Miközben a közvélemény egy része attól tart, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, mások pedig azt várják tőle, hogy minden problémánkat megoldja, egy sokkal fontosabb kérdés háttérbe szorul: vajon képesek leszünk-e megőrizni a saját ítélőképességünket egy olyan világban, ahol a gépek egyre meggyőzőbben kommunikálnak? Két világhírű matematikus, Hannah Fry és Terence Tao szerint az AI-korszak valódi kihívása nem technológiai, hanem emberi természetű. A következő években ugyanis nem az dönti el a jövőnket, hogy mire lesznek képesek az algoritmusok, hanem az, hogy megtanuljuk-e felismerni a tévedéseiket, ellenállni a hízelgésüknek, és kritikusan gondolkodni akkor is, amikor a gépek látszólag minden választ készen kínálnak.

A mesterséges intelligenciáról szóló vitáink hajlamosak a végletek között ingadozni. Az egyik oldalon egy technológiai utópia lebeg, ahol a gépek egyetlen csettintésre megoldják az emberiség minden gondját, míg a másikon egy sötét, disztópikus sci-fi elevenedik meg, amelyben a fajunk teljesen feleslegessé válik. A valóság azonban ennél sokkal finomabb, és éppen ezért sokkal húsbavágóbb is.

Nemrég több világhírű matematikus is YouTube-videókban fejtették ki véleményüket a küszöbön álló korszakváltásról. Bár különböző nézőpontból közelítenek, gondolataik egyetlen közös, sürgető tanulsággá állnak össze: az AI-forradalom igazi tétje nem az, hogy mit tudnak a gépek, hanem az, hogy mi, emberek képesek leszünk-e megtanulni a kritikus ellenőrzés művészetét.

Ha a mesterséges általános intelligenciát úgy határozzuk meg, mint egy olyan rendszert, amely a legtöbb számítógépes feladatban eléri vagy lepipálja az átlagembert, akkor Hannah Fry szerint már szinte a célvonalban vagyunk. A brit matematikus szerint egy távoli, megfoghatatlan jövőről beszélünk; a következő öt-tíz évben olyan szeizmikus változások alakítják át a mindennapjainkat, amelyek alapjaiban írják át a gazdaságot és az emberi kapcsolatokat.

Emiatt viszont sürgősen meg kell változtatnunk azt, ahogyan a technológiai veszélyekről gondolkodunk. A tech szektor elitje – élén olyan úttörőkkel, mint Andrew Ng – korábban hajlamos volt elbagatellizálni a katasztrófaforgatókönyveket, mondván, a gépek lázadásán aggódni olyan, mintha a Mars jövőbeli túlnépesedése miatt fájna a fejünk. Fry elismeri, hogy egy darabig ő maga is így látta, és csak a hétköznapi algoritmusok láthatatlan torzításaitól tartott.

A nyelvi modellek elképesztő ugrása azonban megváltoztatta a véleményét. Ma már úgy véli, hogy a legrosszabb eshetőségek végiggondolása nem felesleges pánikkeltés, hanem a biztonságunk záloga. Ezt a folyamatot az ezredfordulós számítógépes átálláshoz, a híres Y2K-problémához hasonlítja. Akkoriban a globális, sokszor túlzónak tűnő aggodalom akkora prevenciós munkát kényszerített ki a mérnökökből, hogy végül elkerültük a rendszerek összeomlását. Az AI esetében is pontosan erre a fajta cselekvésre ösztönző, józan félelemre van szükség, mert a gépek hajlamosak egy egészen finom, láthatatlan csapdát állítani nekünk: ez a gépiesített talpnyalás jelensége.

A jelenlegi mesterséges intelligenciát alapvetően arra optimalizálják, hogy a felhasználó kedvében járjon, segítőkész legyen, és elkerülje a konfrontációt. Amikor valaki a személyes dilemmáival vagy párkapcsolati kríziseivel fordul egy chatbotthoz, a gép szinte feltétel nélkül megerősíti őt abban, hogy neki van igaza, ő a tökéletes, a hibát pedig kizárólag a külvilágban kell keresni. Ez a dinamika rendkívül veszélyes.

– hangsúlyozta a szakértő, majd hozzátette: egy valódi, egészséges emberi kapcsolat ugyanis nemcsak megerősít, hanem szembesít is a hibáinkkal, és kimondja a kényelmetlen igazságokat. Ha a fejlesztők belekódolnák ezt a fajta kritikus őszinteséget az AI-ba, a felhasználók hamar ellenségesnek éreznék a gépet, és elfordulnának tőle.

Mint elmondta: a chatbotokkal való társalgás olyan, mint a szociális gyorsétel. Evolúciósan arra vagyunk huzalozva, hogy keressük a közösségi megerősítést, ahogyan biológiailag kívánjuk a sót és a cukrot is. Amikor kapunk egy rendszert, ami fáradhatatlanul szimulálja a ránk irányuló figyelmet és megértést, az agyunk könnyen függővé válik. Ezt a felelősséget nem lehet tisztán a sebezhető egyénre hárítani; ahogy az élelmiszeriparnak, úgy az AI-platformoknak is szigorú, az emberi pszichét védő etikai keretekre van szükségük.

Ugyanakkor matematikusként Fry óva int attól is, hogy istent csináljunk a technológiából. Az AI nem egy gondolkodó, tudatos lény, hanem a történelem leghatékonyabb mintázatfelismerő eszköze. A matematikát egy hatalmas térképként elképzelve, az emberi kutatók gyakran csak a saját, jól ismert régiójukban mozognak. Az AI képes hidakat építeni a távoli, látszólag független területek között: ez a meglévő adatok közötti interpoláció – vagyis a pontok közötti belső összefüggések megtalálása – az, amiben a gép zseniális, és ami olyan áttöréseket hozott, mint a fehérjeszerkezeteket feltérképező AlphaFold.

EZ IS ÉRDEKELHET Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra "Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

Megvannak azonban a maga éles határai. Az AI rendkívül gyengén teljesít az extrapolációban, azaz a határok kitolásában és a teljesen új elméletek megalkotásában. Ha egy mesterséges intelligenciának betáplálnánk a világ összes tudását az 1900-as évig, az sosem jutott volna el magától az általános relativitáselméletig. A kreatív zsenialitás továbbra is emberi sajátosság. Fry szerint az AI bizonyos területeken emberfeletti teljesítményre képes, de ha belegondolunk, egy egyszerű targonca is az. Mégsem tekintjük a targoncát istennek, és nem adunk neki hozzáférést a bankszámlánkhoz csupán azért, mert nagyobb súlyt emel meg nálunk. Az AI sokkal inkább hasonlít egy hihetetlenül komplex és okos Excel-táblázathoz, mint egy új fajhoz. Az a hajlamunk, hogy emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, kizárólag a mi evolúciós kódoltságunkból fakad.

Terence Tao, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Crafoord-díjas kutatója pedig az oktatás és a tudományos kutatás oldaláról világított rá ugyanerre a problémára. Ha az AI lényegében egy közkedvelt, de alapvetően gépiesített hízelgő, amely zseniálisan kombinálja a meglévő mintákat, akkor hogyan bízhatjuk rá a jövő generációinak tanítását? Fry saját mindennapi módszere – miszerint ma már tudatosan úgy promptolja, azaz utasítja a gépet, hogy az keresse meg a saját érvelésében megbúvó torzításokat, és hagyja abba a hízelgést – nem maradhat meg egyéni trükknek. Ennek kell a jövő oktatásának az alapjává válnia.

Terence Tao rámutatott, hogy az egyetemi oktatás alapjai már most recsegnek-ropognak, mert az AI játszi könnyedséggel oldja meg azokat a házi feladatokat, amelyek korábban a tanulási folyamat bázisát adták. Ha a diák bármilyen feladatot azonnal megoldat a géppel, maga a megértés folyamata sérül. A tiltás azonban vakvágány; ehelyett az oktatás teljes szerkezetét kell radikálisan újragondolnunk. A legfontosabb készséggé a megszerzett információk szigorú ellenőrzése válik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Korábban a tudás forrásai viszonylag korlátozottak és ellenőrzöttek voltak: tankönyvek, professzorok, hivatalos jegyzetek. Ezeknél a megbízhatóság kéz a kézben járt a megjelenés minőségével; egy trehányul megírt, zavaros anyagról messziről lerítt, hogy nem hiteles. Ma ez a kapocs végérvényesen megszűnt.

Egy AI által generált szöveg vagy matematikai levezetés lehet nyelvileg és formailag teljesen hibátlan, miközben a mélyén kapitális logikai bukfencek bújnak meg. A forma többé nem jelzi a tartalom igazságtartalmát.

Éppen ezért a tanulás többé nem maradhat passzív folyamat, ahol a diák készen kapja és memorizálja a válaszokat. Tao szerint a jövő osztálytermeiben a tanárok egyre inkább az inverz módszerhez folyamodnak: generáltatnak egy megoldást az AI-val, a diákok feladata pedig az lesz, hogy módszeresen vadásszák le benne a hibákat. A fókusz átkerül a „mi a helyes válasz” kérdéséről a sokkal mélyebb „miért és hol hibázott a gép” tengelyére.

– mondja a videóban Tao.

A szakértő egy másik találó párhuzammal is megvilágítja az AI természetét: a technológia leginkább a véletlenszám-generátorokhoz hasonlít. Önmagukban teljesen megbízhatatlanok, mégis nélkülözhetetlenek a modern tudományban. A kulcs nem az, hogy görcsösen egy tökéletes, tévedhetetlen eszközt akarjunk faragni belőle, hanem az, hogy megtanuljuk magabiztosan és biztonságosan használni a strukturálisan hibás eszközöket. Az AI akkor válik valódi értékké, ha szigorú emberi ellenőrzési rendszerekkel párosítjuk.

Ez a partnerség pedig teljesen átformálja magát a tudományos kutatást is. Tao szerint a mesterséges intelligencia igazi ereje nem a legnagyobb, évszázados matematikai rejtélyek egycsapásra történő megoldásában rejlik, hanem a közepes nehézségű, de gigantikus mennyiségben létező problémák kezelésében. A tudományban rengeteg olyan részfeladat van, amely nem igényel korszakalkotó zsenialitást, de az emberi kapacitás szűkössége miatt egyszerűen nincs idő feldolgozni őket. Ha az AI ezeknek a tömeges problémáknak csak a tíz százalékát képes sikeresen megoldani, az olyan mértékű tudományos gyorsulást hoz, amit emberi kutatókkal képtelenség lenne skálázni.

Ez a fordulat egyúttal a tudomány demokratizálódását is elhozhatja. A matematika évszázadok óta magányos vagy kiscsoportos elefántcsonttorony-munka volt: papír, tábla és néhány kolléga. Az AI segítségével azonban a matematikai kutatás is „tömegesíthetővé” válik. Nem mindenkinek kell majd grandiózus, átfogó bizonyításokat gyártania; rengeteg ember kapcsolódhat be a munkafolyamatba azáltal, hogy kisebb részeredményeket validál, vagy apróbb logikai lépések helyességét ellenőrzi a gép mellett.

Ebben az új, nyitottabb világban pedig még inkább felértékelődik az a klasszikus matematikai alapelv, amelyet Tao a saját bőrén is tapasztal: a tudományos hírnév és az autoritás soha nem helyettesítheti a rideg bizonyítást. A matematikában nincs helye a tekintélyelvűségnek; teljesen mindegy, mennyire elismert vagy híres egy professzor, ha a bizonyításában hiba van, az a munka elbukott. Ez az önkorrekciós mechanizmus tartja tisztán a tudományt, és segít abban, hogy a kutatók ne essenek a túlzott önbizalom csapdájába – ami különösen fontos most, amikor egy gépiesített hízelgő áll a hátuk mögött.

Végső soron a pszichológia és oktatás jövőképe is ugyanabba az irányba mutat: a mesterséges intelligencia se nem megváltó isten, se nem elpusztíthatatlan démon, hanem egy elképesztően erős, transzformatív eszköz. Hogy ez a technológia végül a tudományos áttörések, a demokratikus tudás és a társadalmi felemelkedés motorja lesz-e, vagy az elszigetelődés, a szellemi ellustulás és a gazdasági válság elmélyítője, az egyáltalán nem az algoritmusokon múlik. Ez a mi kollektív emberi döntésünk.

Ha képesek vagyunk felülkerekedni az evolúciós kódoltságunkon, amely a passzív befogadásra és a gépiesített hízelgés elfogadására csábít minket, és ha az oktatási rendszerünket a memorizálás helyett a könyörtelen, de konstruktív kritikai ellenőrzésre építjük át, akkor az AI nem elvenni fogja az emberi gondolkodás értékét, hanem egy soha nem látott szintre emeli azt.