Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 45. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 45. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben, görgess lejjebb!

A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 45. héten:

3, 5, 6, 17, 24, 25, 29.

A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 45. héten:

7, 10, 12, 13, 19, 31, 32.

Ezen a héten (45.) nem volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón. A következő, 46. héten így 555 millió forint lesz a skandi főnyereménye.

További nyeremények a Skandináv lottón a 45. héten:

6 találat: egyenként 555 565 forint

5 találat: egyenként 11 270 forint

4 találat: egyenként 2 960 forint

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