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Füstölt sonkát hív vissza az Auchan: meg ne edd, ha van otthon, nagyon beteg lehetsz tőle!
A füstölt sonkában Listeria-baktériumot találtak, így nem javasolják a fogyasztását.
A MH Magyarország Kft. Auchan Nívó Füstölt sült sonka 90g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.
A MH Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Auchan Nívó Füstölt sült sonka
- Kiszerelés: 90g
- Fogyaszthatósági idő: 2026.10.01.
- Vonalkód: 5999086466518
- Gyártó: Funkció Kft. (HU 771 EK)
- Forgalmazó/nagykereskedő: MH Magyarország Kft. (Auchan üzletek)
Amennyiben a fent megnevezett termékből vásárolt és a termék még a birtokunkban van, a hatóság azt javasolja, hogy semmiképpen se fogyasszuk el.
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