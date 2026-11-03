Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére
Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás
A Mol és a Magyar Telekom húzta fel a BUX-ot - mondta Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A részvényelemző közölte, a Mol és a Magyar Telekom emelkedésének hátterében a hamarosan érkező gyorsjelentések állnak. A Magyar Telekom még ezen a héten, a Mol pénteken jelent, a befektetők várakozásai pozitívak a cégekkel összefüggésben, mindez pedig emeli a két vezető részvény árfolyamát.
Arra is kitért, hogy a BUX teljesítménye a nemzetközi hangulathoz hasonlóan alakult, ugyanis nemzetközi szinten mindenki az amerikai választás eredményére vár.
- A Mol 100 forinttal, 2,02 százalékkal 5050 forintra erősödött, 6,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,24 százalékkal 41 750 forintra csökkent, forgalmuk 11,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 54 forinttal, 1,88 százalékkal 2930 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama változatlanul 13 000 forinton zárt, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8582,72 ponton zárt kedden, ez 13,4 pontos, 0,16 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Hétfőn több mint 7 százalékot zuhant a Brent-olaj jegyzése az amerikai-iráni tárgyalások folytatásáról szóló hírek hatására, kedden azonban ismét 106 dollár fölé emelkedett.
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