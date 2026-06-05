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Történelmi mérföldkő Magyarországon: már egymilliárd felett jár a visszaváltott palackok száma az ismert diszkontláncnál
Vásárlás

Történelmi mérföldkő Magyarországon: már egymilliárd felett jár a visszaváltott palackok száma az ismert diszkontláncnál

Pénzcentrum
2026. június 5. 17:04

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a műanyag palackok, alumínium dobozok, illetve üvegek visszaváltása a Lidl Magyarországnál: a vásárlók immár több mint 1 milliárd italcsomagolást vittek vissza a vállalat áruházaiban található REpontokra. A visszaváltási rendszer bevezetés óta országosan leadott italcsomagolások mintegy 20 százalékát a diszkontlánc üzleteiben váltották vissza

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A visszaváltási rendszer indulása óta a Lidl áruházakban leadott több mint 1 milliárd italcsomagolás 52 százaléka PET-palack, 41 százaléka alumínium doboz, míg 7 százaléka üveg volt. Ez tömegét tekintve több mint 15 millió kilogramm műanyag palackot, közel 7,8 millió kilogramm alumínium dobozt és csaknem 33 millió kilogramm üveget jelent. A vásárlók egy-egy alkalommal átlagosan 26 darab palackot váltanak vissza az automatáknál.

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A diszkont a rendszer indulásakor az elsők között építette ki országos üzlethálózatában a REpont infrastruktúrát. Az országos lefedettséggel rendelkező diszkontlánc üzleteiben összesen 470 automatánál biztosított az italcsomagolások visszaváltási lehetősége. Az áruházlánc az elmúlt időszakban folyamatosan fejlesztette a rendszert: eddig 44 üzletnél hajtott végre kapacitásbővítést, és további fejlesztéseket is tervez. A vállalat célja, hogy a vásárlók számára minél gyorsabbá és kényelmesebbé tegye a visszaváltás folyamatát.

Az üzletekben két helyszínen elérhető a nagy kapacitású, zsákos beöntést lehetővé tevő visszaváltó automata, amely egyszerre akár 100 darab műanyag vagy alumínium italcsomagolás kezelésére alkalmas. A pilisvörösvári üzlet mellett már a Régi Fóti úti áruházban is működik ilyen berendezés, amely jelentősen felgyorsítja a visszaváltást a nagyobb mennyiséget leadó vásárlók számára. 

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Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
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