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Auchan szupermarket logója a bevásárlóközpont tetején.
Vásárlás

Füstölt sonkát hív vissza az Auchan: meg ne edd, ha van otthon, nagyon beteg lehetsz tőle!

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 15:10

A füstölt sonkában Listeria-baktériumot találtak, így nem javasolják a fogyasztását.

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A MH Magyarország Kft. Auchan Nívó Füstölt sült sonka 90g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

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A MH Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Auchan Nívó Füstölt sült sonka
  • Kiszerelés: 90g
  • Fogyaszthatósági idő: 2026.10.01.
  • Vonalkód: 5999086466518
  • Gyártó: Funkció Kft. (HU 771 EK)
  • Forgalmazó/nagykereskedő: MH Magyarország Kft. (Auchan üzletek)

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásárolt és a termék még a birtokunkban van, a hatóság azt javasolja, hogy semmiképpen se fogyasszuk el.
Címlapkép: Getty Images
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