Nyereségből veszteség: brutálisan átrendezte a magyar boltok piacát a különadó

Érdekes folyamatot mutat be egy, a magyar élelmiszer-kereskedelem profitabilitását vizsgáló grafikon, melyhez a Vakmajom Facebook-oldal fűzött kommentárt. A poszt szerint különadó 2022-es megemelése előtt a nagyobb kereskedők még nyereségesen működtek, az intézkedést követően azonban több szereplő profitja jelentősen visszaesett. A poszt szerzője leírja, hogy a terhek egy részét a vállalatok az árakon keresztül hárították át a fogyasztókra, más részét viszont saját eredményük terhére nyelték el. A folyamat így egyszerre érintette a kereskedők jövedelmezőségét és a vásárlók kiadásait. A szerző szerint hosszabb távon az ágazat működéséhez az adóterhek mérséklésére és a hatékonyság javítására is szükség lehet.

A grafikon alapján a magyarországi élelmiszer-kereskedők a kiskereskedelmi különadó 2022-es megemelése előtt jellemzően nyereségesen működtek. A poszt szerzője szerint a hatékonyabbnak tartott Lidl esetében 100 forintnyi árbevételen mintegy 4,5 forint adózott profit keletkezett, míg más nagyobb kereskedőknél ez nagyjából 2 forint körül alakult. A szerző leírja, hogy ez a 2–4 százalékos profitrátának megfelelő szint nem számított kirívónak az ágazatban.

A különadó megemelése után azonban jelentősen romlott a kereskedők eredményessége. A Lidl profitmarzsa körülbelül a felére esett vissza, miközben több más szereplő veszteségessé vált. A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy ebben az időszakban az árstopok is többletterhet jelentettek a kereskedők számára. A terhek egy része így a fogyasztói árakban jelenhetett meg, miközben a vállalatok más részüket saját eredményükből finanszírozták.

A folyamat közben a piaci erőviszonyok is változhattak. A poszt szerzője hangsúlyozza, hogy a nagyobb hatékonyságú szereplők könnyebben viselték el a megemelkedett terheket, így miközben a kisebb üzletek közül sok bezárt, a legnagyobb diszkontláncok erősíteni tudták piaci pozíciójukat. A szerző szerint a tartós veszteség ugyanakkor hosszú távon nem fenntartható: a vállalatoknak vagy javítaniuk kell a hatékonyságukat, vagy szükségük van a terhek mérséklésére.

A bejegyzés szerint ezért az ágazat szempontjából fontos lehet a kereskedelmet terhelő intézkedések fokozatos kivezetése. A poszt szerzője úgy látja, hogy a veszteséges működés a versenyt is korlátozza, hiszen a vállalatoknak kevesebb lehetőségük marad arra, hogy saját profitjuk terhére akciókkal és alacsonyabb árakkal versenyezzenek egymással.