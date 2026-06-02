Stílusos föld feletti medence pasztell rózsaszínű falakkal és csillogó kék vízzel közvetlen napfényben. Minimális és frissítő nyári jelenet, amely tökéletes a design, utazás vagy wellness témákhoz.
Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba

A június 4-től induló Lidl-akciós kínálat a „Sport & Szabadidő” kategóriában a kerti medencékre, strandfelszerelésekre és a vízkezeléshez szükséges karbantartó termékekre épül. A választékban fémvázas és puha falú medencék, szolár takaró, medencealátét és többféle felfújható családi medence is megtalálható különböző méretekben. A kínálatot medencefertőtlenítő és klórtabletták, pH-szabályozó szerek, algaölő és víztesztelő csíkok egészítik ki. Az ajánlat így egy komplett otthoni fürdőzési és medenceüzemeltetési csomagot fed le a nyári szezonra.

A nyári szezon közeledtével a Lidl 2026. június 4-től, csütörtöktől új nonfood akciós kínálattal jelentkezik a "Sport & Szabadidő" kategóriában. A fókuszban a kerti medencék, strandfelszerelések, valamint a medencék tisztításához és karbantartásához szükséges vegyszerek állnak. Az ajánlatokkal a háztartások saját kertjükben is könnyen kialakíthatják a nyári fürdőzési lehetőséget.

A kínálat egyik legnagyobb eleme a BESTWAY fémvázas medenceszettje, amely vízforgatóval együtt érkezik. A kb. 366×76 cm-es, korrózióálló vázas konstrukció 33 333 forintos áron érhető el, és a csomag szűrőszivattyút, valamint javítófoltot is tartalmaz, így komplett megoldást kínál családi használatra.

A vízmelegítés hatékonyságát növelő szolár medencetakaró 7 999 forintért kapható, amely a nap energiáját hasznosítva segíti a víz felmelegedését. A kb. 356-366 cm átmérőjű medencékhez illeszkedő takaró praktikus kiegészítő a szezon meghosszabbításához. A medencealátét-fólia 4 999 forintos áron stabil védelmet nyújt a talaj és a medence alja között, csökkentve a sérülések és szennyeződések kockázatát.

A kisebb, puha falú medencék között a CRIVIT kínálata is megjelenik. A 240×63 cm-es, háromrétegű, felfújható peremmel ellátott modell 8 999 forintba kerül, míg a kisebb családi fürdőmedence 5 999 forintért érhető el, kétféle méretben, pohártartós kialakítással és két légkamrás oldalfalakkal.

A víz tisztán tartásához az EDG by Aqualux termékei is elérhetők a kínálatban. A medencefertőtlenítő multi action tabletta 1 kg-os kiszerelésben 3 499 forintért vásárolható meg, míg a klasszikus klórtabletta 2 999 forintba kerül. A víz kémiai egyensúlyának beállítására pH-csökkentő (1 999 Ft / 1,5 kg) és pH-növelő granulátum (1 999 Ft / 1 kg) is kapható. Az algaölő szer 1 literes kiszerelésben szintén 1 999 forintért érhető el.

A vízminőség rendszeres ellenőrzését 50 darabos, 6 az 1-ben elemző papírcsík segíti, amely 1 999 forintos áron segíti a pH- és egyéb vízparaméterek gyors mérését.

Mennyire jó ez a medence ajánlat?

A Lidl mostani, 33 333 forintos fémvázas medenceszettje a 366×76 cm-es kategóriában kifejezetten erős árpozíciót képvisel a magyar piacon. Ugyanezek a méretű, belépő szintű fémvázas medencék – jellemzően Bestway vagy Intex márkában - a hazai és nemzetközi online kereskedőknél többnyire 43-60 ezer forint között mozognak, de nem ritkák a 70 ezer forint körüli, illetve jobb szűrőrendszerrel szerelt csomagok sem, amelyek akár 100 ezer forint fölé is mehetnek.

Ez alapján a bolzlánc ajánlata nagyjából 20–35 százalékkal kedvezőbb a tipikus piaci belépő áraknál, és akár 40 százalékos különbséget is jelenthet a középkategóriás, teljesebb szettekhez képest. A különbség azonban nem feltétlenül a medence szerkezetének minőségében jelentkezik, hiszen ebben a méretosztályban a Bestway és az Intex termékek alapváza és PVC-fala nagyon hasonló szinten van.

A valódi eltérés inkább a kiegészítőkben és a szűrőrendszer teljesítményében jelenik meg: a Lidl által kínált csomag általában alap szűrőszivattyúval és minimális extrákkal érkezik, míg a drágább webshopos szettek gyakran erősebb pumpát, vastagabb takarófóliát vagy több tartozékot is tartalmaznak.

Fontos szempont az is, hogy a teljes használati költség nem merül ki a vételárban. A medence mellé szükséges vegyszerek, esetleges szűrőfejlesztés vagy kiegészítők - például takaró vagy alátét - további 20-40 ezer forintos tételt is jelenthetnek, függetlenül attól, hogy melyik csatornából vásároljuk meg az alapcsomagot. Ezért a Lidl ajánlata elsősorban azoknak kedvező, akik egy belépő szintű, gyorsan használatba vehető kerti medencét keresnek, és az alacsony induló ár a fő szempont.
