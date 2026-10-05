Végzetes hibát követnek el az 50 feletti magyar nők: sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már túl késő

Magyarországon évente több ezer nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, az érintett korosztály jelentős része mégsem vesz részt rendszeresen a megelőző vizsgálatokon. Az Eurostat friss adatai szerint 2024-ben Magyarországon volt a legalacsonyabb az emlőszűrésen megjelent nők aránya az uniós országok közül. Miközben Dániában, Svédországban és Finnországban tízből nyolc nő eljutott mammográfiára, Magyarországon még tízből három sem.

Az emlőrák az Európai Unió egyik leggyakoribb daganatos betegsége. A betegség terhének és a halálozásnak a csökkentésében meghatározó szerepet játszik a korai felismerés, ezért az uniós országok többségében szervezett mammográfiás programokkal igyekeznek elérni a veszélyeztetett korosztályokat.

Az Eurostat legújabb összesítése azonban azt mutatja, hogy a részvételben hatalmas különbségek alakultak ki az egyes tagállamok között. Magyarország nemcsak az északi országoktól marad el jelentősen, hanem a rendelkezésre álló adatok alapján az uniós rangsor utolsó helyére került.

Magyarországon a legalacsonyabb a részvétel

Az Eurostat azt vizsgálta, hogy az 50–69 éves nők mekkora hányada vett részt mammográfiás emlőszűrésen az adatfelvételt megelőző két évben. Magyarországon ez az arány 2024-ben mindössze 27,2 százalék volt, a legalacsonyabb a rendelkezésre álló uniós adatok között.

A magyar értéket Ciprus követte 29,2, majd Lengyelország 33,8 százalékkal. Lettországban 38,2, Ausztriában pedig 41,3 százalékos részvételt mértek. Ezekben az országokban is az érintett korosztály kevesebb mint fele jutott el mammográfiára.

Az élmezőnyben ezzel szemben 80 százalék feletti arányok szerepelnek. Dániában az érintett nők 82,1, Svédországban 82,0, Finnországban pedig 81,6 százaléka vett részt a vizsgálaton. Szlovéniában 77,8, Írországban 71,2 százalék volt az arány.

A magyar és a dán részvétel között csaknem 55 százalékpontos különbség alakult ki. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon az érintett nők kevesebb mint harmada, Dániában viszont több mint négyötöde vett részt mammográfiás vizsgálaton.

A magyar részvételi arány 2019-ben 28,3 százalék volt, majd 2020-ban 20,9 százalékra esett vissza. Ezt követően lassú javulás kezdődött: 2021-ben 24,6, 2022-ben 26,6, 2023-ban szintén 26,6, 2024-ben pedig 27,2 százalékot mértek. Magyarország tehát elmozdult a 2020-as mélypontról, de még 2024-ben sem érte el a járvány előtti szintet.

A változások uniós szinten sem voltak egységesek. A 2019-es adatokhoz képest kilenc olyan tagállamban nőtt a részvétel, amelyről mindkét időpontra rendelkezésre állt adat. A legnagyobb, 12,5 százalékpontos emelkedést Szlovákiában mérték, Horvátországban 10,0, Észtországban pedig 9,9 százalékponttal nőtt az arány.

Svédországban és Finnországban nem történt változás, további tizenegy országban viszont visszaesett a részvétel. A legkisebb csökkenést Írországban, a legnagyobbat Máltán regisztrálták, utóbbi esetében 21,8 százalékponttal lett alacsonyabb az érték.

Nagy különbségek vannak a mammográfok elérhetőségében is

Az Eurostat a szűrési részvétel mellett azt is összesítette, hány mammográfiás berendezés jut százezer lakosra az egyes tagállamokban. A 2024-es adatokkal rendelkező országok közül Görögországban volt a legmagasabb az ellátottság, százezer lakosra 7,6 mammográf jutott. Cipruson 6,9, Olaszországban pedig 3,7 volt ez az érték.

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A legalacsonyabb, százezer lakosra vetítve 1,1 körüli adatot Lengyelországban, Csehországban, Svédországban és Romániában mérték. Magyarország esetében a csatolt Eurostat-adatsor nem tartalmaz 2024-es értéket. A legutolsó elérhető magyar adat 2017-ből származik, amikor százezer lakosra 1,54 mammográfiás berendezés jutott.

A berendezések száma és a szűrési részvétel között ugyanakkor nem látható egyszerű összefüggés. Svédország a mammográfok elérhetősége alapján az alsó kategóriába tartozik, a szűrésen részt vevő nők aránya mégis meghaladja a 80 százalékot. Cipruson viszont magas a készülékek száma, miközben a részvételi arány az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A kapacitás mellett ezért a szervezés, a meghívási rendszer és a lakosság elérése is fontos lehet.

Évente több ezer magyar nőnél fedezik fel a betegséget

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025-ben százezer magyar nőre 156,4 bejelentett új emlődaganatos megbetegedés jutott. Ez valamivel alacsonyabb a 2024-ben mért 159,0-es értéknél, és nagyobb csökkenést jelent a 2023-as 167,3-as arányszámhoz képest.

Az elmúlt évek adatai azonban nem mutatnak egyenletes folyamatot. A százezer nőre jutó új emlődaganatos esetek száma 2019-ben 161,9 volt, 2020-ban 145,5-re esett, majd ismét emelkedni kezdett. A mutató 2021-ben 151,5, 2022-ben 167,0, 2023-ban pedig 167,3 volt, mielőtt 2024-ben és 2025-ben mérséklődött.

Az OECD és az Európai Bizottság 2025-ös magyar országprofiljában szereplő becslések szerint 2022-ben az emlőrák adta a magyar nőknél diagnosztizált új rosszindulatú daganatos megbetegedések 26 százalékát. Ezzel az emlődaganat volt a leggyakoribb daganattípus a nők körében. A kor szerint standardizált becsült incidencia Magyarországon százezer nőre 136 eset volt, míg az uniós átlag elérte a 148-at. Az emlőrák az összes új női daganatos megbetegedés 30 százalékát tette ki az EU-ban, szemben a 26 százalékos magyar aránnyal.

A járvány időszakában tapasztalt visszaesés nem feltétlenül jelentette azt, hogy kevesebben betegedtek meg. Az OECD országprofilja szerint a koronavírus-járvány alatt átmenetileg leálltak a népességalapú szűrőprogramok, csökkent az ellátott daganatos betegek száma és kevesebb kezelés történt. Az elemzés szerint a korábban fel nem ismert esetek egy része később, előrehaladottabb állapotban kerülhetett az egészségügy látókörébe.

A halálozási mutatók szintén komoly betegségteherről árulkodnak. Az országprofil szerint 2021-ben az emlőrákhoz köthető, életkor szerint standardizált halálozási ráta 23 haláleset volt százezer lakosra vetítve. Bár az emlőrák halálozási mutatója 2011 és 2021 között csökkent, Magyarország teljes daganatos halálozási rátája továbbra is a legmagasabb volt az Európai Unióban.