Drága luxusterméket akcióz be a Lidl: ez lesz a nyár slágere, indul az értékesítés

A Lidl-nél június 4. és 7. között lehet előrendelni a Silvercrest jégkásakészítő gépét 79 999 forintért. A vásárláshoz a Lidl Plus applikáció Click & Pick funkciója szükséges. A gép öt automatikus programmal és 1,9 literes tartállyal érkezik, és a piacon az olcsó betétes megoldások, valamint a profi vendéglátós berendezések közé, a prémiumabb otthoni kategóriába sorolható leginkább.

Jégkásagépet dob piacra a Lidl, a Silvercrest jégkásakészítő gépe 79 999 forintért rendelhető elő június 4. és 7. között, vagy amíg a készlet tart. A kisgép nem csak jégkásához való: öt automatikus programja van, jégkása, frappé, tejturmix, koktél és bor üzemmóddal, plusz tisztító funkcióval is rendelkezik.

A termék teljesítménye 220 watt, a tartály hasznos térfogata maximum 1,9 liter, és három év jótállás jár hozzá. A Silvercrest márka a Lidl saját kisgépes vonala, és mint sok más sajátmárkás termék, várhatóan elég hamar el fog fogyni.

Forrás: Lidl akciós kiadvány

A lánc hirdetéséből kiderül az is, hogy az előrendelés a Lidl Plus applikáción keresztül, a Click & Pick funkcióval történik. A folyamat egyszerű: az appban kiválasztod a kedvenc boltodat, megadod a darabszámot, majd megerősíted az előrendelést.

Az átvétel várható dátumát kosárba helyezéskor látod, de az előrendelés státuszáról emailen is értesít a rendszer. Az üzletben az előrendelési számot kell felmutatni, és a kasszánál lehet kifizetni.

Mi számít jó jégkásakészítő-gépnek?

A jégkásakészítő gépek piaca széles skálán mozog. A legolcsóbb, 15-20 ezer forintos kategóriában általában egyszerű, fagyasztott betétes készülékek találhatók: ezekbe az ún. bowl-t előre be kell fagyasztani, majd abban készül el az ital. Nincs bennük kompresszor, a funkcióik is korlátozottak, a tartósságuk pedig jellemzően az árukhoz igazodik.

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A félprofi és profi szegmensben, ahol az alaphangon 500-550 ezres gépek tanyáznak, már kompresszoros, folyamatos üzemre tervezett, nagyobb kapacitású készülékek találhatók. Ezeket jellemzően vendéglátóhelyeken, fesztiválokon, büfékben használják, napi szintű terhelésre tervezték őket, és az áruk is ezt tükrözi.

A Silvercrest 80 ezres gépe ezek alapján valahol a kettő között helyezkedik el. Leginkább azt mondhatnánk, hogy a prémium otthoni kategóriában. Hiszen az 5 automatikus program, az 1,9 literes tartály és a tisztító üzemmód már komolyabb felhasználást feltételez, mint az olcsó betétes megoldások esetében.