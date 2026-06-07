2026. június 7. vasárnap Róbert
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gurney a kórház folyosóján
Sport

Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak

Pénzcentrum
2026. június 7. 20:32

A műtét előtt álló volt futballista, Szenti Zoltán családja a közösség, különösen a sportbarátok segítségét kéri egy irányított véradás keretében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Sürgős segítségre és jelentős mennyiségű vérre van szüksége Szenti Zoltánnak, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori legendás védőjének - erről fia írt a közösségi médiában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A volt labdarúgó aktív évei alatt több mint 250 első osztályú mérkőzésen viselte a békéscsabaiak mezét. Részese volt a klub legnagyobb történelmi sikereinek, hiszen meghatározó tagjaként segítette a Magyar Kupa-győztes és bajnoki bronzérmes csapatot. Pályafutása befejezése után sem távolodott el a labdarúgástól, edzőként és utánpótlás-nevelőként évtizedeken át elhivatottan szolgálta a teljes Békés vármegyei futballt.

A korábbi kiváló labdarúgó fia a közösségi médiában tette közzé a felhívást. Kiemelte, hogy édesapja számára a futball sosem csupán sportot jelentett, hanem közösséget, barátságot és összetartozást, éppen ezért most ennek a közösségnek az összefogásában bíznak.

Az egykori játékosnak az Országos Vérellátó Szolgálatnál végzett irányított véradással lehet segíteni. Mindazok, akik alkalmasak a véradásra és támogatni szeretnék a sportembert, Szenti Zoltán fiának vagy feleségének küldött privát üzenetben kérhetik el az eljáráshoz szükséges pontos személyes és egészségügyi adatokat. A család arra kér mindenkit, hogy aki személyesen nem tud vért adni, a felhívás megosztásával segítse az üzenet minél szélesebb körű terjedését.
Címlapkép: Getty Images
#család #foci #sport #véradás #műtét #labdarúgás #segítség #sportoló #gyűjtés #futball #vérellátó #békéscsaba #magyar foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:35
20:32
20:00
19:30
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 6.
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
2026. június 7.
Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről
2026. június 7.
Elfordulnak a fiatalok az alkoholtól: komoly bajban van a sörpiac Magyarországon
2026. június 6.
Ezt a hibát a magyarok többsége elköveti, mikor az AI-t használja: óriási árat fizethetnek érte
NAPTÁR
Tovább
2026. június 7. vasárnap
Róbert
23. hét
Június 7.
Pedagógusnap
Június 7.
Az építők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
11 órája
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
5 napja
Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot
3
1 hete
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
4
1 napja
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
5
1 hete
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 7. 19:30
Újabb magyar városban jön a rollerstop: itt nem lehet majd közlekedni ezekkel a járművekkel
Pénzcentrum  |  2026. június 7. 19:00
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
Agrárszektor  |  2026. június 7. 18:31
Jön a lehűlés, megvan, meddig tart még az igazi nyár: ez durva lesz