Hiánypótló lépésről döntött a MOHU: sok helyen bukkanhatnak fel ilyen ruha- és textilgyűjtő konténerek

A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek - közölte a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. szombaton.

A közlemény szerint MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textilhulladék elszállításáról is. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténerei számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik.

A további bővítést szolgálja, hogy ne csak a köztereken, de zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és oktatási intézményekben is elérhetővé teszi ezt a szolgáltatást - írta a cég. A konténereket a MOHU honlapján lehet igényelni.