Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint

Aki szeptember 9-én este visz vissza palackokat a REpont rendszerén keresztül, annak érdemes számolnia azzal, hogy a visszaváltás után lassabban érkezhet meg az utalás.

A MOHU közölte, hogy a rendszerben szeptember 9-én 17 órától karbantartást végeznek, amely ideje alatt lassulás várható a visszaváltásokhoz kapcsolódó utalásokban. Erről a REpont rendszerében megjelenő üzenetben tájékoztatják a felhasználókat.

A tájékoztatás szerint a karbantartás miatt elsősorban az utalások teljesítése lassulhat le, vagyis nem feltétlenül érkezik meg azonnal a visszaváltott palackok után járó összeg. A rendszerüzemeltető a felhasználók türelmét kéri a karbantartás idején.

Az elmúlt napokban komoly vita bontakozott ki arról, hogyan változzon a palackvisszaváltási rendszer. A MOHU ugyanis a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolja. A vállalat szerint erre azért lenne szükség, mert a köztéri kukákból történő tömeges palackgyűjtés jelentős köztisztasági és szociális problémákat okoz. A MOHU már egyeztetéseket is kezdeményezett az önkormányzatokkal a szükséges jogszabály-módosításról.

A javaslat azonban nem aratott osztatlan sikert. A kormányzati oldal egyértelműen jelezte, hogy nem támogatja a készpénzes visszaváltás megszüntetését. Az elmúlt napokban így az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán megvalósulhat-e a MOHU által javasolt változtatás.

A vita azért is fontos, mert a készpénzes visszaváltás jelenleg a rendszer egyik hivatalosan elérhető lehetősége. A MOHU szerint ugyanakkor a készpénz használatának megszüntetése csökkenthetné a kukákból történő palackgyűjtést, miközben a visszaváltási díj továbbra is többféle digitális módon lenne hozzáférhető.

Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán