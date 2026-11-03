Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás

A Mol és a Magyar Telekom húzta fel a BUX-ot - mondta Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

A részvényelemző közölte, a Mol és a Magyar Telekom emelkedésének hátterében a hamarosan érkező gyorsjelentések állnak. A Magyar Telekom még ezen a héten, a Mol pénteken jelent, a befektetők várakozásai pozitívak a cégekkel összefüggésben, mindez pedig emeli a két vezető részvény árfolyamát.

Arra is kitért, hogy a BUX teljesítménye a nemzetközi hangulathoz hasonlóan alakult, ugyanis nemzetközi szinten mindenki az amerikai választás eredményére vár.

A Mol 100 forinttal, 2,02 százalékkal 5050 forintra erősödött, 6,2 milliárd forintos forgalomban.

100 forinttal, 2,02 százalékkal 5050 forintra erősödött, 6,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,24 százalékkal 41 750 forintra csökkent, forgalmuk 11,5 milliárd forintot tett ki.

ára 100 forinttal, 0,24 százalékkal 41 750 forintra csökkent, forgalmuk 11,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 54 forinttal, 1,88 százalékkal 2930 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

árfolyama 54 forinttal, 1,88 százalékkal 2930 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama változatlanul 13 000 forinton zárt, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8582,72 ponton zárt kedden, ez 13,4 pontos, 0,16 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.