Újabb nagy dobásra készül a Popeyes: itt nyitja meg második magyar egységét az amerikai étteremlánc

Folytatja magyarországi terjeszkedését a Popeyes: a vállalat bejelentette, hogy megnyitja második hazai éttermét Budapesten. Az új egység a budapesti Árkád bevásárlóközpont Food Loft részlegében kap helyet.

Tovább bővíti magyarországi jelenlétét a Popeyes: a gyorsétteremlánc második hazai étterme a budapesti Árkád bevásárlóközpont Food Loft részlegében nyílik meg Budapesten. A Popeyes ezzel tovább erősíti magyarországi pozícióit a gyorséttermi szegmensben.

A New Orleans-i stílusú, panírozott csirkéiről ismert lánc tavaly jelent meg a hazai piacon, és már az első nyitás hatalmas érdeklődést váltott ki.

A lánc az új étteremben egy olyan terméket is bevezet, amely elsőként az Árkádban lesz elérhető a magyar fogyasztók számára. A vállalat közlése szerint a Secret Sandwich névre keresztelt újdonság itt debütál majd a hazai kínálatban.