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Az OTP Bank Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja, amely Közép- és Kelet-Európában tevékenykedik. A bank 9 országban közel 1500 fiókján keresztül nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat több mint 13 millió ügyfél számára.
Vásárlás

Figyelmeztetést adott ki az OTP Bank: fennakadások lehetnek a bankkártyás fizetésben

Pénzcentrum
2026. június 5. 08:28

Rendszerfejlesztések miatt június első felében három éjszaka is átmenetileg szünetelnek az OTP Bank egyes szolgáltatásai. A karbantartás elsősorban a vállalati rendszereket, az SMS-szolgáltatást, valamint az online bankkártyás fizetések jóváhagyását érinti.

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Az informatikai frissítések miatt az első leállás június 6-án éjféltől hajnali két óráig tart. Ezt követően június 8-án és 14-én is karbantartást végez a pénzintézet, mindkét napon hajnali két órától kezdődően, várhatóan két órán keresztül.

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Az érintett éjszakai időszakokban a vállalati ügyfelek nem érik el a digitális platformokat, így az eBIZ, az Electra, a Corporate API, a Vámpénztár rendszer és a Webshop is használhatatlan lesz. Ezzel párhuzamosan szünetel az SMS-szolgáltatás, és az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyására sem nyílik lehetőség. A hitelintézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok ideje alatt a lakossági internet- és mobilbank működésében is előfordulhatnak rövid, átmeneti fennakadások - közölte az ATV.
Címlapkép: Getty Images
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