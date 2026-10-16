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Ki nem találod, mivel kezdték el etetni a magyar boltokban kapható méregdrága lazacokat
Vásárlás

Ki nem találod, mivel kezdték el etetni a magyar boltokban kapható méregdrága lazacokat

Pénzcentrum
2026. október 16. 16:45

Egyre több nagy európai lazactenyésztő használ csirkéből származó melléktermékeket a halak takarmányában, miután a hagyományos halliszt jelentősen megdrágult. Az áruházláncok korábban a vásárlók ellenérzéseitől tartva ódzkodtak az így nevelt lazacok értékesítésétől, az olcsóbb alapanyag azonban most teret nyer az ágazatban. A termelők a költségcsökkentés mellett környezeti előnyökkel indokolják a váltást, miközben egy fogyasztói felmérés szerint sok vásárló továbbra is idegenkedik attól, hogy baromfiból készült takarmánnyal etessék a tányérjára kerülő halat.

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A brit és más európai áruházláncok korábban tartottak attól, hogy a fogyasztók természetellenesnek találják az állattenyésztési melléktermékekkel nevelt lazacot. A Financial Times szerint azonban az ágazat nagy szereplői most változtatnak a gyakorlatukon. A hagyományos halliszt ára két év alatt közel megduplázódott, miközben a baromfiból származó alternatíva tonnánként kevesebb mint feleannyiba kerül.

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A norvég Lerøy Seafood Group saját fenntarthatósági beszámolója szerint 2025 tavaszán kezdte bevezetni a baromfiipari melléktermékeket a takarmányozásba. A vállalat az alapanyag-ellátás biztosításával és a kibocsátások csökkentésével indokolja a lépést. Értékelése szerint a takarmány összetételének módosítása fontos eszköz a termelés környezeti terhelésének mérséklésében.

A változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a halakat mostantól kizárólag csirkével etetnék. A Lerøy 2025-ös adatai alapján a baromfiból származó összetevők a felhasznált takarmány mindössze 2 százalékát adták. Az étrendben továbbra is szerepelt halliszt, halolaj és többféle növényi alapanyag.

Sok vásárlónak idegen az ötlet

A fogyasztói ellenérzések viszont továbbra is erősek. A norvég Nofima kutatóintézet 2026 áprilisában ismertetett, több mint ezer résztvevővel végzett angliai és franciaországi felmérése szerint a vásárlók keveset tudnak arról, mit esznek a tenyésztett lazacok. Sokan például nem voltak tisztában azzal, hogy takarmányuk megközelítőleg 70 százalékát növényi összetevők adják.

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A kutatásban a halból, algából és növényekből származó alapanyagokat kedvezőbben fogadták, míg a csirkét sokan természetellenesnek, visszataszítónak tartották. A brit résztvevők valamivel nyitottabbak voltak az új takarmányforrásokra, mint a franciák.

A felmérés arra is rámutatott, hogy a résztvevők kedvezőbben értékelték a lazacot, amikor nem kaptak információt a takarmány összetételéről. A kutatók szerint ezért az új alapanyagok bevezetésénél világosan el kell magyarázni, miért használják azokat. A vásárlói bizalom szempontjából az összetevők felsorolása mellett az is számít, hogy a fogyasztók értsék a változtatás célját.
Címlapkép: Getty Images
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