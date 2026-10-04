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Vásárlás

Döbbenet, mit össze nem vásárolnak a neten a macskatartók: erre költik a legtöbb pénzt

Pénzcentrum
2026. október 4. 11:58

Egyre gyakrabban vásárolunk online a kisállatainknak. Nem csupán eledelekre, almokra fordítunk nagy figyelmet, hanem az apró kedvességek is egyre sokszínűbbek. A macska jutalomfalatok növekedése az első kilenc hónapban 59 százalékos, de veszünk radiátorra akasztható macskaágyat, adventi naptárat, sőt, lazacolajat is a kedvenceknek - derül ki az egyik hazai online szupermarketnek az állatok világnapja alkalmából összesített adataiból.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Elképesztően nő a kisállatok számára online vásárolt termékek mennyisége. A Kifli.hu adataiból kiderül, hogy 2026 első kilenc hónapjában 551 ezer terméket adtak el az állatok számára. Ez 47 százalékos növekedést jelent  a tavalyi év azonos időszakához (376 ezer termék) képest, a bruttó forgalom pedig 42 százalékkal nőtt.

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„A növekedés mögött elsősorban nem az áll, hogy egy-egy gazdi többet költ a kedvencére, hanem az, hogy egyre többen választják a Kiflit a kisállatok rendszeres bevásárlásához is” - mondta Szabó Dániel, az online piactér ügyvezető igazgatója. „Érdekes megfigyelni, hogy egyre több vásárlónk nálunk szerzi be akár a teljes havi készletet, a nagy kiszerelésű eledelektől az alomig. A kisállattartáshoz kapcsolódó bevásárlás egyre inkább a mindennapi, előre tervezett háztartási beszerzés részévé válik, hasonlóan az élelmiszerekhez vagy a háztartási cikkekhez” – tette hozzá.

Az online szupermarket adataiból kiderül, hogy kiemelkedően nőtt a kiskedvenceknek szánt ajándékok forgalma is. 2026 októberéig összesen mintegy 76 ezer jutalomfalat és játék fogyott, ami 33 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A macskáknak különösen szeretnénk a kedvükbe járni, a macska jutalomfalatok vásárlása 59 százalékkal nőtt, míg a kutya jutalomfalatok forgalma 26 százalékkal emelkedett.

Az eladott termékek mintegy 85 százalékát tápok, almok és higiéniai termékek adják. Az „örömszerző” kategóriák (jutalomfalatok, játékok) az átlagosnál gyorsabban növekednek. Aki már a mindennapi ellátást is online intézi, egyre gyakrabban tesz a kosárba jutalomfalatot vagy más apró kedvességet is kedvencének.

Új trendek születőben

Ha pedig kisállatok és szórakoztatás, a kreativitás nem ismer határokat. 2026 augusztusától például már újrahasznosított sportcipő-anyagból készült Nike Grind kutyajátékok is elérhetők a Kiflin, amelyekből az első hónapokban több mint száz darab fogyott. A gazdik emellett adventi naptárral, Halloween-tematikájú macskajátékkal, akár szezonális plüssel is meglepik kedvenceiket.

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Népszerűek a radiátorra akasztható macskaágyak, az almok közül pedig azok fogynak a legjobban, amelyek már egy kis kényeztetést is jelentenek a kedvenceknek. Szívesen választják a zöldtea-, kókusz- vagy jázminillatú növényi almokat, miközben a macskafelszerelések eladott darabszáma is 56 százalékkal nőtt.

A kutyák legújabb csodaszere a lazacolaj lett, amelyből egyetlen év alatt több mint 750 üveg fogyott. A népszerűsége a benne található omega–3 zsírsavakban rejlik, amelyek hozzájárulhatnak a bőr és a szőrzet egészségéhez, valamint az ízületek megfelelő működéséhez. A kínálatban emellett olyan, elsőre kissé meghökkentőnek tűnő termékek is megtalálhatók, mint a lótüdő vagy a marhabőr. Előbbi könnyű, fehérjedús jutalomfalat, utóbbi pedig hosszan rágható finomságként a kutyák egyik új kedvence.

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Címlapkép: Getty Images
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