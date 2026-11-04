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Világsztár érkezik Magyarországra: nagy bejelentést tett a a Campus Fesztivál
Ausztrál világsztárral indította el a 2027-es program bemutatását a debreceni Campus Fesztivál: a rendezvény egyik fellépője a 5 Seconds of Summer lesz. A fesztiválon számos népszerű magyar előadó is színpadra lép, köztük DESH, Dzsúdló, ByeAlex és a Slepp, valamint a Carson Coma.
Ausztrál világsztárral és a magyar könnyűzene népszerű szereplőivel kezdte meg a 2027-es program bemutatását a Campus Fesztivál: a debreceni eseményen fellép a 5 Seconds of Summer, amely több mint másfél évtizede meghatározó szereplője a nemzetközi pop-rock színtérnek - közölték a szervezők szerdán.
Felidézték, a Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood és Ashton Irwin alkotta ausztrál formáció pályafutása során több mint 18 millió albumot adott el, koncertjeire világszerte hatmilliónál is több jegyet értékesítettek, dalai pedig már több mint tízmilliárd lejátszásnál járnak a streamingplatformokon.
Hozzátették: a zenekar három alkalommal is az amerikai Billboard 200 albumlista élén debütált, és számos nemzetközi zenei elismerést szerzett. A kezdeti pop-punk és pop-rock hangzást az évek során egyre változatosabb zenei megoldásokkal egészítették ki, miközben a világ legnagyobb koncerthelyszínein léptek fel.
A Campus hazai fellépői között lesz a BSW és a Gang, DESH, Dzsúdló, ByeAlex és a Slepp, valamint Molnár Tamás, de érkezik a Carson Coma, az Analog Balaton, az Elefánt, Cserihanna, Csinszka és Dánielfy is - közölték, megjegyezve, hogy a rockzenei vonalat a Hooligans, a Road és a Kowalsky meg a Vega erősíti, a fellépők sorát pedig az Indigo is gazdagítja.
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A Campus Fesztiválra 2026-ban 121 ezren látogattak el, a közönséget 21 programhelyszínen több mint 300 zenei produkció várta.
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