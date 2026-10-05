Mamutcsont, bronzkori fémedény töredéke, középkori és török kori kerámiák, fegyverekhez tartozó tárgyak, sőt egy egészben megmaradt, zöld mázas török kori tálka is előkerült...
Óriási csukaszörnyet fogtak a népszerű horgászhelyen: 125 centis példánnyal dőlt meg a tórekord + Fotók
Nem várt meglepetéssel zárult egy október eleji pergetés a Lupa-tavon: egy 125 centiméteres csuka akadt horogra, amellyel megdőlt a tó eddigi csukarekordja. A hatalmas ragadozó ráadásul olyan példány, amelyet a horgászok korábban már többször láttak, de eddig mindig sikerült elkerülnie a horgokat.
Ahogy a Pecaverzum is beszámolt róla, a rekordhalat október 1-jén Veégh Viktor, a Lupa THK Egyesület elnöke és Demeter Gábor fogta ki. Mindössze körülbelül 40 perce pergettek, amikor megakasztották a csukát, amelyet viszonylag finomabb felszereléssel kellett kifárasztani. A küzdelem nagyjából 10 percig tartott, miközben eredetileg kisebb csukákra és sügérekre számítottak.
A nap azonban már korábban is tartogatott egy komoly fogást: az egyik kezdő horgász, Dávid második hala egy 112 centiméteres csuka volt. Az új tórekord az eddigi, 122 centiméteres csúcsot javította meg három centiméterrel. A halat a Lupa Fishing beszámolója szerint visszaengedték.
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