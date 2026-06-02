Riadót fújt a hatóság: határérték feletti vegyszereket mutattak ki egy népszerű fűszerben
Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) több, határérték feletti növényvédőszer-maradvány jelenlétét mutatta ki a termékben.
A kifogásolt termék az EAGLOBE márkájú Wild Sichuan Pepper, amelyből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A vizsgálatok során több növényvédőszer-maradványt, köztük klórpirifosz-metilt, acetamipridet, karbofuránt, flonikamidot, buprofezint, karbendazimot, klotianidint, proklorázt és lambda-cihalotrint mutattak ki a termékben.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a riasztás beérkezését követően haladéktalanul felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal. A cégek együttműködtek a hatósággal, és saját hatáskörben megkezdték az érintett tétel visszahívását a fogyasztóktól.
A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is.
Az érintett termék adatai:
- Termék neve: EAGLOBE Wild Sichuan Pepper
- Cikkszám: 5815
- Minőségmegőrzési idő: 2027. április 30.
- Kiszerelés: 57 gramm
- Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)
- Importőr: Asia Express Food B.V.
A növényvédő szerek alkalmazása széles körben elterjedt a mezőgazdaságban, ugyanakkor az élelmiszerekben található maradványaik mennyiségét az Európai Unió szigorú határértékekhez köti. Ezeket a maximális maradékanyag-szinteket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatértékelései alapján állapítják meg, a tagállami hatóságok pedig rendszeresen ellenőrzik azok betartását.
A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben rendelkeznek a visszahívásban érintett termékkel, azt ne használják fel.
