Erősödött az euróval és a frankkal szemben a forint, a dollárhoz képest viszont kissé gyengült.
Óriási mélyrepülésben az arany: 2015 óta a legrosszabb évét zárhatja a nemesfém
Egyéves mélypontra, unciánként 3830 dollár közelébe esett az arany világpiaci ára a magas amerikai állampapírhozamok, az erősödő dollár és a szigorodó monetáris politika együttes hatására. A nemesfém 2015 óta a legrosszabb évét zárhatja, a jelenlegi piaci és geopolitikai folyamatok pedig további árcsökkenést vetítenek előre - írta meg a Portfolio.
Hétfőn az arany unciánkénti jegyzése 3830,74 dollárra süllyedt, amire 2025. október 2-a óta nem volt példa. Bár a lélektani határnak számító 3800 dolláros szintet egyelőre sikerült megtartani, a jelenlegi árfolyam 31,5 százalékos visszaesést jelent az idén januárban felállított 5594,82 dolláros történelmi csúcshoz képest.
A lejtmenet hátterében elsősorban az áll, hogy a piacok további kamatemelésekre számítanak. A befektetők az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed decemberi ülésére egy 25, de akár 50 bázispontos szigorítást is áraznak, ami jelentősen felhajtotta az államkötvényhozamokat. Ezzel párhuzamosan a dollár 2025 áprilisa óta nem látott szintre erősödött. Ez a folyamat megdrágítja az aranyat a más devizát használó vásárlók számára, és már hónapok óta érezhetően visszaveti a keresletet.
A kamatvárakozásokat a február végén kirobbant amerikai–izraeli–iráni konfliktus is fűti. A háborús helyzet miatt megugrottak az olajárak, ami felerősítette a globális inflációs félelmeket. Bár az aranyat hagyományosan infláció elleni menedékeszközként tartják számon, emelkedő kamatkörnyezetben elveszíti a vonzerejét, mivel nem fizet kamatot.
További eladási hullámot indított el az Nvidia részvényeinek beszakadása, miután a technológiai óriás piaci kapitalizációja október eleje és múlt péntek között 1900 milliárd dollárral zuhant. Elemzők szerint az ilyen piaci turbulenciák idején a befektetők gyakran az arany értékesítésével jutnak gyors készpénzhez a szükséges likviditás biztosítása érdekében.
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A piaci kereslet felemás képet mutat. Bár a fizikai arannyal fedezett, tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a harmadik negyedévben a kedvezőtlen környezet ellenére is 211 tonnás nettó beáramlást könyvelhettek el, a befektetési aranyrudak és -érmék iránti érdeklődés drasztikusan visszaesett.
A jegybankok az év első kilenc hónapjában jelentős, 675 tonnás mennyiséget vásároltak, a folytatás azonban bizonytalan. A legaktívabb felvásárlónak számító Lengyelország várhatóan leáll a vétellel, miután a lengyel jegybank elérte a 700 tonnás tartalékcélját. Ezzel szemben Kína továbbra is stabil támaszt nyújt a piacnak, hiszen a pekingi jegybank már két éve folyamatosan növeli az aranytartalékát, ami a helyi befektetői hangulatot is élénken tartja.
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