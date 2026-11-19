Gyorsan elolvadt az amerikai tőzsdék csütörtöki nyitásakor látott emelkedésének nagy része.
Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 401,16 pontos, 0,28 százalékos emelkedéssel 143 065,66 ponton zárt csütörtökön. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 28,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint csendes napot zárt a BÉT, jelentős árfolyammozgató hatások híján legfeljebb a külső hatásoknak lehetett komolyabb szerepük a csütörtöki kereskedésben. Aradványi Péter hozzátette, hogy a Magyar Telekom a céges béremelés miatt veszíthetett az értékéből, bár a bejelentéssel ilyen mértékű gyengülés csak részben magyarázható.
A Mol valamelyest követte a világpiaci olajár alakulását, a Richter a devizában keletkező bevételeinek köszönhetően erősödhetett a forint gyengülésével, az OTP emelkedése mögött viszont nem látni közvetlen okokat - mondta a szakértő.
- A Mol 52 forinttal, 1,08 százalékkal 4754 forintra csökkent 3,9 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 580 forinttal, 1,45 százalékkal 40 600 forintra erősödött, forgalmuk 16,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 48 forinttal, 1,65 százalékkal 2862 forintra esett, forgalma 2,7 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,74 százalékkal 13 600 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,4 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 8270,61 ponton zárt csütörtökön, ez 86,8 pontos, 1,04 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
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