Fordulat a világpiacon: hamarosan olcsóbb lehet a magyarok kedvenc itala?

Több mint 20 százalékot zuhant idén az arabica kávé világpiaci ára a brazíliai rekordtermés kilátásai miatt, így az árfolyam a 2024 novembere óta nem látott mélypontra süllyedt - írja a Portfolio.

A határidős piacon jelenleg fontonként 2,54 dollár körül alakul a kávé jegyzése.

A meredek árcsökkenés hátterében az áll, hogy a piaci várakozások szerint a világ legnagyobb kávétermelőjének számító Brazíliában kiemelkedően jó termés ígérkezik az idén.

A bőséges kínálat folyamatosan lefelé szorítja a jegyzést, amely így gyors ütemben tért vissza a tavaly ősz végén tapasztalt alacsonyabb szintre.