Alig néhány hónappal az első hazai nyitás után máris új egységgel terjeszkedik a népszerű amerikai csirkés gyorsétteremlánc.
Fordulat a világpiacon: hamarosan olcsóbb lehet a magyarok kedvenc itala?
Több mint 20 százalékot zuhant idén az arabica kávé világpiaci ára a brazíliai rekordtermés kilátásai miatt, így az árfolyam a 2024 novembere óta nem látott mélypontra süllyedt - írja a Portfolio.
A határidős piacon jelenleg fontonként 2,54 dollár körül alakul a kávé jegyzése.
A meredek árcsökkenés hátterében az áll, hogy a piaci várakozások szerint a világ legnagyobb kávétermelőjének számító Brazíliában kiemelkedően jó termés ígérkezik az idén.
A bőséges kínálat folyamatosan lefelé szorítja a jegyzést, amely így gyors ütemben tért vissza a tavaly ősz végén tapasztalt alacsonyabb szintre.
Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon.
Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
Tényleg ennyit lehet spórolni a hűségkártyákkal? És miért ragaszkodik még mindig ennyi magyar a plasztikkártyákhoz a mobilappok helyett? Mutatjuk!
Olcsó és népszerű szolgáltatást zúzott be a Magyar Posta: így már többet nem lehet csomagot küldeni, ez sokaknak fog fájni
Májustól a Magyar Posta jelentősen megváltoztatta a nemzetközi levélfeladás szabályait.
Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt.
Az infláció ugyan mérséklődött, sokan mégis úgy érzik, hogy a bevásárlás egyre fájdalmasabb élmény.
Bár a Penny árbevétele több mint 8 százalékkal nőtt tavaly, a kiskereskedelmi lánc mégis közel egymilliárd forintos veszteséggel zárt.
A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.
Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu
200 millió eurós bírságot szabtak ki a Temura, mert veszélyes babajátékokat és hibás töltőket találtak a kínai e-kereskedelmi óriás felületén.
Durva toxinnal mérgezik magukat a magyarok észrevétlenül: azok vannak veszélyben, akik innen rendelnek terméket
A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá.
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
Brutális árak a BL-döntő által fémjelzett Bajnokok-fesztiválján: 2000 Ft a Heineken sör, 4500 egy harcsa
A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót.
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra.
Keserű igazság derült ki a hazai strandbüfékről: emiatt kell vagyonokat fizetnünk a lángosért, fagyiért
Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a fagylalt és a lángos tovább drágulnak.
Teljesen megzavarta a vásárlókat a szeszélyes időjárás: el nem hinnéd, mi lett a legújabb hazai slágertermék
Az emberek egyszerre készülnek a kerti munkákra, a szabadtéri sportokra és a hirtelen esőzésekre.
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
A bejegyzés alapján ezek a kirívó piaci anomáliák addig fennmaradnak, amíg a kereskedőket jelentős elvonások sújtják.
Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra
Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.
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Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
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Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.