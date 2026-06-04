Elillant a választási juttatások hatása: hirtelen fordulat jött a magyar boltokban

Több mint 3,5 százalékkal bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom idén áprilisban az előző év azonos időszakához képest, bár márciushoz viszonyítva enyhe visszaesés látható - közölte a KSH. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a márciusi kiugrás csupán a választások előtti kormányzati transzferek átmeneti hatásának tudható be, a mostani, mérsékeltebb dinamika pedig kedvező alkalmat teremt az árstopok kivezetésére és a szektort terhelő különadó megszüntetésére.

2026 áprilisában a naptárhatástól megtisztított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, miközben az előző hónaphoz képest 1,2 százalékos visszaesést mértek. A teljes országos forgalom folyó áron elérte az 1742 milliárd forintot.

Az eladások csaknem felét adó élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,4 százalékkal nőtt a forgalom a tavalyi év azonos időszakához képest. A teljes forgalom több mint harmadát kitevő nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,6 százalékos bővülést regisztráltak. Ebben a szektorban kiemelkedően teljesítettek a gyógyszer- és illatszerüzletek, a csomagküldő és internetes kiskereskedelem, valamint a bútor- és műszakicikk-boltok, míg a ruházati és használtcikk-üzletek eladásai visszaestek. A legjelentősebb, 9,1 százalékos éves növekedést az üzemanyagtöltő állomások érték el. Az év első négy hónapját tekintve a kiskereskedelmi forgalom volumene összességében 4,8 százalékkal haladta meg a bázisidőszaki értéket.

Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a friss adatokra reagálva rámutatott, hogy a márciusi, vártnál nagyobb megugrás után a forgalom gyorsan visszatért a korábban tapasztalt, mérsékeltebb növekedési pályára. A szakember kiemelte, hogy a korábbi élénkülést egyértelműen a választások előtti lakossági juttatások okozták, amelyek hatása gyorsan lecsengett.

Mivel a keresleti oldalon jelenleg nem érzékelhető inflációs nyomás, a szakmai érdekképviselet szerint kedvező az időzítés az árstopok kivezetésére és a kiskereskedelmi különadó megszüntetésére. Az OKSZ álláspontja szerint a különadó eltörlése nagyrészt ellensúlyozni tudná az árstopok kivezetéséből fakadó esetleges árfelhajtó hatásokat.