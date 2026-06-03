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Újabb nagy dobásra készül a Popeyes: itt nyitja meg második magyar egységét az amerikai étteremlánc

Pénzcentrum
2026. június 3. 12:30

Folytatja magyarországi terjeszkedését a Popeyes: a vállalat bejelentette, hogy megnyitja második hazai éttermét Budapesten. Az új egység a budapesti Árkád bevásárlóközpont Food Loft részlegében kap helyet.

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Tovább bővíti magyarországi jelenlétét a Popeyes: a gyorsétteremlánc második hazai étterme a budapesti Árkád bevásárlóközpont Food Loft részlegében nyílik meg Budapesten. A Popeyes ezzel tovább erősíti magyarországi pozícióit a gyorséttermi szegmensben.

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A New Orleans-i stílusú, panírozott csirkéiről ismert lánc tavaly jelent meg a hazai piacon, és már az első nyitás hatalmas érdeklődést váltott ki.

A lánc az új étteremben egy olyan terméket is bevezet, amely elsőként az Árkádban lesz elérhető a magyar fogyasztók számára. A vállalat közlése szerint a Secret Sandwich névre keresztelt újdonság itt debütál majd a hazai kínálatban.
Címlapkép: Getty Images
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