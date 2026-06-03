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A kávébab a Coffea növény magja, a kávé forrása.
Vásárlás

Fordulat a világpiacon: hamarosan olcsóbb lehet a magyarok kedvenc itala?

Pénzcentrum
2026. június 3. 17:23

Több mint 20 százalékot zuhant idén az arabica kávé világpiaci ára a brazíliai rekordtermés kilátásai miatt, így az árfolyam a 2024 novembere óta nem látott mélypontra süllyedt - írja a Portfolio.

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A határidős piacon jelenleg fontonként 2,54 dollár körül alakul a kávé jegyzése.

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A meredek árcsökkenés hátterében az áll, hogy a piaci várakozások szerint a világ legnagyobb kávétermelőjének számító Brazíliában kiemelkedően jó termés ígérkezik az idén.

A bőséges kínálat folyamatosan lefelé szorítja a jegyzést, amely így gyors ütemben tért vissza a tavaly ősz végén tapasztalt alacsonyabb szintre.
Címlapkép: Getty Images
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