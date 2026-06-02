Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon.
Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba
A június 4-től induló Lidl-akciós kínálat a „Sport & Szabadidő” kategóriában a kerti medencékre, strandfelszerelésekre és a vízkezeléshez szükséges karbantartó termékekre épül. A választékban fémvázas és puha falú medencék, szolár takaró, medencealátét és többféle felfújható családi medence is megtalálható különböző méretekben. A kínálatot medencefertőtlenítő és klórtabletták, pH-szabályozó szerek, algaölő és víztesztelő csíkok egészítik ki. Az ajánlat így egy komplett otthoni fürdőzési és medenceüzemeltetési csomagot fed le a nyári szezonra.
A nyári szezon közeledtével a Lidl 2026. június 4-től, csütörtöktől új nonfood akciós kínálattal jelentkezik a "Sport & Szabadidő" kategóriában. A fókuszban a kerti medencék, strandfelszerelések, valamint a medencék tisztításához és karbantartásához szükséges vegyszerek állnak. Az ajánlatokkal a háztartások saját kertjükben is könnyen kialakíthatják a nyári fürdőzési lehetőséget.
A kínálat egyik legnagyobb eleme a BESTWAY fémvázas medenceszettje, amely vízforgatóval együtt érkezik. A kb. 366×76 cm-es, korrózióálló vázas konstrukció 33 333 forintos áron érhető el, és a csomag szűrőszivattyút, valamint javítófoltot is tartalmaz, így komplett megoldást kínál családi használatra.
A vízmelegítés hatékonyságát növelő szolár medencetakaró 7 999 forintért kapható, amely a nap energiáját hasznosítva segíti a víz felmelegedését. A kb. 356-366 cm átmérőjű medencékhez illeszkedő takaró praktikus kiegészítő a szezon meghosszabbításához. A medencealátét-fólia 4 999 forintos áron stabil védelmet nyújt a talaj és a medence alja között, csökkentve a sérülések és szennyeződések kockázatát.
A kisebb, puha falú medencék között a CRIVIT kínálata is megjelenik. A 240×63 cm-es, háromrétegű, felfújható peremmel ellátott modell 8 999 forintba kerül, míg a kisebb családi fürdőmedence 5 999 forintért érhető el, kétféle méretben, pohártartós kialakítással és két légkamrás oldalfalakkal.
A víz tisztán tartásához az EDG by Aqualux termékei is elérhetők a kínálatban. A medencefertőtlenítő multi action tabletta 1 kg-os kiszerelésben 3 499 forintért vásárolható meg, míg a klasszikus klórtabletta 2 999 forintba kerül. A víz kémiai egyensúlyának beállítására pH-csökkentő (1 999 Ft / 1,5 kg) és pH-növelő granulátum (1 999 Ft / 1 kg) is kapható. Az algaölő szer 1 literes kiszerelésben szintén 1 999 forintért érhető el.
A vízminőség rendszeres ellenőrzését 50 darabos, 6 az 1-ben elemző papírcsík segíti, amely 1 999 forintos áron segíti a pH- és egyéb vízparaméterek gyors mérését.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mennyire jó ez a medence ajánlat?
A Lidl mostani, 33 333 forintos fémvázas medenceszettje a 366×76 cm-es kategóriában kifejezetten erős árpozíciót képvisel a magyar piacon. Ugyanezek a méretű, belépő szintű fémvázas medencék – jellemzően Bestway vagy Intex márkában - a hazai és nemzetközi online kereskedőknél többnyire 43-60 ezer forint között mozognak, de nem ritkák a 70 ezer forint körüli, illetve jobb szűrőrendszerrel szerelt csomagok sem, amelyek akár 100 ezer forint fölé is mehetnek.
Ez alapján a bolzlánc ajánlata nagyjából 20–35 százalékkal kedvezőbb a tipikus piaci belépő áraknál, és akár 40 százalékos különbséget is jelenthet a középkategóriás, teljesebb szettekhez képest. A különbség azonban nem feltétlenül a medence szerkezetének minőségében jelentkezik, hiszen ebben a méretosztályban a Bestway és az Intex termékek alapváza és PVC-fala nagyon hasonló szinten van.
A valódi eltérés inkább a kiegészítőkben és a szűrőrendszer teljesítményében jelenik meg: a Lidl által kínált csomag általában alap szűrőszivattyúval és minimális extrákkal érkezik, míg a drágább webshopos szettek gyakran erősebb pumpát, vastagabb takarófóliát vagy több tartozékot is tartalmaznak.
Fontos szempont az is, hogy a teljes használati költség nem merül ki a vételárban. A medence mellé szükséges vegyszerek, esetleges szűrőfejlesztés vagy kiegészítők - például takaró vagy alátét - további 20-40 ezer forintos tételt is jelenthetnek, függetlenül attól, hogy melyik csatornából vásároljuk meg az alapcsomagot. Ezért a Lidl ajánlata elsősorban azoknak kedvező, akik egy belépő szintű, gyorsan használatba vehető kerti medencét keresnek, és az alacsony induló ár a fő szempont.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
Tényleg ennyit lehet spórolni a hűségkártyákkal? És miért ragaszkodik még mindig ennyi magyar a plasztikkártyákhoz a mobilappok helyett? Mutatjuk!
Olcsó és népszerű szolgáltatást zúzott be a Magyar Posta: így már többet nem lehet csomagot küldeni, ez sokaknak fog fájni
Májustól a Magyar Posta jelentősen megváltoztatta a nemzetközi levélfeladás szabályait.
Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt.
Az infláció ugyan mérséklődött, sokan mégis úgy érzik, hogy a bevásárlás egyre fájdalmasabb élmény.
Bár a Penny árbevétele több mint 8 százalékkal nőtt tavaly, a kiskereskedelmi lánc mégis közel egymilliárd forintos veszteséggel zárt.
A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.
Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu
200 millió eurós bírságot szabtak ki a Temura, mert veszélyes babajátékokat és hibás töltőket találtak a kínai e-kereskedelmi óriás felületén.
Durva toxinnal mérgezik magukat a magyarok észrevétlenül: azok vannak veszélyben, akik innen rendelnek terméket
A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá.
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
Brutális árak a BL-döntő által fémjelzett Bajnokok-fesztiválján: 2000 Ft a Heineken sör, 4500 egy harcsa
A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót.
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra.
Keserű igazság derült ki a hazai strandbüfékről: emiatt kell vagyonokat fizetnünk a lángosért, fagyiért
Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a fagylalt és a lángos tovább drágulnak.
Teljesen megzavarta a vásárlókat a szeszélyes időjárás: el nem hinnéd, mi lett a legújabb hazai slágertermék
Az emberek egyszerre készülnek a kerti munkákra, a szabadtéri sportokra és a hirtelen esőzésekre.
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
A bejegyzés alapján ezek a kirívó piaci anomáliák addig fennmaradnak, amíg a kereskedőket jelentős elvonások sújtják.
Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra
Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.
Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd
Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.
Csúnya módszerrel verik át a gyanútlan magyar vásárlókat a webshopok: ez az új taktika, nagyon nehéz kiszúrni
Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. Ezek azonban nem mindig igazak.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.