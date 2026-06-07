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Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
A műtét előtt álló volt futballista, Szenti Zoltán családja a közösség, különösen a sportbarátok segítségét kéri egy irányított véradás keretében.
Sürgős segítségre és jelentős mennyiségű vérre van szüksége Szenti Zoltánnak, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori legendás védőjének - erről fia írt a közösségi médiában.
A volt labdarúgó aktív évei alatt több mint 250 első osztályú mérkőzésen viselte a békéscsabaiak mezét. Részese volt a klub legnagyobb történelmi sikereinek, hiszen meghatározó tagjaként segítette a Magyar Kupa-győztes és bajnoki bronzérmes csapatot. Pályafutása befejezése után sem távolodott el a labdarúgástól, edzőként és utánpótlás-nevelőként évtizedeken át elhivatottan szolgálta a teljes Békés vármegyei futballt.
A korábbi kiváló labdarúgó fia a közösségi médiában tette közzé a felhívást. Kiemelte, hogy édesapja számára a futball sosem csupán sportot jelentett, hanem közösséget, barátságot és összetartozást, éppen ezért most ennek a közösségnek az összefogásában bíznak.
Az egykori játékosnak az Országos Vérellátó Szolgálatnál végzett irányított véradással lehet segíteni. Mindazok, akik alkalmasak a véradásra és támogatni szeretnék a sportembert, Szenti Zoltán fiának vagy feleségének küldött privát üzenetben kérhetik el az eljáráshoz szükséges pontos személyes és egészségügyi adatokat. A család arra kér mindenkit, hogy aki személyesen nem tud vért adni, a felhívás megosztásával segítse az üzenet minél szélesebb körű terjedését.
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