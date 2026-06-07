Elfordulnak a fiatalok az alkoholtól: komoly bajban van a sörpiac Magyarországon

Miközben Magyarországon több mint 10 százalékkal visszaesett a sörfogyasztás volumene, a házi sörfőzők közössége mára majdnem teljesen talpra állt a covid és a brutális infláció időszaka után.

Minden eddiginél több nevezés érkezett a 14. Házi Sörfőzők Nemzetközi Versenyére: a szervezők szerint az idei esemény lett minden idők legnagyobb hazai házi sörfőző versenye, a 350 nevezés alig egy hónap alatt betelt. Ezen az eseményen készült a Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnek legújabb epizódja is, melyben azt jártuk körbe: milyen kihívásokkal szembesül most a kisüzemi sörök piaca, és mennyire érinti, hogy egyre kevesebb sört isznak a magyarok?

A rendezvényen a hazai kraftsörpiac meghatározó szereplői arról beszéltek, hogy miközben a teljes sörpiac nehéz helyzetben van, a prémium kisüzemi főzdék közül több továbbra is növekedni tud. A beszélgetés során szóba került a Covid hosszú távú hatása, az energiaválság, az infláció, a fiatalok csökkenő alkoholfogyasztása, valamint az is, hogy a korábbi „sörforradalom” mára lényegében kifulladt, a főzdék pedig új termékekkel – például alkoholmentes italokkal és kombuchával – próbálnak alkalmazkodni a megváltozott fogyasztói szokásokhoz.

Nem csak itthon, világszinten se áll fényesen a sörpiac

A Főzdeparkban megrendezett versenyre 350 nevezés érkezett, és a versenyre kizárólag otthoni körülmények között készített sörökkel lehetett nevezni. Merczel Tamás, a rendezvény szervezője elmondta: ennek a versenynek épp az volt a lényege, hogy otthoni körülmények között készült sörök induljanak rajta.

Csak olyanok nevezhettek, akik otthoni körülmények között főznek sört. A kereskedelmi forgalomban kapható sörök itt nem nevezhetnek. 350 tétellel lehetett nevezni, ez egy hónap alatt betelt. Ez minden eddigi rekordot megdöntött: tavaly 300 tétellel lehetett nevezni, ezt idén felvittük 350-re, és ez is betelt

- mondta a szervező arról, mennyire népszerű még mindig az otthoni sörfőzés.

Bár az otthon készült sörök már több mint egy évtizede nagy népszerűségnek örvendenek, a piac egyáltalán nincs jó helyzetben.

A sörpiac nincs könnyű helyzetben, se Magyarországon, se külföldön. Itthon tavaly több mint 10 százalékot esett a sörfogyasztás volumene 2024-hez képest, és az idei év is - hogyha a nagyüzemeket is belevesszük - negatív számokkal indul.

- mondta Gábor Ottó, a Horizont Brewing vezetője.

A Mad Scientist vezetőjétől pedig azt is megtudtuk, hogy míg a nagyüzemi söröknél a nyári forgalom sokszorosára ugrik mostanában - a piac logikája szerint - a házi főzésű söröknél szó nincs erről, persze nyáron azért ebből is többet isznak a fogyasztók.

Amíg egy nagy sörgyárnál akár a többszöröse is a nyári fogyás a télinek, nálunk mondjuk erősebb a nyár mondjuk 30 százalékkal vagy 50-nel, de messze nem akkora a különbség, mint a nagyüzemeknél

- fogalmazott Dénes Balázs, a Mad Scientist vezetője.

Nem tett jó a bezárási hullám

De mi okozza azt, hogy egyrészt kevesebb sört isznak a fogyasztók, és mi volt az az esemény, amely visszavetette a fogyasztást? A válasz az immár 6 éve történt kocsmabezárási hullámban keresendő: a COVID-időszak, majd az ezt követő gazdasági bizonytalanság erősen rányomta a bélyegét az iparágra.

Az elmúlt évek gazdasági bizonytalanságai a feldolgozóipart is alaposan érintették, és talán éppen a COVID-időszaktól érdemes számolni a visszaesés kezdetét. Bezártak a kocsmák, éttermek nagyon sok esetben, ezek a helyek pedig nekünk a fő "elosztóhelyünknek" számítottak. Ekkor történt az, hogy az emberek a kézmves söröket otthon kezdték el inkább fogyasztani, ez a tendencia meg is maradt

- mondta erről Gábor Ottó.

Van azonban egy másik jelentős oka annak, hogy a sörpiac globálisan sem képes talpra állni: mégpedig az, hogy a fiatalok egyre kevesebb alkoholt isznak, márpedig a kraftsörök figyasztói és értői jellemzően közülük kerültek ki eddig is. Emellett a hazai kézműves sörforradalom mára véget ért, pedig terep bőven lenne a növekedésre.

A sörforradalom szerintem lecsengett: már sok olyan terméktípust, amelyet éveken át csak a kisüzemek állítottak elő, mára a nagyüzemi gyártók is előszeretettel készítik, erre jó példa az IPA. Az pedig szintén jelentős, hogy akik ezt elkezdték körülbelül 15 éve, mára azért idősebbek lettek, gyerekük is született, családot alapítottak, a "forradalmi lendületet" ez visszaveti. Mindennek ellenére a kratsör-piac itthon tovább tud növekedni. Az igaz, hogy van is hova: az USA-ban a piac ötödét, 20% körül adják a kisüzemi sörök, itthon ez az arány három százalék

- foglalta össze a Mad Scientist-es Dénes Balázs.