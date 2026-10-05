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Ez agyrém: több mint 300 ezer forinttal forinttal drágult az áhított kütyü, amit most magyarok tömegei keresnek – ez tolta fel az árakat

Pénzcentrum
2026. október 5. 17:02

Amikor augusztus 27-én megjelent a régóta várt Grand Theft Auto VI (GTA VI) gameplay-bemutatója, a hatás azonnal látható volt - derül ki az árukereső.hu adataiból. Az előzetest követő napon a konzolokra vonatkozó kilépési kattintások egy átlagos augusztusi naphoz képest mintegy hétszeresére ugrottak. A PlayStation 5 Pro esetében ez a szám még ennél is magasabb volt, közel tizennégyszeres.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A PlayStation 5 Slim modell esetében három héttel az előzetes után is még mindig az azt megelőző szint 3,4-szerese körül mozog a kereslet, ami egyértelműen jelzi, hogy a GTA VI tartósan felpörgette a konzolpiacot.

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A PS5 Pro ára az egekbe szökött, mivel egyszerűen elfogyott

A kereslet ugrása komoly hatással volt az árakra is, különösen a PlayStation 5 Pro-nál. A Sony PS5 generációjának nagyteljesítményű változatánál a legolcsóbb elérhető ár a bejelentés előtti 358 890 forintról 539 900 forintra emelkedett, ami 50 százalékos drágulást jelent, míg szeptember 6 és 9 között 700 ezer forintig is felment.

A magyarázat egyértelmű: míg júliusban még nagyjából 8 kereskedőnél volt kapható a modell, a bejelentés után átlagosan már csak 3-4 boltnál lehetett megtalálni. Ez tehát nem listaár-emelés, hanem tiszta hiánygazdaság: kevesebb elérhető termék, magasabb ár.

A PS5 Slim is drágult, bár kevésbé drasztikusan: a lemezes verzió 229 990 forintról 249 890 forintra, a digitális verzió 208 190 forintról 228 890 forintra nőtt, ezzel párhuzamosan az elérhető kínálat is szűkült.

A többi konzol is követi a PlayStationt

Fontos árnyalni a képet: az áremelkedés nem kizárólag a Sony konzolját érintette. Az Xbox Series S ára 14%-kal, a Series X ára 13%-kal, a Nintendo Switch 2 ára pedig 10%-kal emelkedett ugyanebben az időszakban, csak a régebbi Switch OLED ára maradt gyakorlatilag változatlan – ez azért is érdekes, mert a Nintendo gépeire nincs bejelentve a GTAVI.

Az Xbox áremelkedés egyébként már augusztus közepén, még a GTA VI előzetese előtt megkezdődött, ami arra utal, hogy egy szélesebb piaci trend is közrejátszott, amit a GTA VI hatása csak tovább erősített. Tavaly ugyanezekben a hetekben egyébként a konzolárak gyakorlatilag stabilak voltak Magyarországon.

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A drágulás mögött ugyanis egy másik folyamat is meghúzódik. A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése miatt az AI-szerverekhez szükséges memóriachipek iránti kereslet világszerte megugrott, ami a memóriaárak jelentős emelkedéséhez vezetett. Mivel a konzolok, köztük a PlayStation és az Xbox modellek is ugyanabból a memóriapiacról szereznek be alkatrészeket, ez a globális áremelkedés a konzolok gyártási költségeit is megdrágítja.

A GTA VI hatása így egy olyan piaci környezetre épül rá, amelyben a komponensárak amúgy is emelkedő pályán vannak, ami tovább nehezíti, hogy a kereskedők a régi árszinten tartsák a készleteiket. Az elmúlt évek várhatóan egyik legnagyobb popkulturális eseménye pedig csak megnövelte a keresletet úgy, hogy a kínálat egyszerűen nem biztos, hogy tudja tartani az iramot.

"A GTA VI hatása tankönyvi példája annak, hogyan mozgathatja meg akár egyetlen történés a piacot. Az érdeklődés ugrásszerű, valódi és nem múlik el egyik napról a másikra, az árreakció viszont elsősorban a PS5 Pro esetében a készlethiányból fakad, nem pedig abból, hogy a kereskedők tudatosan drágítanának. Aki novemberig konzolt szeretne venni a GTA VI megjelenésére készülve, annak érdemes az Árukereső árdiagram funkcióját használnia, hogy lássa, egy adott ár tényleg jó-e, vagy csak a szűkülő kínálat hajtja fel." – fogalmazott Farkas István, az Árukereső.hu árazási stratégája.
Címlapkép: Getty Images
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