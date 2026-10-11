2026. október 11. vasárnap Brigitta, Gitta
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy férfi egy magyar kiflit tart a kezében egy budapesti utcán, Magyarországon; kifli.hu
Vásárlás

Kiadták a riasztást a népszerű boltnál: aljas adathalászok csaphatnak le a vásárlókra

Pénzcentrum
2026. október 11. 16:36

Adatvédelmi incidensről értesítette ügyfeleit a Kifli.hu. A vállalat tájékoztatása szerint egy illetéktelen személy hozzáférhetett az ügyfélszolgálattal folytatott kommunikáció egy részéhez, így e-mailekhez, chatüzenetekhez, telefonos egyeztetések átirataihoz, valamint bizonyos esetekben a vásárlók által megadott személyes adatokhoz is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Kifli.hu e-mailben figyelmeztette ügyfeleit arra, hogy 2026. október 5-én jogosulatlan hozzáférést és adatletöltést észleltek a vállalat belső ügyfélszolgálati rendszerében. A tájékoztatás szerint az incidens során egy illetéktelen személy hozzáférhetett az ügyfelek és az ügyfélszolgálat közötti kommunikáció egy részéhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cég közlése alapján az érintett adatok közé tartozhatnak a 2026. július 8. óta küldött ügyféllevelek, valamint a 2026. április 21. óta folytatott chatbeszélgetések és telefonhívások leiratai. Az incidens a vállalat szerint magyar ügyfeleket is érinthet.

Nyereségből veszteség: brutálisan átrendezte a magyar boltok piacát a különadó
EZ IS ÉRDEKELHET
Nyereségből veszteség: brutálisan átrendezte a magyar boltok piacát a különadó
A különadó után több élelmiszer-kereskedő veszteségessé vált, miközben a legnagyobb szereplők tovább erősödtek.

A kiszivárgott információk között szerepelhet az ügyfelek neve, e-mail-címe, telefonszáma, az ügyfélszolgálattal folytatott kommunikáció tartalma, illetve bizonyos esetekben a beszélgetések során megadott adatok, például kézbesítési címek vagy rendelésszámok. A vállalat arról is tájékoztatta ügyfeleit, hogy az érintett adatok között megtalálható lehet a kosárba nemrég hozzáadott vagy onnan eltávolított termékek listája, valamint a virtuális asszisztens által készített rövid feljegyzések is.

A cég szerint a megszerzett adatok felhasználhatók személyre szabott adathalász támadásokhoz. A csalók például az ügyfélszolgálatának vagy egy visszatérítést intéző munkatársnak adhatják ki magukat e-mailben, üzenetben vagy telefonon.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A vállalat közölte, hogy az érintett hozzáférést még október 5-én megszüntették, kijavították a hibát, és további biztonsági intézkedéseket vezettek be a hasonló esetek megelőzése érdekében.

A vásárlókat arra kérik, hogy legyenek óvatosak a gyanús megkeresésekkel szemben, ne kattintsanak ismeretlen linkekre, és ne adják meg jelszavaikat, banki adataikat vagy egyszer használatos hitelesítő kódjaikat kéretlen üzenetekben vagy telefonhívások során. Azoknak, akik korábban érzékeny adatokat osztottak meg az ügyfélszolgálati kommunikációban, a jelszavak haladéktalan cseréjét is javasolják.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #csalás #adatvédelem #figyelmeztetés #csalók #online vásárlás #adatok #adathalászat #ügyfélszolgálat #kifli #kiberbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:05
18:29
17:58
17:35
16:54
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 11.
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 11. vasárnap
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
2
1 hónapja
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
3
1 hete
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
4
4 hete
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
5
2 hete
Ennyi volt, betiltották a Lidl slégertermékét: többé nem lehet árusítani, erről jobb, ha tudnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 17:58
Kvíz: Te felismernéd képről Magyarország költöző madarait? Lássuk, tudod-e, kik búcsúznak ősszel!
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 16:05
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten
Agrárszektor  |  2026. október 11. 18:02
Érik a vízkrízis? Sürgős változtatás van szükség Magyarországon