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Bődületes pénzért vett luxus magángépeket Mészáros Lőrinc: sok top 100-as gazdag magyarnak kevesebb a teljes vagyona
Mészáros Lőrinc tényleges tulajdonában három luxus-magánrepülőgép is volt 2024-ben, amelyek együttes vételára megközelítette a 39 milliárd forintot. A kiszivárgott repülőtéri dokumentumok és céges beszámolók szerint a tulajdonosi szálak az MBH Bank egyik leányvállalatáig, valamint egy bizalmi vagyonkezelőig nyúlnak vissza, a gépeket pedig a milliárdos és köre idén, 2026-ban is aktívan használja - írja az Átlátszó.
A flotta két kisebb gépe egy Bombardier Challenger 350-es (OE-HUG) és egy Bombardier Challenger 3500-as (OE-HOZ). A céges beszámolók alapján az előbbi mintegy 7,4 milliárd, az utóbbi pedig 9,2 milliárd forintba került. Az OE-HOZ megvásárlása az MBH Blue Sky Kft. pénzügyi adataiból is visszakövethető, ahol 2024-ben egy pontosan kilencmilliárd forintot meghaladó növekedés jelent meg a speciális járművek kategóriájában. A harmadik, egyben legértékesebb gép egy Bombardier Global 6500-as, amelynek tulajdonjogát az AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. kezeli.
Egy megszerzett belső szabályzat alapján Mészáros Lőrinc és családja a piaci árnál jóval kedvezőbb, úgynevezett tulajdonosi tarifával veheti igénybe a gépeket a magánútjaihoz. Hasonló kedvezmény illette meg Barna Zsoltot, az MBH Bank elnök-vezérigazgatóját is, noha a hitelintézet korábban hangsúlyozta, hogy a vezetőnek nincs tulajdonrésze ilyen repülőgépet üzemeltető társaságban. A magánflotta szolgáltatásait visszatérő ügyfélként vette igénybe többek között a 4iG, a Talentis Group, a BDPST, a V-Híd, az Indotek, valamint az előző kormány Nemzetgazdasági Minisztériuma is.
A legnagyobb, Global 6500-as típusú repülőgép 2024 őszén még OE-LOT lajstromjellel érkezett, amellyel Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea igazoltan Londonba utazott. A gép 2026 nyarán ismét a figyelem középpontjába került, miután kiderült, hogy az osztrák üzemeltetőnél lévő repülő lajstromjelét OE-LAD-ra módosították. A flotta másik tagja szintén aktív maradt, az OE-HOZ jelzésű gépet idén májusban is használták, amikor Budapestről Nizzába tartott, miközben Mészáros Lőrincről a közeli Cannes-ban készültek felvételek.
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