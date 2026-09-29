Füstölt sonkát hív vissza az Auchan: meg ne edd, ha van otthon, nagyon beteg lehetsz tőle!

A füstölt sonkában Listeria-baktériumot találtak, így nem javasolják a fogyasztását.

A MH Magyarország Kft. Auchan Nívó Füstölt sült sonka 90g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

A MH Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Auchan Nívó Füstölt sült sonka

Kiszerelés: 90g

Fogyaszthatósági idő: 2026.10.01.

Vonalkód: 5999086466518

Gyártó: Funkció Kft. (HU 771 EK)

Forgalmazó/nagykereskedő: MH Magyarország Kft. (Auchan üzletek)

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásárolt és a termék még a birtokunkban van, a hatóság azt javasolja, hogy semmiképpen se fogyasszuk el.