén a határ túloldalán, Karácsfára jártak iskolába, hiszen az közelebb volt hozzájuk, mint a magyarországi települések. Nem is igen tudtak magyarul, itt leginkább mindenki németül beszélt. De mi történt ezzel a faluval? Mi lett Magyarbükssel, ahonnan 80 éve, egyik napról a másikra eltűntek a lakók?

Pár lépés, át a fahídon, és már Ausztria legelőin járunk

Ennél nyugatabbra Magyarországon nem igen mehetünk, Magyarbüks (vagy Magyarbükkös, német nevén Ungarisch Bieling) Körmend járásban, Csákánydoroszló és Nemesmedves között állt.

Már a középkorban is létezett itt település, először 1375-ben is említik az oklevelek. Akkor még két településrészként, Felső- és Alsóbükkösként szerepelt a forrásokban. A falu azonban minvégig apró, szórványjellegű falvacska maradt: néhány tucat ember lakta, a porták nagy távolságra álltak egymástól, a lakosság pedig szinte teljes egészében német anyanyelvű volt. 1921-ben, a trianoni határmegvonások idején ez a mindössze nagyjából 40 lelket számláló Magyarbüks épphogy, de végül Magyarországhoz került.

Fotó: M.A.D. - StudioVasfüggöny helyett - híd az osztrák-magyar határnál Fotó: M.A.D. - Studio

Nem maradt utánuk egy tehén sem

1945-ben, szinte az ország egyik utolsó nyugati pontjaként, itt is véget ért a háború: a nyugati végeket védő úgynevezett alpesi erőd, az Alpenfestung összeomlása után a térség 1945. április 11-én a szovjet csapatok kezére került. A falu életének sorsfordító dátuma azonban nem ez lett, hanem egy évvel későbbre, 1946. május 27-re tehető. Az egyik utolsó fennmaradt hivatalos jelentés szerint a csákányi jegyző a népgondozási hivatalnak így írt:

Tisztelettel értesítem, hogy a Csákánydoroszló határában, az úgynevezett Magyarbükköspusztán lakó svábok mind átszöktek a határon, nem maradt utánuk egyetlen tehén sem.

Ekkor már javában zajlottak a második világháború utáni kitelepítések. A kollektív felelősség elvére hivatkozva 1946 és 1948 között ugyanis mintegy 185 ezer német nemzetiségű embert fosztottak meg magyar állampolgárságától és vagyonától, majd Németországba telepítették őket. A nyugati határ közelében fekvő, szinte teljesen német ajkú Magyarbüks – német nevén Ungarisch Bieling – sem kerülhette el a sorsát. A helyiek azonban nem várják meg, mi történik velük. Egyetlen éjszaka alatt összepakolták hát, amit tudtak, és jószágaikkal együtt átlépték a közeli osztrák határt, elindultak Deutsch Bieling felé. Maguk mögött hagyták a házaikat, kertjeiket, a malmot és a vendéglőt – egy teljes addigi életet. A falucska pár magyar lakója a közeli Csákánydoroszlóra költözött – egy családot kivéve, de őróluk is mindjárt külön is szó lesz.

Fotó: SándorEgykor Magyarbüksön élő Beslanovics család (Fotó: Bálint Sándor)

Innen se ki, se be: a határzár éveiben a terület gyakorlatilag megközelíthetetlenné vált

Ahogy Orbán Róbert helytörténész felidézte, 1946 májusa után a kiürült házakba új lakók, úgynevezett telepesek érkeztek, többnyire a környező majorokból. Ők még néhány évig itt éltek, de később nekik is el kellett hagyniuk a falut. Végül az épületek lebontását is elrendelték.

1948 után a térségben egyre szigorodtak a határ menti korlátozások, a Rákosi-korszakban pedig fokozatosan kiépült a rettegett határsáv és az aknazár. A mozgás erősen korlátozott lett, évtizedeken át csak a határőrök járőröztek itt, a határvidék elzárt területté vált. Ezzel Magyarbüks végleg elnéptelenedett – és nem ez volt az egyetlen ilyen falu a környéken. A Rönök fölötti szórványtelepülések is hasonló sorsra jutottak.

Fotó: Régi térképen az egykori magyarbüksiek házaiTérképen az egykori magyarbüksiek házai (Fotó: Bálint Sándor)

A legendás Büksi Rózsi: a falucska utolsó lakója

Bálint Sándor, a csákánydoroszlói egyesület vezetője, gyerekkori emlékeiből is ismerte Magyarbüks történetét. Mint mondja, már akkor is beszéltek egy asszonyról, aki a kiürült faluban maradt, miközben mindenki más elköltözött. Ő volt Büksi Rózsi, aki férjével, Gutmann Jánossal hosszú ideig még itt élt.

„Mindig láttuk, hogy kijár ide. Sokáig itt éltek a gyerekeikkel együtt, és innen járt dolgozni Körmendre, biciklivel” – idézte fel Bálint Sándor. Hogy pontosan mikor költözött be Csákánydoroszlóra végleg, arra már senki nem emlékszik pontosan.

Archív felvételen az utolsó ház (Fotó: Bálint Sándor)Archív felvételen az utolsó magyarbüksi ház (Fotó: Bálint Sándor)

Még a 80-as években is csak külön engedéllyel lehetett ide belépni

Orbán Róbert elmondása szerint ő maga is szinte véletlenül akadt rá Magyarbüks nyomaira. Az 1980-as évek végén már foglalkoztatta, mi lehetett a határsávba került településrészek sorsa. Végignézte a térképeket és a földrajzi névjegyzéket, és ekkor bukkant rá egy egykori településre. A régi térképeken házakat látott a környéken, ezért először túrát szervezett ide – még a határzár idején, külön engedéllyel.

„A határőr kíséretében jöttünk be, vagy kicsit tovább is. Akkor még Bükksi Rózsi háza is állt, ugyan üresen, de még állt. Nagyon romos volt, de a padok még ott voltak. Emlékszem, benéztünk az ablakon, talán be is mentünk: az edények ott voltak a szekrényben, az asztalon egy tányér és kanál, a sifonérban pedig a ruhák is megmaradtak.” – mesélte. Aztán később is visszajött többször, hogy megnézze az egyre fogyatkozó, düledező házak helyét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A falu temetőjére is csak évtizedekkel később, véletlenül találtak rá

2011 telén, egy határ menti túra során fedezték fel az elburjánzott, addig szinte teljesen elzárt sírkertet – meséli Bálint Sándor. „Akkor még mindent benőtt a növényzet, nem lehetett közlekedni. Akkor jöttünk rá, hogy itt temető van” – idézte fel. Ezután kezdtek el foglalkozni a terület feltárásával és rendbetételével. A helyiek és az osztrák oldalról érkező önkéntesek közösen dolgoztak azon, hogy a temető újra látogatható legyen.

2013 májusában állították fel az emlékhelyet jelző kopjafát, amelyen három évszám szerepel: 1375, a település első írásos említése; 1946, a kitelepítések éve; és 2013, az emlékhely kialakításának ideje. A megemlékezésre akkor még olyanok is visszatértek, akik egykor itt éltek. Volt, aki a faluban született, és évtizedek után először látogathatott vissza Magyarbüksre. Időközben egy emlékoszlop is készült a temetőben, amelyen azok nevei szerepelnek, akiket itt helyeztek végső nyugalomra. Az utolsó temetés 1945. május 27-én történt.

Fotó: M.A.D. - StudioMagyarbüks utolsó nyomai - a megtalált temető Fotó: M.A.D. - Studio

„Az egykori településből ma már fantázia kell ahhoz, hogy elképzeljük, mi volt itt”

A faluról ma már főként csak emlékek és visszaemlékezések maradtak. „Hát amennyit én tudok róla hallomásból: itt nagyon sok gyümölcsfa volt, és a környező falvakból is jártak ide gyümölcsért. Egy kollégám mesélte, hogy szekerekkel is átjöttek, mert olyan jó termés volt, hogy vitték tovább is” – mesélte Bálint Sándor.

A település kicsi volt: mindössze hét ház, egy malom, és a mindennapi megélhetést adó földek. A malomban gabonát őröltek, a lakók állatokat tartottak, és a gyümölcsösök jelentették az egyik legfontosabb erőforrást. Szőlő is volt a domboldalakon, bár mára ennek nyoma is alig maradt. „Nem voltak nagy gazdák, inkább szerény körülmények között éltek, de takarosan” – fogalmaz Sándor.

Ma már mindebből semmi sem látszik. Elvadult szőlőtőkék, kidőlt fák között kell keresni a nyomokat, és még a kút helye is felismerhető: pár éve bele is esett valaki, és csak nehezen tudott kikászálódni, szóval érdemes azért vigyázni. A terület az elmúlt évtizedekben teljesen visszaerdősült – részben természetes módon, részben erdőtelepítések miatt.

Fotó:Fotó: M.A.D. - Studio

Az egykori malom környéke még őrzi a múlt nyomait

Itt nemcsak gabonát őröltek, hanem közösségi tér is volt: kocsmaszoba, találkozóhely, munkahely egyszerre. A környéken ma is felbukkan egy-egy tárgy – egy elhagyott zománcos lavór, egy elrozsdásodott eszköz a fák alatt. Az idő azonban lassan mindent beborított, az erdő fokozatosan visszavette a területet. Ma már itt állva az embernek inkább fantázia kell ahhoz, hogy elképzelje, hol álltak egykor a házak.

Néhány éve emléktáblát is avattak a területen, de azt is megtépázta az idő

A Csákánydoroszlói Civil Szervezet tagjai j pár éve megritkították a növényzetet, hogy egyáltalán megközelíthető legyen a terület. Az egykori temetőhöz így ma már járható út vezet. Az egykori magyarbüksiek rokonainak köszönhetően pedig a túraút mellett információs táblák is jelzik – olykor kidőlve –, hol álltak egykor a családi házak. A kijelölt házhelyeket mutató táblák azonban mára részben eltűntek, vagy olvashatatlanná váltak.

A cél az lenne – teszi hozzá utunk végén Bálint Sándor –, hogy ezeket újra felújítsák, rendbe tegyék, kicseréljék, hogy aki a Vasfüggöny túraútvonalon erre jár, pontosan értse, mi mellett halad el – és meg is álljon egy pillanatra. Mert Magyarbüks ma már nem település, jóval inkább egy erdei emlékhely – ahol a természet és a történelem különös, szomorú mementóként rétegződik egymásra.

Megfakult információs tábla (Fotó: )Megfakult információs tábla (Fotó: M.A.D. - Studio )

Éppen ez adja a Vasfüggöny kerékpárút egyik legnagyobb különlegességét is: biciklivel vagy gyalog járva az ember nemcsak tájakat fedez fel, hanem közvetlen kapcsolatba kerül azokkal az emberekkel, történetekkel és helyi értékekkel is, amelyek igazán egyedivé teszik ezt a vidéket.

A magyar kezdeményezésű és vezetésű, széles közép-európai partnerségre épülő uniós projektből született Danube Story Portal a hasznos turisztikai térképek mellett még több, Magyarbükshöz hasonló izgalmas határmenti történetet is összegyűjtött, amelyek a térség kevésbé ismert arcát mutatják be, a helyi közösségek bevonásával. Ez volt a segítségünkre is, amikor legutóbb a Vendvidéken, Apátistvánfalván indultunk útnak – és most is, amikor Körmend környékén, az osztrák–magyar határnál barangoltunk.

Fotó: M.A.D. - Studio
#turizmus #ausztria #határ #magyarország #kerékpárút #falu #túra #erdő #kirándulás #történelem #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:30
15:01
14:30
14:04
13:32
Pénzcentrum
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
Elfordulnak a fiatalok az alkoholtól: komoly bajban van a sörpiac Magyarországon
Ezt a hibát a magyarok többsége elköveti, mikor az AI-t használja: óriási árat fizethetnek érte
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
NAPTÁR
Tovább
2026. június 7. vasárnap
Róbert
23. hét
Június 7.
Pedagógusnap
Június 7.
Az építők napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
5 napja
Visszatért a Festetics-család Keszthelyre: különleges nap lett ez a kis örökös életében is + Fotó
3
1 hete
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
4
1 hete
Kiderült, itt épülhet a Balaton új giga-Lidlje: zöld utat kapott a hatalmas beruházás
5
2 napja
Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 7. 13:03
Elfordulnak a fiatalok az alkoholtól: komoly bajban van a sörpiac Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. június 7. 12:34
Londonban tárgyal Volodimir Zelenszkij: komoly követelései vannak, Putyin retteghet?
Agrárszektor  |  2026. június 7. 14:01
Ezért tűnt el 20 millió köbméter víz a Velencei-tóból: itt az igazság