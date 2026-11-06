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Megvan a hétvége leghangulatosabb családi programja: libás ételek, bormustra és lámpás felvonulás a Márton-napi vásáron Szombathelyen
November 7-én, szombaton ismét megtelik élettel a szombathelyi Vasi Skanzen: érkezik a hagyományos Szent Márton-napi vásár, amelyen a családokat egész napos programokkal, kézműves foglalkozásokkal, zenével, lovasbemutatóval és gasztronómiai kínálattal várják. A gyerekek libás játékokon vehetnek részt, mézeskalácsot díszíthetnek, sőt még lámpást is készíthetnek, hogy aztán a nap végén közösen vonuljanak fel. A felnőtteknek bormustrát és koncerteket is tartogat a rendezvény.
A Márton-napi vásár november 7-én, szombaton 10 órakor kezdődik a szombathelyi Vasi Skanzenben, ahol már délelőtt egymást követik a programok. A nap 10 órakor élő Facebook-bejelentkezéssel indul Iszak Dániel énekessel és zenekarával. Ezt követően, 10.20-kor a Boldog Brenner János Óvoda műsorát láthatják az érdeklődők a Sárfimizdó ház udvarán.
A nagyréten 10.30-kor Bakonyi Dorottya szabadidomító lovasbemutatója következik, 11.15-kor pedig a Lakodalmas pajtában a Ziránó Színház Pulcinella kertészkedik című bábelőadása szórakoztatja a közönséget. A történet főhőse Vitéz László itáliai testvére, Pulcinella, akinek még a kertjében is akadnak váratlan kalandjai.
A zene kedvelői sem maradnak program nélkül: a Kellene kis kert zenekar 11, 12 és 14 órakor is interaktív hangszeres bemutatót tart a Sárfimizdó ház udvarán. A funky, a gipsy, a magyar népzene és az acid jazz elemeit ötvöző produkcióban a látogatók nemcsak hallgatói, hanem résztvevői is lehetnek a zenei élménynek.
Mézeskalács, kerámiacsörgő és libás játékok várják a gyerekeket
A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje idén is a sokféle kézműves foglalkozás lesz. A Szima-malom emeletén a Nefelejcs Desszertműhely segítségével mézeskalácsokat lehet díszíteni, elsősorban libás és őszi motívumokkal. A KALÁSZ meghívott vendégeinél ékszerkészítéssel és quilling technikával, vagyis papírcsíkokból készülő díszítéssel is megismerkedhetnek az érdeklődők.
Sztankovánszki Zita múzeumpedagógussal természetes anyagokból készülhet ajtó- és asztaldísz, a fazekasműhelyben Udvardi Balázs jáki fazekas vezetésével kerámiacsörgőket alkothatnak. A takácsműhelyben az erdő kincseiből készülhetnek különféle alkotások, emellett lámpásdíszítésre is lesz lehetőség.
A legkisebbeket a Lócsi háznál Libásház gyerekfoglalkoztató várja, a Kerített ház udvarán pedig Szent Mártonhoz kapcsolódó ügyességi játékokat próbálhatnak ki. A Szima-malom emeletén Linka Sándor kézzel készített logikai játékai is várják a látogatókat, amelyeket ingyenesen lehet kipróbálni.
Újborok, koncert és lámpás felvonulás zárja a napot
A felnőttek számára különösen érdekes lehet a 14 órakor kezdődő Márton-napi bormustra a Lakodalmas pajtánál. A programon hat borász mutatja be friss újborait: Kőszegről Alasz Gábor és Kampits László, Csempeszkopácsról Mándl Tibor, Cákról Stefanich Kornél, Olaszfáról Varga Zoltán, Gyöngyösfaluból pedig Tömő Szabolcs érkezik.
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A délutáni programok között 16 órakor a Cimbali Trió koncertje szerepel a Lakodalmas pajtánál. Ezt 16.45-kor az Őrvidéki Fénymadár Hagyományőrző Egyesület Dobzengés című műsora követi a Szima-malom előtt. A nap egyik látványos záróeseménye a 17.15-kor induló lámpás kivonulás lesz, amelyhez a hagyományőrző egyesület is csatlakozik.
A vásár ideje alatt hideg és meleg ételeket, italokat, valamint különféle használati és ajándéktárgyakat is vásárolhatnak a látogatók.
Mennyibe kerül a belépő a szombathelyi Márton-napi vásárra?
A november 7-i rendezvényre az alábbi jegyárakkal lehet belépni:
- Teljes árú belépő: 2000 forint/fő
- Teljes árú belépő Szent Márton-kártyával: 1600 forint/fő
- Diák- és nyugdíjasjegy: 1000 forint/fő
- Diák- és nyugdíjasjegy Szent Márton-kártyával: 800 forint/fő
- Családi jegy: 4000 forint
- Családi jegy Szent Márton-kártyával: 3200 forint
A Szent Márton-napi vásár tehát november 7-én, szombaton várja az érdeklődőket a szombathelyi Vasi Skanzenben. A programok között a hagyományőrző bemutatóktól a gyerekfoglalkozásokon át a koncertekig minden korosztály találhat magának kedvére valót.
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