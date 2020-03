Ők a koronavírus első gazdasági áldozatai: így mégis új, zsíros állásuk lehet

Már most több tízezren vannak azok, akik a koronavírus-járvány következtében veszítették el az állásukat Magyarországon. Megint csak sokakat csökkentett fizetéssel küldtek haza, rengeteg irodista pedig hetek óta home office-ban dolgozik, ráadásul a kijárási korlátozás miatt sem lehet igazából menni sehová sem. Az egész társadalom beszorult tehát a négy fal közé, ám a modern technikának hála az igazán élelmesek akár egészen új szakmák alapjait is elsajátíthatják, az idegennyelv-tanulásról nem is beszélve. HR szakértőkkel beszélgettünk arról, hol érdemes elindulni, milyen lehetőségek közül válogathat az ember, és hogy mindez mennyibe kerül neki.

Bár a koronavírus-világjárvány még javában tombol a világban, azt már tudni lehet, hogy óriási gazdasági recesszió fogja követne a mostani időszakot. Ennek első, és talán legrémisztőbb jele, hogy hétről-hétre rengetegen veszítik el az állásukat, boltok, vendéglátóhelyek zárnak be. És ami a legrosszabb, senki nem tudja, pontosan meddig fog tartani ez az időszak.

Amit viszont biztosan tudunk, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter március 26-i kormányinfóján úgy fogalmazott, hogy bár a konkrét számokat még összesítik,

már most 30-40 ezer magyar vált munkanélkülivé, és ez a szám feltehetően áprilisban még feljebb fog ugrani.

A kormány várakozása egyébként az, hogy a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált óvintézkedések következtében, azok gazdasági hatása miatt több százezres nagyságrendű lesz a munkanélkülivé válók száma a járványhelyzet lecsengésekor. Sokan lesznek tehát az elkövetkezendő időkben azok, akiknek valamilyen más munka után kell nézniük, esetleg be kell vállalniuk egy teljes karrierváltást.

És ez utóbbi egyébként nem csak a hirtelen munkanélkülivé váló tömegeire igaz. Hiszen jelen időszakban rengeteg ember dolgozik otthonról, első kézből megismerve a home office szépségeit és egyben buktatóit. Akárhogy is legyen azonban, annyi bizonyos, rengeteg ember ölébe szakadt most temérdek sok idő, amit akár nagyon fókuszáltan is fel lehetne használni arra, hogy képezzük önmagunkat. Legyen szó valamilyen szakmáról, nyelvtudásról vagy önfejlesztéséről.

A legelején kell kezdeni

Az biztos, hogy rengeteg irányba tud elindulni az ember. Az azonban óriási szerencsénk, hogy most minden a befelé figyelésről szól. Van időn felkészülni az előttünk álló kihívásokra, és sok olyan dolgot is megvizsgálhatunk magunkban, illetve a környezetünkben, amikre eddig a mindennapi munka és rohanás mellett esélyünk sem volt

- mondta el a Pénzcentrumnak Somogyi Erika HR tanácsadó. A szakember azt is kiemelte, hogy aki eddig nem volt jó helyen a munka világában, vagy sajnálatos módon elveszítette az állását, aminek következtében átértékeli munkaerőpiaci helyzetét, annak most tökéletes alakalma nyílik arra, hogy

mindenek előtt döntsön arról, hogy ebből a helyzetből ki akar kerülni.

Döntsön arról, hogy egy másik irányba szeretné magát felépíteni, hogy a későbbiekben új alapokon tudjon állni saját életében. Mindezt persze nagyon gyakorlatiasan is el lehet kezdeni. Somogyi Erika azt tanácsolja a friss álláskeresőknek vagy a karrierváltáson gondolkodóknak, hogy mindenképp nézzék át önéletrajzukat, motivációs levelüket, azok megfelelnek a mai trendeknek. "Merd magad megmutatni!" - hangzik az egyik legfontosabb tanács a szakembertől.

Az iratok átnézése után egy másik nagyon fontos terület, hogy az egyén, aki a mostani körülmények között - bármilyen okból kifolyólag - karrierváltáson gondolkozik trenírozza magát olyan területeken, amik a munkavégzéshez alkalmassá teszik.

Gondolok itt arra, hogy az emberek fejlesszék a szociális kompetenciáikat, a kommunikációs és döntési készségeket, és ugyani az együttműködési készségüket is

- hívta fel a figyelmet Somogyi Erika, aki kitért arra is, hogy a mostani világban, főleg a most kialakult helyzetben hirtelen minden nagyon bizonytalan lett, és ha az ember beletemetkezik ebbe, akkor abból nagyon nehéz kiutat találni. Éppen ezért a szakember szerint fontos az, hogy jól megfogalmazott célokkal álljon neki mindenki az elkövetkezendő heteknek, hónapoknak, és e célok mentén építse fel a stratégiáját.

Ha valaki nem szakembert, karriertanácsadót keres fel, hanem maga szeretné egyengetni a pályáját, akkor neki javaslom, töltsön ki olyan teszteket, amik megmutatják, milyen területekre lenne érdemes elmennie dolgozni

- javasolja a HR tanácsadó. Először is fontos eldönti azt, hogy az ember teljes pályakorrekciót szeretne, azaz nem csak más munkakörbe dolgozna szívesen, hanem egy teljesen más szakmában is, vagy a mostani munkájában mozogna horizontálisan más munkakör felé.

Én azt szoktam mindenkinek tanácsolni, hogy a meglévő alapokra kell építeni. Ha például egy pedagógusról van szó, aki tanult magyart, emberekkel dolgozott, sokat adott elő, akkor az életrajzában ne azt emelje ki, hogy pedagógus volt, hanem azt, hogy tud embereket vezetni, jól kommunikál, jó problémamegoldó képességekkel rendelkezik. Ez a setup pedig akár egy marketing állás betöltésére is tökéletes lehet

- mondta el lapunknak Somogyi Erika, aki hangsúlyozta, az egy dolog, hogy az embernek abból kell építkeznie, amije van. De mije van? Ezt a kérdést sokaknak fel kell tenniük magukban, és bizony idő lesz, mire meg is tudják ezt válaszolni.

A szakértő szerint mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy az egyéni felelősség vállalásának óriási szerepe van a karrierváltások korában. Egy ideig persze lehet hibáztatni a rendszert vagy a fejünk fölött átnyúló döntéshozókat, de ez örökké nem lehet opció, a karrierválságból ugyanis csak úgy lehet kilábalni,

ha az ember megkeresi, rájön arra, hogy ő maga mit tud tenni saját helyzetének alakításában.

Na, de hol folytassuk?!

Ez egy nehéz helyzet, nehéz szituáció. Sokan alapból is rosszul élik meg azt az állaptot, amikor munkahelyváltásra készülnek, legyen ez belső indíttatásból vagy külső kényszer miatt. A karrierváltáshoz, egy új szakma kitanulásához ugyanis rengeteg energia kell, rengeteg időre van szükség, ami a mindennapok során sokaknak nem adatik meg. Most viszont hirtelen sokaknak rengeteg idő szakadt az ölükbe, és azok csinálják jól, akik megpróbálnak élni ezzel a lehetőséggel

- mondta el a Pénzcentrumnak Taskó Zita, az RDI Hungary Kft. HR generalistája. Most egy olyan helyzet állt elő, amiben sokan veszítik el a munkájukat, sokaknak csökkentik a bérét, illetve aki csak teheti otthonról dolgozik. A szerencse azonban még e kritikus helyzetben is az, hogy

ha valaki kinyitja az internetet, temérdek tanulási és önfejlesztési lehetőség közül választhat, sok esetben ráadásul teljesen ingyen vagy nagyon olcsón.

"Rengeteg szolgáltató teszi most ingyenessé a képzéseit, sok nyelviskola tart ingyen kurzusokat, olyan oldalakra lehet most térítésmentesen becsatlakozni, amikért eddig rengeteg pénzt kellett fizetni. És akkor a különböző Facebook csoportokról nem is beszéltünk, ahonnét első kézből lehet sokszor a legjobb és legfrissebb információkat beszerezni" - számolt be lapunknak a HR szakember, aki kiemelte

most a cégek is rájöttek arra, hogy van némi marketing lehetőség is a mostani helyzetben, úgyhogy ezt most mindenkinek megéri kihasználni

A szakértő egyébként úgy vélekedett, hogy bár a lehetőség rengeteg, az mindenkinek a saját érdeklődési körére van bízva, hogy mit, milyen intenzitással kezd el tanulni. Annyi azonban bizonyos, hogy a nyelvekkel, illetve IT, pénzügyi, marketing, személyiségfejlesztő kurzusokkal nem igen lehet mellé lőni. A lényeg az, hogy csinálni kell őket!

Ha valaki, aki nem is veszítette el a munkáját, és home office-ban van, esetleg kevesebb a munkája, az mindenképp szörföljön a neten, nézzen szét saját cége holnapján is akár, tanulási lehetőségek után kutatva. Mylearning, e-learning, minden szóba jöhet. A netes kurzusokon túl pedig érdemes kifejezetten nagy figyelmet fordítani az e-bookokra is. Rengeteg kiadó vagy könyvtár teszi ugyanis most ingyenessé könyveit, amik között szép számmal megtalálhatók szakmai anyagok is

- tanácsolta a HR szakember. A jelenlegi helyzetben tehát bárki, bármit tanulhat. Eddig ráadásul nem nagyon látott kedvezmények közepette. Fontos, hogy senkit ne rettentsen el a vállalkozás, lépésekben és személyre szabottan kell belevágni a folyamatokba.

Sokan most például a vendéglátás, turizmus területéről veszítik el az állásukat. Nekik is akadnak lehetőségeik. A vendéglátásban dolgozók például kereshetnek online főzős műsorokat, akár nagy szakmai mélységgel rendelkezőeket is, ezekből rengeteget lehet tanulni. Ugyanígy a turizmus oldaláról jövők tudnak például a nyelvtanulásra összpontosítani. Célzott kurzusokat elvégezni vagy a nagyon kezdők a Duolingóval is elkezdhetnek ismerkedni egy-egy nyelvvel, amiből úgy gondolják, később profitálhatnának belőle

- javasolta Taskó Zita, aki szerint a legfontosabb most az, hogy mind a bajba jutottak, mind pedig azok, akiknek bár kényszerűségből nem kell, de régóta dédelgetik már a karrierváltás álmát, használják ki a lehető legpozitívabban a rájuk szakadó időt, és munkálkodjanak azon, hogy megerősödve, akár új szakmával, skillekkel kerüljenek vissza a munkaerőpiaci körfogásba.

Időm, mint a tenger

A Pénzcentrumnak megszólaló HR szakértők egyetértettek tehát abban, hogy egyfelől döntést kell hoznunk, másfelől fel kell túrnunk az internetet, ha komoly elképzeléseink vannak a karrierváltást illetően. Mindeközben pedig nem is kell a teljes sötétben tapogatóznia senkinek.

Vegyük először is azokat, akik mondjuk rendelkeznek valamekkora szintű angol nyelvtudással. Ők nem lőhetnek mellé akkor, ha felkeresik vagy az Udemy vagy pedig a Coursera oldalát. Ez a két site ugyanis bővelkedik online kurzusukban a programfejlesztéstől, a retorikán át a főzés tudományáig. Az oldalak segítségével gyakorlatilag bármilyen szakmában művelhetjük magunkat. És összesen több mint százezer online kurzus közül választhatunk.

Természetesen ezeket az oldalakat azoknak is lehet ajánlani, akik éppen nyelveket tanulnának, anyanyelvi tanároktól. Hiszen itt erre is van lehetőség. A teljesség igénye nélkül például egy majdnem ezer felhasználó által 4,6-ra (az ötből) értékelt kezdő angol kurzust, ami 72 előadásból áll, ami összesen 6,5 órát ölel fel, 11 dollárért meg lehet vásárolni, ami 3500 forint. Igaz ez egy akciós ár, ami 5 órán keresztül él, a teljes ár 64 ezer forint lenne.

De ugyanígy főzőtanfolyamot is találunk, ami a legalapvetőbb készséget mutatja például be szintén akciós, 11 dollárért. De ugyanígy találhatunk különböző analitikával foglalkozó kurzusokat, de akár Blockchain tanfolyamokat is. De kitanulhatunk akár egy egész bootcampnyi Python (manapság az egyik legmenőbb programozási nyelv) alapokat is, ami 185 előadásban egy napnyi tananyagot foglal magában.

De ugyanígy akár a pennsylavaniai Wharton Egyetem Bevezetés a marketingbe c. kurzusát is felvehetjük például, teljesen ingyen. De ugyanígy a Michigan Egyetem Python programozás mindenkinek c. specializációjába is elmerülhetünk, szintén teljesen ingyen. És akkor a sort még a végtelenségig lehetne folytatni.

Persze, ha nem akarunk angolul tanulni akkor is vannak lehetőségeink. Magyarországon például a Webunin találni rengeteg kurzust. És ha választék nem is olyan nagy, mint nemzetközi élbolyban, azért itt is akadnak szép számmal lehetőségek. Ráadásul teljesen ingyen is. Rövid keresésünk során például találtunk Asszertív kommunikációs képzést nulla forintért, ugyanígy ingyen tanulhatunk Adatvezért HR kurzust is, de elsajátíthatunk számviteli alapokat is, ha számviteli ügyintézőnek tanulnánk mondjuk.

2950 forintért például tanulhatunk gyümölcsfa metszést Bálint gazdától, de nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamra is beiratkozhatunk teljesen ingyen. De válogathatunk tudományos kurzusok, művészeti tanfolyamok, de webfejlesztés, programozás területéről is kurzusokat. Az idegennyelvi kurzusokról nem is beszélve, amik egy jelentős részét 5 ezer forintból vagy akár ingyen is megúszhatjuk.

A híres online tanfolyam oldalakon túl is van élet persze. A legnagyobb magyar kódolóképző bootcampeknek is szép számmal vannak letölthető anyagaik online. Azok között is szörfözhet például az, aki a programozás irányába indulna el. A veszélyhelyzetre való tekintettel ráadásul Magyországon és külföldön is érdemes utánanézni annak, nem-e indít egy-egy bootcamp bevezető tanfolyamokat teljesen ingyen.

Mint látható a lehetőségek tárháza nagy, és ezek csak a kurzusok. Az e-könyvekről idáig még nem is beszéltünk. Magyarul például a "papírontúlon" is szép számmal lehet ingyenes könyvekre bukkanni, de sok anyagot található az ember a konyvtarak.hu-n is, sőt 11 napja a New York Public Library is ingyenesen letölthetővé tett több mint 300 000 könyvet. Egy kis keresgélés után ráadásul, főleg a mostani időkben, bizonyosan még sokkal több helyet is találhat az ember.

Ez még nem a világ vége

Látható tehát, hogy az internet korában jócskán akad lehetősége az embernek arra, hogy szinte bármilyen téren fejlessze magát, és aktívan részes legyen a life long learningben, azaz az élethosszig való tanulásban. Sok esetbe mindezért ráadásul egy petákot sem kell fizetni. A kérdés tehát már csak az, hogy ki érez magában annyi energiát ahhoz, hogy belevágjon egy karrierváltásba. Az biztos azonban, hogy sokaknak most az időhiány nem fog gondot okozni. És természetesen ez nem csak a munkájukat elveszítőkre igaz, hanem a kijárási korlátozások miatt otthonragadt tömegekre is.

