2026. június 2. kedd Kármen, Anita
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Riadót fújt a hatóság: határérték feletti vegyszereket mutattak ki egy népszerű fűszerben
Vásárlás

Riadót fújt a hatóság: határérték feletti vegyszereket mutattak ki egy népszerű fűszerben

Pénzcentrum
2026. június 2. 16:53

Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) több, határérték feletti növényvédőszer-maradvány jelenlétét mutatta ki a termékben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kifogásolt termék az EAGLOBE márkájú Wild Sichuan Pepper, amelyből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A vizsgálatok során több növényvédőszer-maradványt, köztük klórpirifosz-metilt, acetamipridet, karbofuránt, flonikamidot, buprofezint, karbendazimot, klotianidint, proklorázt és lambda-cihalotrint mutattak ki a termékben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a riasztás beérkezését követően haladéktalanul felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal. A cégek együttműködtek a hatósággal, és saját hatáskörben megkezdték az érintett tétel visszahívását a fogyasztóktól.

Kapcsolódó cikkeink:

A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is.

Az érintett termék adatai:

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • Termék neve: EAGLOBE Wild Sichuan Pepper
  • Cikkszám: 5815
  • Minőségmegőrzési idő: 2027. április 30.
  • Kiszerelés: 57 gramm
  • Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)
  • Importőr: Asia Express Food B.V.

A növényvédő szerek alkalmazása széles körben elterjedt a mezőgazdaságban, ugyanakkor az élelmiszerekben található maradványaik mennyiségét az Európai Unió szigorú határértékekhez köti. Ezeket a maximális maradékanyag-szinteket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatértékelései alapján állapítják meg, a tagállami hatóságok pedig rendszeresen ellenőrzik azok betartását.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben rendelkeznek a visszahívásban érintett termékkel, azt ne használják fel.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vizsgálat #élelmiszer #nébih #európai unió #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #hatóság #fűszer #kína

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
10 perce
Kínából abszolúte semmit se lenne szabad Európába hozni, pláne nem élelmiszert. Ezzel a mérgezett gagyidömpinggel csak a saját gazdaságunkat (és egészségünket) tesszük tönkre teljesen. Persze valakinek biztos jól profitál és az fontosabb minden más szempontnál.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:53
16:46
16:40
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
22 órája
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
3
4 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
4
6 napja
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
5
4 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 16:30
Ezt hogy sikerült? Még Japánban is olcsóbb a lángos, mint itthon: hülyének nézik a vásárlókat?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 15:59
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
Agrárszektor  |  2026. június 2. 16:31
Sokan hibáznak a gyümölcsfák nyári ültetésekor: mutatjuk, hogy ne csináld