2026. június 4. csütörtök Bulcsú
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
online vásárlás, webshop
Vásárlás

Hatalmas változás élesedik a hazai webshopokban: teljesen átalakul az online vásárlás Magyarországon

Pénzcentrum
2026. június 4. 21:02

2026 a fogyasztók éve. Az év elején kibővült a fogyasztó jogi kategóriája és ezáltal bizonyos kérdésekben a kkv-k is erősebb jogi pozícióba kerültek az értékesítőkkel szemben, szeptemberben és decemberben pedig a greenwashingra vonatkozó szabályozás szigorítása, valamint a termékfelelősségi igények könnyebb érvényesíthetősége várható. Az év slágere azonban az a szabály, amely két hét múlva lép hatályba: a webshopok üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője ismertette közleményben a részleteket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A jogszabályok az ún. fogyasztóknak minősülő vásárlók részére mindig is szélesebb védelmet biztosított más vevőkhöz kepést. Így pl. kötelező jótállás csak a fogyasztókat illeti meg az eladóval szemben, a vásárolt termék hibája esetén kedvezőbb feltételek mellett érvényesítheti a jogait a fogyasztó, vagy békéltetőtestülethez csak fogyasztó fordulhat. Hosszabb a fogyasztókra vonatkozó kellékszavatosság elévülési határideje is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az év első felében több olyan változás is hatályba lépett, amelyek a kis- és középvállalkozásokat bevonták a fogyasztó kategóriájába. Ezáltal ezek a kkv-k egyes vásárlásaik tekintetében a természetes személyekkel egyenértékű védelemben részesülnek. Ez azt jelenti, hogy innentől már kkv-k is hivatkozhatnak olyan jogokra, amelyek korábban kizárólag a magánszemély fogyasztókat illették meg.

Kkv-kat csak abban az esetben illeti meg a többletvédelem, amennyiben kiskereskedelemben vásárolnak és önálló gazdasági tevékenységükön kívül járnak el, ennek tipikus esete pl., amikor a fogászati bt. vásárol egy hűtőszekrényt. A védelem szempontjából lényegtelen, hogy a kkv kért-e áfás számlát vagy sem.

„Érdemes azért azzal tisztában lenni, hogy a fogyasztó fogalma nem egységesen módosult, és a jogalkotó csak meghatározott szűk körben terjesztette ki a védelmet a kkv-kra. Ez azt jelenti, hogy minden jogszabály tekintetében külön-külön kell a továbbiakban vizsgálni, hogy a fogyasztók részére biztosított jogokat a kkv-k is megkapták-e” – emlékeztet Fodor Eszter, a Jalsovszly szenior ügyvédje.

Az elállási gomb – az év slágerterméke

2026. június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók lényegében pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól.

A szabályozás kiterjed minden, üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távollévők közötti szerződésre, ahol fogyasztó vesz egy vállalkozástól valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Tipikusan ez az eset áll fenn, ha a fogyasztó egy webshopban vásárol, függetlenül attól, hogy a webshopot egy magyar vagy egy külföldi vállalkozás üzemelteti.

A fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban az elállás nehézkesen és lassan működött, a vásárlók hosszú ügyintézéssel vagy bonyolult folyamatokkal találkoztak.

Ezt ellensúlyozandó 2026. június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási funkciót („elállási gombot”), amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti az elállási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztó számára az elállási nyilatkozat beérkezéséről.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a webshopon a fogyasztók számára könnyen használható módon, folyamatosán elérhetővé kell tenni az elállás gondot „elállás a szerződéstől” szövegezéssel. Nem lehet tehát megúszni ezt a kötelezettséget egy aloldalra eldugott linkkel.

Mi várható még az év során?

Szeptembertől változni fognak a vállalkozások marketing kommunikációjára vonatkozó szabályok. Így a vállalkozásoknak felül kell vizsgálniuk, hogy eddigi gyakorlatuk megfelel-e az új szabályozásnak is. A jogszabálymódosítás különösen a környezetvédelmi állításokat fogja érinteni, a vállalkozásoknak még óvatosabban kell megfogalmazniuk, hogy mit is mondanak pontosan a termékeik környezetvédelmi hatásairól.

Idén decemberben pedig a Polgári Törvénykönyv új termékfelelősségi rendelkezései lépnek hatályba. Ezek, többek között, kibővítik a termék fogalmát beemelve a digitális gyártási fájlokra, szoftverekre, továbbá könnyebb érvényesíthetőséget biztosítanak a fogyasztóknak termékfelelősségi kérdésekben.

Mi az üzenet?

„A 2026-os fogyasztóvédelmi változásokból jól látszik az európai és a hazai szabályozás iránya: az online kereskedelemben egyre nagyobb hangsúlyt kap az átláthatóság és a magas szintű fogyasztóvédelem” – véli a Jalsovszky szakértője.

Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom kb. 15 %-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben, így szükséges, hogy a fogyasztókat védő rendelkezések is lépést tartsanak ezzel a tendenciával, biztosítva, hogy a fogyasztók az őket megillető jogokat minél könnyebben gyakorolhassák.

Az „elállási gomb” elsőre apró technikai részletnek tűnhet, valójában azonban szemléletváltást jelent. A jövő webshopjában már nemcsak vásárolni kell könnyen tudni – hanem problémamentesen elállni is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kkv #webshop #fogyasztóvédelem #online kereskedelem #online vásárlás #szabályozás #jogszabály #fogyasztók #kis és középvállalkozások #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
21:02
20:44
20:30
20:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 4.
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
2026. június 4.
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
2026. június 4.
Itt nyaral a magyar elit 2026-ban: jachtok, villák és milliós éjszakák várják őket a titkos luxushelyeken
2026. június 4.
Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet
2026. június 4.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
NAPTÁR
Tovább
2026. június 4. csütörtök
Bulcsú
23. hét
Június 4.
Az erőszak gyermekáldozatainak világnapja
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
3 napja
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
3
1 hete
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
4
4 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
5
4 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 19:00
A szocializmus ajándékának nevezték, ma a vidék egyik legveszélyesebb invazív növénye: felismered?
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 18:08
Eltűnik Magyarországról a népszerű csomagautomata-hálózat, ez vár most a vásárlókra
Agrárszektor  |  2026. június 4. 20:31
Érkezik az újabb csavar: nem semmi, milyen időjárás jön hétvégén