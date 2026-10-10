Ilyen tényleg csak egyszer van egy évben: különleges termékek érkeznek a magyar boltok polcaira

Fekete majonéz, zöld szósz, tintahalas spagetti, rémtúró és halloweeni sör is felbukkant az idei bolti kínálatban: a kereskedők idén sem bízták a véletlenre az október végi őrületet. A Halloweenre időzített élelmiszerek között akad pár száz forintos édesség, bulikelléknek szánt virsli és chips, de több ezer forintos prémium alapanyag is. Mutatjuk, melyek lehetnek az idei szezon leglátványosabb slágertermékei, és mennyit kell fizetni értük.

A Halloween már rég nem csak a jelmezekről, tökökről és édességekről szól: a boltok polcain évről évre egyre több olyan élelmiszer jelenik meg, amely kifejezetten az ünnepre épít. Idén sem fogták vissza magukat a gyártók és a kereskedők: fekete fokhagymát, sötét színű majonézt, tintahalas tésztát, zöld halloweeni szószt, rémtúrót, fekete chiliszószt és tematikus sört is találni a kínálatban. Mutatjuk, milyen termékek bukkantak fel idén, és mennyibe kerülnek.

Október végéhez közeledve egyre látványosabban készülnek a boltok Halloweenre. A klasszikus cukorkák, csokik és dekorációk mellett idén is megjelentek azok a különleges, sokszor kifejezetten meghökkentő élelmiszerek, amelyek nem feltétlenül az ízükkel, hanem inkább a külsejükkel próbálják megfogni a vásárlókat.

A trend nem új: a Pénzcentrum korábban már foglalkozott azzal, hogyan terjednek a halloweeni, extrém módon színezett élelmiszerek, és miért működhet jól egy-egy fekete vagy rikító színű termék a boltokban. Az idei kínálat alapján úgy tűnik, a gyártók továbbra is fantáziát látnak ebben: a fekete és zöld színek dominálnak, a csomagolásokon pedig szellemek, denevérek, pókhálók és vámpírfogak hívják fel magukra a figyelmet.

Fekete fokhagyma, rémtúró és halloweeni virsli az akciós újságokban

Az egyik legfeltűnőbb termék idén a fekete fokhagyma, amely akciós újságban bukkant fel. A csomag 2 darabot tartalmaz, az ára 1199 forint, vagyis darabonként nagyjából 600 forintba kerül. Bár a fekete fokhagyma nem kifejezetten halloweeni találmány, a színe miatt tökéletesen illeszkedik az ünnepi kínálatba.

Szintén a szezonális termékek között szerepel a Master Good Füstli Halloween is. A 350 grammos kiszerelésű fekete virsli akciós ára 879 forint. A termék elsősorban csomagolásában idézi meg az ünnepet: szellemes, denevéres, sötét tónusú dizájnnal próbálja megszólítani a vásárlókat.

Az édességek és tejdesszertek között is van idei versenyző: a Milli Rémtúró / krémtúró 90 grammos kiszerelésben jelent meg, akciósan 199 forintért. A termék eredeti ára a fotó alapján 319 forint, vagyis az akció 37 százalékos kedvezményt jelent. A vérnarancsos íz és a halloweeni csomagolás egyértelműen az ünnepi időszakra céloz.

A sós nassolnivalók között is találni tematikus terméket: a Halloween Blue Tortilla Chips 310 grammos kiszerelésben jelent meg. A fotón az ár nem látszik teljes egészében, de maga a termék jól illeszkedik az idei kínálatba: a kékes-lilás chips és a halloweeni csomagolás látványos bulikellékké teszi.

Fekete majonéz és zöld szósz: ráfordultak a gyártók a halloweeni mártogatósokra

Az idei kínálat egyik legerősebb vonala a különleges szószoké és majonézeké. A boltokban több olyan termék is felbukkant, amely kifejezetten a Halloweenre épít, nemcsak csomagolásában, hanem színében is.

A Univer Fokhagymás majonéz Black Edition 420 grammos kiszerelésben érhető el, akciós ára 799 forint. A fekete flakonos, városos-holdas halloweeni dizájn jól láthatóan szezonális kiadás, a termék pedig a klasszikus majonézt próbálja ünnepi köntösbe csomagolni.

A Koch’s több halloweeni szósszal is megjelent. A Koch’s Halloween – Midnight Mayo, vagyis a fokhagymás fekete majonéz érleltsajt-ízzel, 250 grammos kiszerelésben 799 forintba kerül. A fekete színű majonéz vámpírfogas, pókhálós csomagolást kapott, így látványra kifejezetten az ünnepi asztalra szánták.

Ugyanennyiért, 799 forintért kapható a Koch’s Halloween – Green Haunting édes-mustáros szósz is, 250 grammos flakonos kiszerelésben. Ez már nem fekete, hanem élénkzöld színével próbál hatni: a címkén szellemek, fogak és zöld „trutyi” utalnak a halloweeni tematikára.

Ugyanez a termék tégelyes változatban is elérhető: a Koch’s Halloween Green Haunting édes-mustáros szósz 200 grammos kiszerelése 945 forintba kerül. Ez a fotók alapján szintén újdonságként jelent meg a kínálatban.

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Tintahal tinta, fekete spagetti és chiliszósz: nem csak a gyerekekre lőnek a boltok

Érdekesség, hogy az idei kínálatban nem kizárólag édességek és gyerekeknek szánt termékek szerepelnek. Több olyan élelmiszer is felbukkant, amely inkább felnőtt, gasztroérdeklődésű vásárlókat célozhat.

A Casa Rinaldi tintahal tintás spagetti 500 grammos kiszerelésben 1699 forintért érhető el. A fekete tészta nem feltétlenül halloweeni újdonság, hiszen a tintahal tintája régóta használt alapanyag a mediterrán konyhában, de október végén különösen jól illeszkedik a sötét, „ijesztő” ételek közé.

Aki otthon készítene fekete fogást, külön is vehet hozzá alapanyagot: a Casa Rinaldi tintahal tinta 180 grammos üvegben 3599 forintba kerül. Ez már jóval inkább prémium gasztroterméknek tűnik, de Halloween környékén látványos alapja lehet tésztának, rizottónak vagy akár szószoknak is.

A csípős ízek kedvelőinek is van szezonba illő termék: a Flying Goose fekete chiliszósz 455 milliliteres kiszerelésben 3599 forintért kapható. A fekete flakonos, sötét színű szósz szintén jól passzolhat a halloweeni asztalra, főleg húsokhoz, burgerekhez vagy mártogatósokhoz.

Halloweeni sör is van az idei kínálatban

Nem maradtak ki az alkoholos italok sem. A fotók alapján elérhető a Szent András Hello Helloween nevű sör is, 330 milliliteres kiszerelésben, 1299 forintért. A termék 18 éven felülieknek ajánlott, a címkéje pedig narancssárga-fekete színvilágával egyértelműen az ünnepre készült.

Ez is jól mutatja, hogy Halloween ma már nemcsak a gyerekeknek szóló édességekről és jelmezekről szól: a gyártók a felnőtteket is próbálják megszólítani különleges italokkal, szószokkal, prémium alapanyagokkal és látványos, buliba illő élelmiszerekkel.

Már nem elég a csomagolás: magának az ételnek is „ijesztőnek” kell lennie

A mostani kínálatból jól látszik, hogy a halloweeni élelmiszerek piaca egyre látványosabb irányba megy. Korábban sok esetben elég volt egy denevéres vagy tökös csomagolás, ma viszont egyre gyakoribb, hogy maga az étel is szokatlan színt kap: fekete, zöld, kékes-lilás vagy narancssárga árnyalatokkal próbálják megkülönböztetni a szezonális termékeket.

A fekete majonéz, a zöld szósz vagy a tintahal tintás spagetti már nem pusztán élelmiszer, hanem látványelem is. Ezek a termékek jól működhetnek egy halloweeni vacsorán, buliban vagy közösségi médiás tartalomban, ahol legalább annyira számít a kinézet, mint az íz.

Az árak alapján viszont nagy a szórás: míg egy krémtúró vagy halloweeni virsli néhány száz forintos tétel, addig a prémiumabbnak számító fekete chiliszósz vagy tintahal tinta már több ezer forintba kerül. Így a halloweeni bevásárlás könnyen lehet olcsó poén, de akár komolyabb gasztrokísérlet is – attól függően, ki mennyire szeretné látványossá tenni az ünnepi menüt.