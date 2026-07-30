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Kiderült a legnépszerűbb bolti sörök titka: szinte az összes kedvencünket érinti, ezt jobb tudni
A világ sörtermelésének több mint negyedét egyetlen vállalat adja, miközben a 40 legnagyobb sörgyártó együtt a globális termelés több mint 86 százalékát állítja elő. Az idei BarthHaas Report alapján jól látszik, hogy a piacot néhány multinacionális óriás uralja, Európa továbbra is meghatározó szereplő, Kína pedig négy nagy gyártójával a legfontosabb sörtermelő országok közé tartozik - írja a Visual Capitalist.
A világ legnagyobb sörgyártója 2024-ben is az AB InBev volt, amely 13,1 milliárd amerikai gallon sört állított elő. Ez a teljes globális sörtermelés 26,4 százalékát jelenti. A belga központú vállalat olyan ismert márkákat birtokol, mint a Budweiser, a Stella Artois vagy a Corona.
A cég előnye jól mutatja a piaci koncentrációt. Az AB InBev önmagában több sört gyártott, mint a rangsorban mögötte következő három vállalat együtt. A második helyen a holland Heineken végzett 6,36 milliárd gallonnal, amely a világ termelésének 12,8 százalékát adta. A dobogó harmadik fokára a China Resources Snow Breweries került 2,87 milliárd gallonnal, míg a negyedik helyen a dán Carlsberg végzett 2,67 milliárd gallonnal.
Az első tíz legnagyobb sörgyártó között megtalálható még a Molson Coors, a Tsingtao Brewery Group, az Asahi Group, a Groupe Castel, a Yanjing és a török Efes Group is.
A világ 40 legnagyobb sörgyártója tavaly összesen 42,7 milliárd amerikai gallon sört készített, ami a teljes globális termelés 86,3 százalékának felel meg. Ez azt jelenti, hogy a világ legnépszerűbb alkoholos italának gyártása néhány tucat vállalat kezében összpontosul.
Európa továbbra is a söripar legerősebb régiója. A rangsorban 21 európai vállalat szerepel, amelyek együttesen 29,6 milliárd gallon sört állítottak elő. Ez közel 60 százalékos részesedést jelent a világ teljes termeléséből.
Németország hat sörgyártóval szerepel a listán, ami több, mint bármely más országnak, ugyanakkor egyikük sem került be az első húsz közé. Ennek egyik oka, hogy az országban több mint 1500, jellemzően családi vagy regionális sörfőzde működik, miközben a belga, holland vagy dán versenytársak sokkal nagyobb nemzetközi terjeszkedést hajtottak végre.
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Ázsia 11 vállalattal képviselteti magát a rangsorban. Ezek a cégek összesen 10,3 milliárd gallon sört főztek, ami a globális termelés 20,8 százalékát teszi ki.
Kína különösen meghatározó szereplőnek számít. Az ország négy vállalata került be a világ 40 legnagyobb sörgyártója közé. A China Resources Snow Breweries mellett a Tsingtao Brewery Group, a Yanjing és a Pearl River is szerepel a listán. Ez a négy vállalat együtt 6,3 milliárd gallon sört állított elő, ami csaknem eléri a teljes Heineken-csoport termelését.
Az Egyesült Államok ugyan a világ második legnagyobb sörtermelő országa, mégis mindössze két vállalat szerepel a rangsorban. A Molson Coors az ötödik helyet szerezte meg, míg a Constellation Brands a tizenegyedik lett. Utóbbi birtokolja az Egyesült Államokban a Modelo és a Corona márkák forgalmazási jogait, a Modelo pedig 2023 óta az ország legnépszerűbb söre.
A rangsor arra is rávilágít, hogy a legismertebb sörmárkák mögött néhány multinacionális vállalat áll. A világ legnagyobb gyártóihoz tartozik többek között a Budweiser, a Heineken, a Snow, a Carlsberg, a Coors Light, a Tsingtao és az Asahi Super Dry. A regionális piacokon ugyanakkor továbbra is fontos szerepet töltenek be olyan márkák, mint a Guinness, a Singha, a Chang, a San Miguel vagy a Sapporo. A 2024-es adatok alapján a globális sörpiac továbbra is erősen koncentrált. Miközben világszerte több ezer sörfőzde működik, a termelés döntő részét néhány tucat nagyvállalat biztosítja.
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