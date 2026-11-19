A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 401,16 pontos, 0,28 százalékos emelkedéssel 143 065,66 ponton zárt csütörtökön. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 28,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint csendes napot zárt a BÉT, jelentős árfolyammozgató hatások híján legfeljebb a külső hatásoknak lehetett komolyabb szerepük a csütörtöki kereskedésben. Aradványi Péter hozzátette, hogy a Magyar Telekom a céges béremelés miatt veszíthetett az értékéből, bár a bejelentéssel ilyen mértékű gyengülés csak részben magyarázható.

A Mol valamelyest követte a világpiaci olajár alakulását, a Richter a devizában keletkező bevételeinek köszönhetően erősödhetett a forint gyengülésével, az OTP emelkedése mögött viszont nem látni közvetlen okokat - mondta a szakértő.