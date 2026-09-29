K-food gyorsétterem-láncot nyitott a CBA: 99 forintért árulják majd a Buldak rameneket

A CBA különleges akciójának keretében bárki hiperolcsón kóstolhat tésztalevest, aminek így is folyamatosan nő a népszerűsége.

Szeptember 28. és október 2. között öt PRÍMA üzlethez érkezik a Ramen Truck. A vásárlók a helyszínen készíthetik el és kóstolhatják meg a Buldak rameneket, majd különböző toppingokkal saját ízlésükre szabhatják azokat, mindössze 99 Ft-ért.

A food trucknál ramenfőző állomások, tálkák, pálcikák és a Breier Csoport séfjének helyszíni segítsége várja a vásárlókat. A rameneket többek között szójaszósszal, sajttal, újhagymával és szezámmal lehet személyre szabni.

A promócióban a PontMaster hűségkártyát felmutató vásárlók darabonként 99 Ft-ért, naponta és kártyánként legfeljebb két Buldak terméket vásárolhatnak. Az ár magában foglalja a helyben elkészítéshez biztosított tálkát, pálcikát és a toppingokat is.

Az első 200 vásárló ajándékba egy új, ugyanattól a gyártótól érkező terméket is kap, amit itthon a PRÍMA üzletekben lehet majd megvásárolni.

Az instant tészta fogyasztása Magyarországon az elmúlt években jelentősen nőtt: a World Instant Noodles Association adatai szerint míg 2021-ben 38 millió adag instant tészta fogyott itthon, 2025-re ez 55 millió adagra emelkedett, vagyis négy év alatt közel 45 százalékkal nőtt a fogyasztás.