Singh Viki korábban a fővárosban élt, ma azonban már egy Eger környéki településen találta meg azt a nyugalmat, amelyre hosszú ideje vágyott.
Újabb nagy dobásra készül a Popeyes: itt nyitja meg második magyar egységét az amerikai étteremlánc
Folytatja magyarországi terjeszkedését a Popeyes: a vállalat bejelentette, hogy megnyitja második hazai éttermét Budapesten. Az új egység a budapesti Árkád bevásárlóközpont Food Loft részlegében kap helyet.
Tovább bővíti magyarországi jelenlétét a Popeyes: a gyorsétteremlánc második hazai étterme a budapesti Árkád bevásárlóközpont Food Loft részlegében nyílik meg Budapesten. A Popeyes ezzel tovább erősíti magyarországi pozícióit a gyorséttermi szegmensben.
A New Orleans-i stílusú, panírozott csirkéiről ismert lánc tavaly jelent meg a hazai piacon, és már az első nyitás hatalmas érdeklődést váltott ki.
A lánc az új étteremben egy olyan terméket is bevezet, amely elsőként az Árkádban lesz elérhető a magyar fogyasztók számára. A vállalat közlése szerint a Secret Sandwich névre keresztelt újdonság itt debütál majd a hazai kínálatban.
Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
Tényleg ennyit lehet spórolni a hűségkártyákkal? És miért ragaszkodik még mindig ennyi magyar a plasztikkártyákhoz a mobilappok helyett? Mutatjuk!
Olcsó és népszerű szolgáltatást zúzott be a Magyar Posta: így már többet nem lehet csomagot küldeni, ez sokaknak fog fájni
Májustól a Magyar Posta jelentősen megváltoztatta a nemzetközi levélfeladás szabályait.
Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt.
Az infláció ugyan mérséklődött, sokan mégis úgy érzik, hogy a bevásárlás egyre fájdalmasabb élmény.
Bár a Penny árbevétele több mint 8 százalékkal nőtt tavaly, a kiskereskedelmi lánc mégis közel egymilliárd forintos veszteséggel zárt.
A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.
Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu
200 millió eurós bírságot szabtak ki a Temura, mert veszélyes babajátékokat és hibás töltőket találtak a kínai e-kereskedelmi óriás felületén.
Durva toxinnal mérgezik magukat a magyarok észrevétlenül: azok vannak veszélyben, akik innen rendelnek terméket
A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá.
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
Brutális árak a BL-döntő által fémjelzett Bajnokok-fesztiválján: 2000 Ft a Heineken sör, 4500 egy harcsa
A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót.
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra.
Keserű igazság derült ki a hazai strandbüfékről: emiatt kell vagyonokat fizetnünk a lángosért, fagyiért
Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a fagylalt és a lángos tovább drágulnak.
Teljesen megzavarta a vásárlókat a szeszélyes időjárás: el nem hinnéd, mi lett a legújabb hazai slágertermék
Az emberek egyszerre készülnek a kerti munkákra, a szabadtéri sportokra és a hirtelen esőzésekre.
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
A bejegyzés alapján ezek a kirívó piaci anomáliák addig fennmaradnak, amíg a kereskedőket jelentős elvonások sújtják.
Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra
Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.
Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd
Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.
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Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
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Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.