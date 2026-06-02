Riadót fújt a hatóság: határérték feletti vegyszereket mutattak ki egy népszerű fűszerben

Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) több, határérték feletti növényvédőszer-maradvány jelenlétét mutatta ki a termékben.

A kifogásolt termék az EAGLOBE márkájú Wild Sichuan Pepper, amelyből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A vizsgálatok során több növényvédőszer-maradványt, köztük klórpirifosz-metilt, acetamipridet, karbofuránt, flonikamidot, buprofezint, karbendazimot, klotianidint, proklorázt és lambda-cihalotrint mutattak ki a termékben.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a riasztás beérkezését követően haladéktalanul felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal. A cégek együttműködtek a hatósággal, és saját hatáskörben megkezdték az érintett tétel visszahívását a fogyasztóktól.

A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is.

Az érintett termék adatai:

Termék neve: EAGLOBE Wild Sichuan Pepper

Cikkszám: 5815

Minőségmegőrzési idő: 2027. április 30.

Kiszerelés: 57 gramm

Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)

Importőr: Asia Express Food B.V.

A növényvédő szerek alkalmazása széles körben elterjedt a mezőgazdaságban, ugyanakkor az élelmiszerekben található maradványaik mennyiségét az Európai Unió szigorú határértékekhez köti. Ezeket a maximális maradékanyag-szinteket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatértékelései alapján állapítják meg, a tagállami hatóságok pedig rendszeresen ellenőrzik azok betartását.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben rendelkeznek a visszahívásban érintett termékkel, azt ne használják fel.