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Hatalmas változás élesedik a hazai webshopokban: teljesen átalakul az online vásárlás Magyarországon
2026 a fogyasztók éve. Az év elején kibővült a fogyasztó jogi kategóriája és ezáltal bizonyos kérdésekben a kkv-k is erősebb jogi pozícióba kerültek az értékesítőkkel szemben, szeptemberben és decemberben pedig a greenwashingra vonatkozó szabályozás szigorítása, valamint a termékfelelősségi igények könnyebb érvényesíthetősége várható. Az év slágere azonban az a szabály, amely két hét múlva lép hatályba: a webshopok üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője ismertette közleményben a részleteket.
A jogszabályok az ún. fogyasztóknak minősülő vásárlók részére mindig is szélesebb védelmet biztosított más vevőkhöz kepést. Így pl. kötelező jótállás csak a fogyasztókat illeti meg az eladóval szemben, a vásárolt termék hibája esetén kedvezőbb feltételek mellett érvényesítheti a jogait a fogyasztó, vagy békéltetőtestülethez csak fogyasztó fordulhat. Hosszabb a fogyasztókra vonatkozó kellékszavatosság elévülési határideje is.
Az év első felében több olyan változás is hatályba lépett, amelyek a kis- és középvállalkozásokat bevonták a fogyasztó kategóriájába. Ezáltal ezek a kkv-k egyes vásárlásaik tekintetében a természetes személyekkel egyenértékű védelemben részesülnek. Ez azt jelenti, hogy innentől már kkv-k is hivatkozhatnak olyan jogokra, amelyek korábban kizárólag a magánszemély fogyasztókat illették meg.
Kkv-kat csak abban az esetben illeti meg a többletvédelem, amennyiben kiskereskedelemben vásárolnak és önálló gazdasági tevékenységükön kívül járnak el, ennek tipikus esete pl., amikor a fogászati bt. vásárol egy hűtőszekrényt. A védelem szempontjából lényegtelen, hogy a kkv kért-e áfás számlát vagy sem.
„Érdemes azért azzal tisztában lenni, hogy a fogyasztó fogalma nem egységesen módosult, és a jogalkotó csak meghatározott szűk körben terjesztette ki a védelmet a kkv-kra. Ez azt jelenti, hogy minden jogszabály tekintetében külön-külön kell a továbbiakban vizsgálni, hogy a fogyasztók részére biztosított jogokat a kkv-k is megkapták-e” – emlékeztet Fodor Eszter, a Jalsovszly szenior ügyvédje.
Az elállási gomb – az év slágerterméke
2026. június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók lényegében pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól.
A szabályozás kiterjed minden, üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távollévők közötti szerződésre, ahol fogyasztó vesz egy vállalkozástól valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Tipikusan ez az eset áll fenn, ha a fogyasztó egy webshopban vásárol, függetlenül attól, hogy a webshopot egy magyar vagy egy külföldi vállalkozás üzemelteti.
A fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban az elállás nehézkesen és lassan működött, a vásárlók hosszú ügyintézéssel vagy bonyolult folyamatokkal találkoztak.
Ezt ellensúlyozandó 2026. június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási funkciót („elállási gombot”), amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti az elállási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztó számára az elállási nyilatkozat beérkezéséről.
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A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a webshopon a fogyasztók számára könnyen használható módon, folyamatosán elérhetővé kell tenni az elállás gondot „elállás a szerződéstől” szövegezéssel. Nem lehet tehát megúszni ezt a kötelezettséget egy aloldalra eldugott linkkel.
Mi várható még az év során?
Szeptembertől változni fognak a vállalkozások marketing kommunikációjára vonatkozó szabályok. Így a vállalkozásoknak felül kell vizsgálniuk, hogy eddigi gyakorlatuk megfelel-e az új szabályozásnak is. A jogszabálymódosítás különösen a környezetvédelmi állításokat fogja érinteni, a vállalkozásoknak még óvatosabban kell megfogalmazniuk, hogy mit is mondanak pontosan a termékeik környezetvédelmi hatásairól.
Idén decemberben pedig a Polgári Törvénykönyv új termékfelelősségi rendelkezései lépnek hatályba. Ezek, többek között, kibővítik a termék fogalmát beemelve a digitális gyártási fájlokra, szoftverekre, továbbá könnyebb érvényesíthetőséget biztosítanak a fogyasztóknak termékfelelősségi kérdésekben.
Mi az üzenet?
„A 2026-os fogyasztóvédelmi változásokból jól látszik az európai és a hazai szabályozás iránya: az online kereskedelemben egyre nagyobb hangsúlyt kap az átláthatóság és a magas szintű fogyasztóvédelem” – véli a Jalsovszky szakértője.
Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom kb. 15 %-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben, így szükséges, hogy a fogyasztókat védő rendelkezések is lépést tartsanak ezzel a tendenciával, biztosítva, hogy a fogyasztók az őket megillető jogokat minél könnyebben gyakorolhassák.
Az „elállási gomb” elsőre apró technikai részletnek tűnhet, valójában azonban szemléletváltást jelent. A jövő webshopjában már nemcsak vásárolni kell könnyen tudni – hanem problémamentesen elállni is.
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