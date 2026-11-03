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Gazdaság

Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás

MTI
2026. november 3. 20:32 1 perc

A Mol és a Magyar Telekom húzta fel a BUX-ot - mondta Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt kedden.

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A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

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A részvényelemző közölte, a Mol és a Magyar Telekom emelkedésének hátterében a hamarosan érkező gyorsjelentések állnak. A Magyar Telekom még ezen a héten, a Mol pénteken jelent, a befektetők várakozásai pozitívak a cégekkel összefüggésben, mindez pedig emeli a két vezető részvény árfolyamát.

Arra is kitért, hogy a BUX teljesítménye a nemzetközi hangulathoz hasonlóan alakult, ugyanis nemzetközi szinten mindenki az amerikai választás eredményére vár.

  • A Mol 100 forinttal, 2,02 százalékkal 5050 forintra erősödött, 6,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,24 százalékkal 41 750 forintra csökkent, forgalmuk 11,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 54 forinttal, 1,88 százalékkal 2930 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama változatlanul 13 000 forinton zárt, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8582,72 ponton zárt kedden, ez 13,4 pontos, 0,16 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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