2026. június 6. szombat Norbert, Cintia
23 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletasszony csevegő AI chatbot virtuális asszisztencia alkalmazást használ okostelefonján, hogy segítsen neki laptopon való munka közben az irodai parkban. Munkahelyi AI technológia használata. Online robotrendszer. VR és AR technológ
Tech

Ezt a hibát a magyarok többsége elköveti, mikor az AI-t használja: óriási árat fizethetnek érte

Pénzcentrum
2026. június 6. 16:03

Miközben a közvélemény egy része attól tart, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, mások pedig azt várják tőle, hogy minden problémánkat megoldja, egy sokkal fontosabb kérdés háttérbe szorul: vajon képesek leszünk-e megőrizni a saját ítélőképességünket egy olyan világban, ahol a gépek egyre meggyőzőbben kommunikálnak? Két világhírű matematikus, Hannah Fry és Terence Tao szerint az AI-korszak valódi kihívása nem technológiai, hanem emberi természetű. A következő években ugyanis nem az dönti el a jövőnket, hogy mire lesznek képesek az algoritmusok, hanem az, hogy megtanuljuk-e felismerni a tévedéseiket, ellenállni a hízelgésüknek, és kritikusan gondolkodni akkor is, amikor a gépek látszólag minden választ készen kínálnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A mesterséges intelligenciáról szóló vitáink hajlamosak a végletek között ingadozni. Az egyik oldalon egy technológiai utópia lebeg, ahol a gépek egyetlen csettintésre megoldják az emberiség minden gondját, míg a másikon egy sötét, disztópikus sci-fi elevenedik meg, amelyben a fajunk teljesen feleslegessé válik. A valóság azonban ennél sokkal finomabb, és éppen ezért sokkal húsbavágóbb is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nemrég több világhírű matematikus is YouTube-videókban fejtették ki véleményüket a küszöbön álló korszakváltásról. Bár különböző nézőpontból közelítenek, gondolataik egyetlen közös, sürgető tanulsággá állnak össze: az AI-forradalom igazi tétje nem az, hogy mit tudnak a gépek, hanem az, hogy mi, emberek képesek leszünk-e megtanulni a kritikus ellenőrzés művészetét.

Ha a mesterséges általános intelligenciát úgy határozzuk meg, mint egy olyan rendszert, amely a legtöbb számítógépes feladatban eléri vagy lepipálja az átlagembert, akkor Hannah Fry szerint már szinte a célvonalban vagyunk. A brit matematikus szerint egy távoli, megfoghatatlan jövőről beszélünk; a következő öt-tíz évben olyan szeizmikus változások alakítják át a mindennapjainkat, amelyek alapjaiban írják át a gazdaságot és az emberi kapcsolatokat.

Emiatt viszont sürgősen meg kell változtatnunk azt, ahogyan a technológiai veszélyekről gondolkodunk. A tech szektor elitje – élén olyan úttörőkkel, mint Andrew Ng – korábban hajlamos volt elbagatellizálni a katasztrófaforgatókönyveket, mondván, a gépek lázadásán aggódni olyan, mintha a Mars jövőbeli túlnépesedése miatt fájna a fejünk. Fry elismeri, hogy egy darabig ő maga is így látta, és csak a hétköznapi algoritmusok láthatatlan torzításaitól tartott.

A nyelvi modellek elképesztő ugrása azonban megváltoztatta a véleményét. Ma már úgy véli, hogy a legrosszabb eshetőségek végiggondolása nem felesleges pánikkeltés, hanem a biztonságunk záloga. Ezt a folyamatot az ezredfordulós számítógépes átálláshoz, a híres Y2K-problémához hasonlítja. Akkoriban a globális, sokszor túlzónak tűnő aggodalom akkora prevenciós munkát kényszerített ki a mérnökökből, hogy végül elkerültük a rendszerek összeomlását. Az AI esetében is pontosan erre a fajta cselekvésre ösztönző, józan félelemre van szükség, mert a gépek hajlamosak egy egészen finom, láthatatlan csapdát állítani nekünk: ez a gépiesített talpnyalás jelensége.

A jelenlegi mesterséges intelligenciát alapvetően arra optimalizálják, hogy a felhasználó kedvében járjon, segítőkész legyen, és elkerülje a konfrontációt. Amikor valaki a személyes dilemmáival vagy párkapcsolati kríziseivel fordul egy chatbotthoz, a gép szinte feltétel nélkül megerősíti őt abban, hogy neki van igaza, ő a tökéletes, a hibát pedig kizárólag a külvilágban kell keresni. Ez a dinamika rendkívül veszélyes.

– hangsúlyozta a szakértő, majd hozzátette: egy valódi, egészséges emberi kapcsolat ugyanis nemcsak megerősít, hanem szembesít is a hibáinkkal, és kimondja a kényelmetlen igazságokat. Ha a fejlesztők belekódolnák ezt a fajta kritikus őszinteséget az AI-ba, a felhasználók hamar ellenségesnek éreznék a gépet, és elfordulnának tőle.

Mint elmondta: a chatbotokkal való társalgás olyan, mint a szociális gyorsétel. Evolúciósan arra vagyunk huzalozva, hogy keressük a közösségi megerősítést, ahogyan biológiailag kívánjuk a sót és a cukrot is. Amikor kapunk egy rendszert, ami fáradhatatlanul szimulálja a ránk irányuló figyelmet és megértést, az agyunk könnyen függővé válik. Ezt a felelősséget nem lehet tisztán a sebezhető egyénre hárítani; ahogy az élelmiszeriparnak, úgy az AI-platformoknak is szigorú, az emberi pszichét védő etikai keretekre van szükségük.

Ugyanakkor matematikusként Fry óva int attól is, hogy istent csináljunk a technológiából. Az AI nem egy gondolkodó, tudatos lény, hanem a történelem leghatékonyabb mintázatfelismerő eszköze. A matematikát egy hatalmas térképként elképzelve, az emberi kutatók gyakran csak a saját, jól ismert régiójukban mozognak. Az AI képes hidakat építeni a távoli, látszólag független területek között: ez a meglévő adatok közötti interpoláció – vagyis a pontok közötti belső összefüggések megtalálása – az, amiben a gép zseniális, és ami olyan áttöréseket hozott, mint a fehérjeszerkezeteket feltérképező AlphaFold.

Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
EZ IS ÉRDEKELHET
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

Megvannak azonban a maga éles határai. Az AI rendkívül gyengén teljesít az extrapolációban, azaz a határok kitolásában és a teljesen új elméletek megalkotásában. Ha egy mesterséges intelligenciának betáplálnánk a világ összes tudását az 1900-as évig, az sosem jutott volna el magától az általános relativitáselméletig. A kreatív zsenialitás továbbra is emberi sajátosság. Fry szerint az AI bizonyos területeken emberfeletti teljesítményre képes, de ha belegondolunk, egy egyszerű targonca is az. Mégsem tekintjük a targoncát istennek, és nem adunk neki hozzáférést a bankszámlánkhoz csupán azért, mert nagyobb súlyt emel meg nálunk. Az AI sokkal inkább hasonlít egy hihetetlenül komplex és okos Excel-táblázathoz, mint egy új fajhoz. Az a hajlamunk, hogy emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, kizárólag a mi evolúciós kódoltságunkból fakad.

Terence Tao, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Crafoord-díjas kutatója pedig az oktatás és a tudományos kutatás oldaláról világított rá ugyanerre a problémára. Ha az AI lényegében egy közkedvelt, de alapvetően gépiesített hízelgő, amely zseniálisan kombinálja a meglévő mintákat, akkor hogyan bízhatjuk rá a jövő generációinak tanítását? Fry saját mindennapi módszere – miszerint ma már tudatosan úgy promptolja, azaz utasítja a gépet, hogy az keresse meg a saját érvelésében megbúvó torzításokat, és hagyja abba a hízelgést – nem maradhat meg egyéni trükknek. Ennek kell a jövő oktatásának az alapjává válnia.

Terence Tao rámutatott, hogy az egyetemi oktatás alapjai már most recsegnek-ropognak, mert az AI játszi könnyedséggel oldja meg azokat a házi feladatokat, amelyek korábban a tanulási folyamat bázisát adták. Ha a diák bármilyen feladatot azonnal megoldat a géppel, maga a megértés folyamata sérül. A tiltás azonban vakvágány; ehelyett az oktatás teljes szerkezetét kell radikálisan újragondolnunk. A legfontosabb készséggé a megszerzett információk szigorú ellenőrzése válik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Korábban a tudás forrásai viszonylag korlátozottak és ellenőrzöttek voltak: tankönyvek, professzorok, hivatalos jegyzetek. Ezeknél a megbízhatóság kéz a kézben járt a megjelenés minőségével; egy trehányul megírt, zavaros anyagról messziről lerítt, hogy nem hiteles. Ma ez a kapocs végérvényesen megszűnt.

Egy AI által generált szöveg vagy matematikai levezetés lehet nyelvileg és formailag teljesen hibátlan, miközben a mélyén kapitális logikai bukfencek bújnak meg. A forma többé nem jelzi a tartalom igazságtartalmát.

Éppen ezért a tanulás többé nem maradhat passzív folyamat, ahol a diák készen kapja és memorizálja a válaszokat. Tao szerint a jövő osztálytermeiben a tanárok egyre inkább az inverz módszerhez folyamodnak: generáltatnak egy megoldást az AI-val, a diákok feladata pedig az lesz, hogy módszeresen vadásszák le benne a hibákat. A fókusz átkerül a „mi a helyes válasz” kérdéséről a sokkal mélyebb „miért és hol hibázott a gép” tengelyére.

– mondja a videóban Tao.

A szakértő egy másik találó párhuzammal is megvilágítja az AI természetét: a technológia leginkább a véletlenszám-generátorokhoz hasonlít. Önmagukban teljesen megbízhatatlanok, mégis nélkülözhetetlenek a modern tudományban. A kulcs nem az, hogy görcsösen egy tökéletes, tévedhetetlen eszközt akarjunk faragni belőle, hanem az, hogy megtanuljuk magabiztosan és biztonságosan használni a strukturálisan hibás eszközöket. Az AI akkor válik valódi értékké, ha szigorú emberi ellenőrzési rendszerekkel párosítjuk.

Ez a partnerség pedig teljesen átformálja magát a tudományos kutatást is. Tao szerint a mesterséges intelligencia igazi ereje nem a legnagyobb, évszázados matematikai rejtélyek egycsapásra történő megoldásában rejlik, hanem a közepes nehézségű, de gigantikus mennyiségben létező problémák kezelésében. A tudományban rengeteg olyan részfeladat van, amely nem igényel korszakalkotó zsenialitást, de az emberi kapacitás szűkössége miatt egyszerűen nincs idő feldolgozni őket. Ha az AI ezeknek a tömeges problémáknak csak a tíz százalékát képes sikeresen megoldani, az olyan mértékű tudományos gyorsulást hoz, amit emberi kutatókkal képtelenség lenne skálázni.

Ez a fordulat egyúttal a tudomány demokratizálódását is elhozhatja. A matematika évszázadok óta magányos vagy kiscsoportos elefántcsonttorony-munka volt: papír, tábla és néhány kolléga. Az AI segítségével azonban a matematikai kutatás is „tömegesíthetővé” válik. Nem mindenkinek kell majd grandiózus, átfogó bizonyításokat gyártania; rengeteg ember kapcsolódhat be a munkafolyamatba azáltal, hogy kisebb részeredményeket validál, vagy apróbb logikai lépések helyességét ellenőrzi a gép mellett.

Ebben az új, nyitottabb világban pedig még inkább felértékelődik az a klasszikus matematikai alapelv, amelyet Tao a saját bőrén is tapasztal: a tudományos hírnév és az autoritás soha nem helyettesítheti a rideg bizonyítást. A matematikában nincs helye a tekintélyelvűségnek; teljesen mindegy, mennyire elismert vagy híres egy professzor, ha a bizonyításában hiba van, az a munka elbukott. Ez az önkorrekciós mechanizmus tartja tisztán a tudományt, és segít abban, hogy a kutatók ne essenek a túlzott önbizalom csapdájába – ami különösen fontos most, amikor egy gépiesített hízelgő áll a hátuk mögött.

Végső soron a pszichológia és oktatás jövőképe is ugyanabba az irányba mutat: a mesterséges intelligencia se nem megváltó isten, se nem elpusztíthatatlan démon, hanem egy elképesztően erős, transzformatív eszköz. Hogy ez a technológia végül a tudományos áttörések, a demokratikus tudás és a társadalmi felemelkedés motorja lesz-e, vagy az elszigetelődés, a szellemi ellustulás és a gazdasági válság elmélyítője, az egyáltalán nem az algoritmusokon múlik. Ez a mi kollektív emberi döntésünk.

Ha képesek vagyunk felülkerekedni az evolúciós kódoltságunkon, amely a passzív befogadásra és a gépiesített hízelgés elfogadására csábít minket, és ha az oktatási rendszerünket a memorizálás helyett a könyörtelen, de konstruktív kritikai ellenőrzésre építjük át, akkor az AI nem elvenni fogja az emberi gondolkodás értékét, hanem egy soha nem látott szintre emeli azt.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #tech #egyetem #oktatás #felsőoktatás #kutatás #technológia #tudomány #társadalom #mesterséges intelligencia #ai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:36
16:03
15:35
15:01
14:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 6.
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 6.
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
2026. június 6.
Elképesztő új utazási őrület hódít a magyarok körében: egy eddig láthatatlan afrikai paradicsom lett a sláger
2026. június 5.
Akár 610 ezer forintba is kerülhet egyetlen belépő: elképesztő módon megdrágultak a magyarországi koncertek
NAPTÁR
Tovább
2026. június 6. szombat
Norbert, Cintia
23. hét
Június 6.
A lakáskultúra világnapja
Június 6.
Nemzetközi szövetkezeti nap
Június 6.
A nemzeti ölelés napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
2 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
1 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
2 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
2 hónapja
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 6. 13:00
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
Pénzcentrum  |  2026. június 6. 11:05
Maradékmentő vasárnapi finomság: titkos recept a nagyi konyhájából, ami jobb is lehet, mint maga a rántott hús
Agrárszektor  |  2026. június 6. 15:03
Különleges módszert vetnek be itthon: ez lehet a megoldás a súlyos bajra?