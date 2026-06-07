Újabb magyar városban jön a rollerstop: itt nem lehet majd közlekedni ezekkel a járművekkel

Hajdúszoboszlón is megelégelték a rollerbaleseteket, így a nyár közepétől a város több pontján is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni.

Júliustól tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni a Hajdúszoboszlón a fürdő környékén és a legforgalmasabb közterületeken, miután a megszaporodott balesetek és lakossági panaszok miatt a a város vezetői a szigorítás mellett döntöttek.

Mint az RTL Híradó beszámolt róla, a nyár közepén életbe lépő korlátozás értelmében a járművekkel el kell kerülni a sétányokat és a parkokat, valamint az iskolák, a rendelőintézetek és a piac közvetlen környezetét. A tilalom nemcsak az e-rollerekre, hanem minden más elektromos meghajtású szabadidős és sporteszközre is vonatkozik.

A közlekedésbiztonsági problémák kezelése országos szinten is sürgetővé vált. A kormány a tervek szerint heteken belül napirendre tűzi a mikromobilitási eszközök használatának kérdését, így rövidesen országszerte szigorodhatnak a rájuk vonatkozó közúti közlekedési szabályok. Erről korábban többször is írtunk: