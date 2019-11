Ezt titkolja el a magyar nézők elől a Netflix és az HBO GO: meg is van rá az okuk

Nem csak egy okra vezethető vissza, hogy a streaming szolgáltatók nem közölnek pontos adatokat előfizetők számával, nézettséggel, bevételekkel kapcsolatban, hanem sok különféle szempont együttes hatása, hogy ezeket az információkat homály fedi. A számokra kíváncsi nézők és a sajtó viszont egyelőre hiába várják a statisztikákat. A Pénzcentrum most utánajárt, mi állhat a titkolózás hátterében.

Néhány éve még csak találgatni lehetett, hogy mi lesz a streaming jövője: fel tudja-e venni a versenyt a "kábeles" előfizetéssel, mi lesz a súlya a saját filmjeiknek és sorozataiknak, számottevő konkurenciát jelentenek-e majd a nagy stúdióknak, TV-csatornáknak. 2019 végén ott tartunk, hogy még a Disney is beszállt a versenybe a streaming piacon, miután ezt megtette például az Apple és az Amazon is. Itthon a Netflix és az HBO GO, két legelterjedtebb szolgáltató, az előfizetők száma egyre nő.

Egyértelműen a streaming a jövő, és ez független attól, hogy a nézők B2B (szolgáltatón keresztüli) vagy D2C (közvetlen) előfizetéssel érik el az online platformot. A nemzetközi trendek is azt bizonyítják, hogy minden nagyobb média vállalat a streaming irányába mozog

- mondta el korábban a Pénzcentrum kérdésére Dóczi Melinda, az HBO Europe regionális marketing vezetője. Azonban azt, hogy hány előfizetőjük van, nem lehet tudni.

Az HBO GO volt az első szolgáltató Magyarországon 2011-ben, amely magyar nyelvű filmeket és sorozatokat ajánlott korlátlan fogyasztással, fix havidíj ellenében. (Kezdetben az alapcsatorna előfizetése mellé extra szolgáltatásként lehetett igényelni, viszont 2017 óta külön is előfizethető.) Az HBO GO jelenleg az a streaming szolgáltató a nagyok közül, melyen keresztül a legtöbb magyar szinkronos vagy feliratos tartalom elérhető:a szeptember 30-i adatok alapján 301 sorozat érhető el (a KIDS tartalmakat nem számítva) és az összes elérhető mozifilm száma pedig 819 volt. Sok extra tartalom is van - dokumentum-, koncertfilmek, egyéb tartalmak (308 db). Amikor legutóbb megkerestük az HBO GO-t, pontos adatot nem kaptunk róla, hogy mennyi ezek közül a szinkronos és mennyi a feliratos, csak becslést, amely szerint az esetek 98 százalékában van szinkron a filmekhez, sorozatokhoz.

Mindeközben a Netflix, annak ellenére, hogy 2016 óta jelen vannak hazánkban is, csak idén októberben kezdte meg hódítását - a nézők innentől az új, lokalizált, magyar menürendszerű felületen böngészhetnek a magyar felirattal ellátott és szinkronos tartalmak között. A Netflixnek eddig is voltak itthon előfizetői, azonban ezzel a terjeszkedéssel valószínűleg bevonzza majd azokat is a streaming szolgáltató, akik eddig az angol nyelvű tartalmaktól és kezelőfelülettől idegenkedtek.

Azonban pontos adatokat, hogy mennyi előfizetőjük van, melyik sorozatot/filmet mennyien nézik, vagy akár, hogy egy-egy sorozat előtt, amelyet nagy érdeklődés övez, hányan iratkoznak fel - nem lehet tudni. Korábban a Trónok harca utolsó évadának kapcsán megkerestük az HBO GO-t ebben a kérdésben. Akkor Dóczi Melinda elmondta, hogy abszolút tapasztaltak érdemi növekedést új évadának premierjét közvetlenül megelőző időszakban.

A premierhét minden rekordot megdöntött, mind B2B , mind D2C oldalon, amire nagyon büszkék vagyunk! Ez az eredmény nem csak Magyarországra igaz, hanem Közép-Kelet-Európában, sőt az egész világon hasonló eredményeket látunk

- mondta el a marketingvezető. Viszont pontos számot, hogy mennyivel nőtt az előfizetők száma, vagy legalább azt, hogy hány százalékkal, nem mondhatott.

Ahhoz, hogy megértsük a titkolózás mögött húzódó érdekeket, szükséges a világpiaci kitekintés. Jelenleg a magyar mozikban is fut Az ír, a Netflix egyik legújabb filmje. Ki gondolta volna évekkel ezelőtt, hogy Martin Scorsese hozzávetőleg 159 millió dollárból készült gengszterfilmjének (olyan nagy nevekkel a főbb szerepekben, mint Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci) jogait az egyik streaming szolgáltató szerezheti meg magának?

Azonban azt, hogy Az ír mennyit hoz majd a mozikban, nem tudható. Ugyanígy a Házassági történet - melynek vetítése a hazai mozikban nem olyan jelentős, de már az is meglepő, hogy behozták ilyen kis piacra - vagy a tavaly három Oscarral díjazott Roma. Azonban a Netflix, hasonlóképpen például az Amazonhoz, nem közli a bruttó bevételi adatokat sem más iparági szereplőkkel, sem a sajtóval - hívta fel a figyelmet az Indiewire.

Miért titkolóznak a streaming szolgáltatók?

Egyrészt mert megtehetik. A box office adatokkal a filmstúdiók vagy dicsekszenek, vagy szégyenkezni kényszerülnek miattuk, de nem tudnak mit tenni: a sajtó elvárja, a közönség követi, és később nagy szerepe lehet az üzleti döntésekben, címadásban, reklámtevékenységben is. Viszont a nyilvános box office kétélű: amikor rekordokat döntenek az eredmények, akkor a siker további sikert generál, mint a Joker vagy a Bosszúállók: Végjáték esetén. Viszont amikor siralmasan teljesít egy film, akkor jöhet a magyarázkodás.

A streamingek egyelőre nem érzik szükségét, hogy jelentsék a filmjeik mozis bevételeit. Mivel nincs erre törvényi szabályozás, hogy a bevételeket jelenteni kell, és a streaming szolgáltatóknak eddig sem volt "szokásuk" megtenni, maximum az egyre növekvő nyomás lehet az, ami egyszer megtöri a jeget.

A Pénzcentrum rákérdezett HBO GO-nál, hogy állnak ehhez a kérdéshez. Bár elismerték, hogy az előfizetőik számáról valóban nem kommunikálnak arra is felhívták a figyelmet, hogy esetükben nehéz klasszikus box office adatokról beszélni, vagy egyes sorozatok bevételeiről. Hiszen a streaming lényege éppen az, hogy fix havidíjért biztosít korlátlan hozzáférést az előfizetőinek. Vannak természetesen mérőszámok, például a nemrég bevezetett Download, azaz Letöltés funkció elárulja, egy-egy filmet vagy sorozatot hányan töltenek le - de a bevételekről, összegekről egzaktan nehéz beszélniük.

Azáltal pedig, hogy nem tudjuk például, hogy valójában hányan voltak kíváncsiak Scorsese új gengszterfilmjére - mert minden fellelhető adat csak az igazság egy részlete: hányan vettek rá jegyet moziban, hány új regisztráló volt a premierhéten a streamingen, hányan nézték meg egy hét alatt, stb. egy-egy produkció "sikerességét" nem is lehet ezek alapján meghatározni. Maradnak a szakmai díjak, kritikák, értékelések.

Így ki tudják vonni magukat abból a versengésből, ami egyszerűen aszerint a képlet szerint zajlott, hogy A film bevételei = x dollár, B filmé pedig y dollár, akkor ha x>y, A film jobb, mint B film. Pedig az, hogy mennyire "jó" egy film, nem következik egyenesen abból, mennyi bevételt hozott, maximum azt, mennyien akarták megnézni.

Mi a helyzet itthon?

Mind az HBO GO, mind a Netflix a magyarországi számaikkal kapcsolatban hasonlóan diszkrétek. Ahogy említettük, konkrét számokat nem árulnak el, de az egyre hangsúlyosabb jelenlét a (közösségi) médiában azt mutatja, hogy egyre gyakrabban kommunikálják a trendeket, toplistákat. Egyelőre a statisztikákra kiéhezett nézőknek ezzel kell beérniük, de ahogy bővül a streaming-piac, megvan rá az esély, hogy ebben hamarosan fordulat állhat be.