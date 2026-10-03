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Hiánypótló lépésről döntött a MOHU: sok helyen bukkanhatnak fel ilyen ruha- és textilgyűjtő konténerek

Pénzcentrum
2026. október 3. 12:34

A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek - közölte a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. szombaton. 

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A közlemény szerint MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textilhulladék elszállításáról is. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténerei számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik.

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A további bővítést szolgálja, hogy ne csak a köztereken, de zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és oktatási intézményekben is elérhetővé teszi ezt a szolgáltatást - írta a cég. A konténereket a MOHU honlapján lehet igényelni.

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Címlapkép: Getty Images
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