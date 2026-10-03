Komoly feszültséget okoz a boltokban a palackvisszaváltási rendszer, a készpénzes kifizetések miatt mindennapossá váltak a konfliktusok, a higiéniai problémák és a hosszú sorok.
Hiánypótló lépésről döntött a MOHU: sok helyen bukkanhatnak fel ilyen ruha- és textilgyűjtő konténerek
A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek - közölte a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. szombaton.
A közlemény szerint MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textilhulladék elszállításáról is. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténerei számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik.
A további bővítést szolgálja, hogy ne csak a köztereken, de zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és oktatási intézményekben is elérhetővé teszi ezt a szolgáltatást - írta a cég. A konténereket a MOHU honlapján lehet igényelni.
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Az 50 forintos visszaváltási díj nem változott, de a MOHU újabb módosítást javasol: eltűnhet a készpénzes kifizetés.
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Az Aldi brit vezetője, Giles Hurley élesen bírálta a rivális szupermarketláncok hűségprogramjait, miközben a diszkontlánc rekordnagyságú árbevételről és nagyszabású terjeszkedési tervekről számolt be.
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