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Mérföldkő Magyarországon: először fizettek így egy online vásárlás során, rengetegen csaphatnak le a technológiára
Mérföldkőhöz érkezett a hazai digitális pénzügyi szektor: Magyarországon is végrehajtották az első olyan online tranzakciót, amelyet emberi beavatkozás nélkül egy mesterséges intelligencia alapú ügynök kezdeményezett. A technológia az online vásárlás és a fizetések működését is alapjaiban alakíthatja át a következő években.
Magyarországon is megtörtént az első olyan online fizetési tranzakció, amelyet emberi beavatkozás nélkül egy mesterséges intelligencia alapú ügynök indított el. A fejlesztésről Márkus Gergely, a Mastercard magyarországi vezetője beszélt a Portfolio Financial IT konferenciáján.
A szakember szerint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése gyökeresen átalakítja az online kereskedelmet. A hagyományos keresőfelületeket egyre inkább olyan intelligens rendszerek válthatják fel, amelyekkel a felhasználók természetes nyelven kommunikálnak, és amelyek személyre szabott ajánlásokat adnak a vásárlások során.
A változás nem áll meg a termékkeresésnél. A fizetési folyamatok is közvetlenül beépülnek ezekbe a digitális párbeszédekbe, így a mesterséges intelligencia nemcsak segít kiválasztani a terméket, hanem a vásárlást is végrehajthatja. Magyarországon az első ilyen tranzakciók az OTP Bank, majd a Gránit Bank közreműködésével valósultak meg. A fizetéseket egy mesterséges intelligencia alapú ügynök kezdeményezte a pénzintézetek bankkártyáin keresztül.
A fejlesztés jelentőségét jól mutatja, hogy a pénzügyi szektor csalásmegelőző rendszereit évtizedeken keresztül éppen arra tervezték, hogy automatikusan kiszűrjék a robotok által indított tranzakciókat. A gépi kezdeményezés ugyanis alapértelmezés szerint gyanús tevékenységnek számított.
Most azonban új korszak kezdődik. A megfelelően azonosított és hitelesített mesterséges intelligencia ügynökök legitim fizetési műveleteket hajthatnak végre a felhasználók nevében. Ez alapvető szemléletváltást jelent a digitális fizetések világában.
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A technológia hátterét a Mastercard Agent Pay nevű rendszere biztosítja. Ez egy olyan protokoll- és szabályrendszer, amely lehetővé teszi, hogy az AI-agentek biztonságosan és ellenőrzött módon kezdeményezzenek tranzakciókat.
A Mastercard szerint Magyarország és Európa is az elsők között vezette be a megoldást. A fejlesztés hosszabb távon azt eredményezheti, hogy a felhasználók egyre több vásárlási és fizetési folyamatot bízhatnak mesterséges intelligenciára, amely önállóan képes lesz termékeket keresni, ajánlatokat összehasonlítani és fizetéseket végrehajtani az előre meghatározott feltételek alapján.
A technológia elterjedése ugyanakkor új kérdéseket vet fel az adatbiztonság, a felelősségi körök és a pénzügyi szabályozás területén is, amelyekre a szektor szereplőinek a következő években választ kell adniuk.
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